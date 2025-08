INTERVIU. Vladimir Ioan, șef de promoție Medicină, linia română, UMFST: ”Fiecare examen îl luam pe rând și îmi propuneam să dau maxim”

Mereu este loc de mai bine, iar atunci când iei totul pas cu pas și înveți pentru tine, pentru a performa, clar vor apărea și rezultatele. Este direcția după care s-a ghidat în cei șase ani de facultate Vladimir Ioan, șeful de promoție din acest an de la programul de studiu Medicină, linia română, a Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș. Când a dat admitere a intrat printre primii zece la Medicină și a absolvit primul, cu media 9,48. Este originar din Roman, județul Neamț. În afară de medicină este pasionat de înot, fotbal, literatură beletristică, dar mai ales de artele marțiale. A practicat timp de opt ani Qwan Khi Dao, perioadă în care a participat la două competiții europene, ultima în 2015, obținând locul 3 și a ajuns la centura neagră cu 1 Dang. Cum au fost anii de facultate la UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș, ce oportunități și facilități a identificat și ce urmează în viitor, Vladimir Ioan a oferit mai multe detalii într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Reporter: O profesie este o activitate pe care o alegi să o faci din plăcere și pentru că te consideri bun să o practici. Când și cum ai conștientizat că medicina este ceea ce ți se potrivește?

Ioan Vladimir: Încă din clasa a VII-a, în contextul olimpiadei la biologie, cochetam cu ideea de a face medicină. Ulterior, cu rezultatele de la chimie, din liceu, mi-am consolidat această idee și chiar a devenit o realitate datorită clasării în primii 10 la admitere. Au fost mici semne pe care le-am luat ca atare și mi-am zis că acesta este drumul meu, cu toate că nu știam pe deplin ce mă așteaptă.

Rep.: Pentru un tânăr ambițios alegerea universității este foarte importantă. Ce criterii au stat la baza alegerii UMFST Târgu Mureș pentru a te forma ca viitor medic? Ce a influențat decizia ta?

I.V.: Criteriul definitoriu, clar, a fost universitatea de vară pentru elevi. A fost un eveniment de suflet, care mi-a permis să cunosc campusul, câteva dintre laboratoarele unde am făcut și lucrări practice, orașul și câțiva dintre viitorii mei colegi. Recomand acest eveniment celor aflați la început de drum, pentru a se decide dacă acesta este drumul lor. Personal, la sfârșitul evenimentului am avut inima puțin grea pentru că a trebuit să plec din oraș, dar m-a determinat să dau totul la admitere.

Rep.: Cum ai descrie anii de facultate la UMFST Târgu Mureș? Ce ți s-a părut greu sau mai puțin greu în materia pe care ai parcurs-o an de an? Ce oportunități de dezvoltare educațională ți-a oferit UMFST în cei șase ani de studiu?

I.V.: În primii ani mă așteptam să fie o perioadă de adaptare la noile cerințe și noul volum de lucru, dar cred că și aceste așteptări au fost depășite. Chiar dacă părea imposibil la început, luându-le pas cu pas, a devenit realizabil să învăț formațiunile anatomice ale oaselor, aspectele histologice, numele interminabile ale medicamentelor, semiologia, caracteristicile patognomonice ale unor afecțiuni și realizarea unui diagnostic. Complexitatea trebuie să te stimuleze, dar la fel de important este și echilibrul intern și social. În cadrul UMFST au fost multiple oportunități de dezvoltare: congrese precum Marisiensis, Inside și workshop-urile organizate de cei de la Sidemed, multitudinea de evenimente organizate în cadrul OSMU. De asemenea, mobilitățile Erasmus au fost o oportunitate de dezvoltare atât educațională, cât și personală. Am avut posibilitatea de a face anul 5 în cadrul Università degli Studi di Parma, o experiență deschizătoare de orizonturi.

Rep.: Te rog să descrii, pe scurt, anii de facultate, experiențele trăite în perioada studenției, a sesiunilor, stagiile de practică? Cu ce provocări te-ai confruntat în acești ani?

I.V.: E greu să descrii șase ani de facultate în câteva cuvinte. Dar cu siguranță a fost o perioadă plină de provocări, atât pe plan academic, cât și pe cel emoțional. Momentele grele au fost o cărămidă pentru clădirea unui caracter puternic, iar clipele fericite, notele de 10 sau râsetele cu colegii, o să rămână cu mine tot timpul. Clar, o provocare a fost să mențin un echilibru între a rămâne constant în ceea ce privește învățarea materiei într-un timp atât de scurt și ceea ce presupune a cultiva o viață socială.

Rep.: Ați fost generația care bine nu s-a adaptat la viața de student, că a trebuit să vă retrageți în mediul online în perioada pandemiei. Cum s-au desfășurat lucrurile atunci?

I.V.: A fost o perioadă bulversantă și învăluită de incertitudine. Nici nu ne-am închegat bine că deja a trebuit să ne izolăm. Mă bucur că au trecut acele vremuri. Aici port un mare respect pentru universitate în ceea ce privește promptitudinea de a comuta totul în online și de a se adapta din mers. Cursurile și lucrările practice s-au desfășurat, bineînțeles, online, dar a fost o senzație ciudată pentru noi și cadrele didactice să urmărim un ecran.

Rep.: Ce impact au avut asupra ta profesorii din Facultate? Ce ai apreciat cel mai mult în relația cu ei? Ai un mentor care ți-a ghidat pașii?

I.V.: Fiecare profesor și-a pus amprenta fie prin rigurozitate, fie prin empatie, fie prin pasiunea manifestată pentru ramura proprie, ori prin glumele bune pentru a face materia mai digerabilă. Cadrele didactice au fost și sunt un model care ne-a împins să ne spunem involuntar în gând “Așa aș vrea să devin și eu”. Fiecare student, sigur, are modelul lui, iar când am menționat acest aspect în cadrul discursului de la festivitate am spus-o cu gândul la conferențiar universitar doctor Budin Corina Eugenia. Sper să lucrez la fel de bine cu dumneaei, în continuare. Mi-a fost un model de medic, dar și de om.

Rep.: Ai terminat anii de facultate ca șef de promoție. Ți-ai propus de la început acest lucru sau totul a venit natural? Câtă muncă stă în spatele acestei realizări și cum a arătat viața ta de student având în vedere că ai ajuns la această performanță?

I.V.: Nu mi-am propus acest lucru în mod explicit. Fiecare examen îl luam pe rând și îmi propuneam să dau maxim. Astfel, la sfârșit, indiferent de rezultat, eram mulțumit de munca mea. Clar, trebuia să-mi intru în rolul de critic propriu pentru a vedea ce nu a mers, ce a ajutat cel mai mult și ce se poate îmbunătăți, pentru că mereu e loc de mai bine. A fost o muncă, în primul rând, constantă, indiferent cât de multă sau puțină în fiecare zi, din punct de vedere academic, dar la fel de importantă a fost atenția acordată laturii psihice, pentru că e foarte ușor să cazi în burnout. La acest rezultat cu siguranță a contribuit și competiția oferită de destui colegi de excepție. Sper, în continuare, să ne determinăm să muncim pentru a fi printre primii și la examenul de rezidențiat din toamnă.

Rep.: Cum ai perceput stagiile de practică în sistemul medical mureșean? Avantaje și dezavantaje.

I.V.: Stagiile cred că au fost pentru toți o experiență care ne-a făcut să vedem care este fața medicinii și cât de necesară este empatia cu oamenii la nevoie. Am avut parte de echipamente adecvate și de cadre medicale care, de cele mai multe ori, au fost dispuse să ne învețe și să ne ofere un răspuns la întrebările noastre.

Rep.: Ai ideea ce specialitate vei alege pentru Rezidențiat? Ce te-a determinat să o alegi? Ce perspective de viitor crezi că îți va aduce?

I.V.: Mi-aș dori să merg mai departe pe partea de pneumologie. În cazul meu, această alegere a mers pe principiul “pofta vine mâncând”. Astfel că la prima mea prezentare de poster, în cadrul congresului Marisiensis, am abordat această arie și mi-a deschis mai departe curiozitatea. Consider că este o ramură de viitor prin prisma dezvoltării somnologiei în România, a creșterii constante a bolilor respiratorii secundare poluării, dar și a perspectivelor de tratament și diagnostic ale neoplaziilor și patologiilor fibrozante.

Rep.: Crezi într-un viitor al practicării Medicinei în România sau te atrage ideea formării sau chiar plecării în străinătate pentru a munci acolo?

I.V.: În principiu mi-ar plăcea să practic Medicina în România, aș urma școala doctorală și mi-aș dori să găsesc un loc unde, prin munca mea, să știu că fac o diferență în bine. În același timp, sunt deschis și la posibilitatea de a face stagii în străinătate pentru a vedea, a învăța și a fi la zi cu ultimele tehnici și noțiuni apărute.

Rep.: În calitate de proaspăt absolvent, dar și șef de promoție, ce mesaj i-ai transmite unui proaspăt ”boboc” la Medicină?

I.V.: I-aș transmite mult succes pe mai departe și să fie pregătit pentru un drum lung, cu satisfacții pe parcurs, dar și cu destule cărări anevoioase. Totuși, problema deja e pe jumătate rezolvată dacă îți place ceea ce faci, indiferent de provocările cu care te vei confrunta. Inevitabil va exista comparația cu ceilalți și presiunea de a fi la buget sau bursă de merit, dar cea mai importantă competiție este cea cu tine de la sfârșitul zilei. Fiecare trece prin greutățile proprii și are prioritățile sale, dar la final fiecare trebuie să fie mulțumit de ce a realizat cu efortul pe care l-a depus.

A consemnat Arina TOTH