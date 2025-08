Pregătirile pentru Festivalul Văii Gurghiului, pe ultima sută de metri

Platoul Fâncel din comuna Ibănești va găzdui la finele acestei săptămâni (2-3 august) cea de a XVIII-a ediție a Festivalului Tradițiilor și Obiceiurile Văii Gurghiului, eveniment organizat de Asociația Comunităților Văii Gurghiului, cu sprijinul Instituției Prefectului Judeţului Mureş și Consiliului Județean Mureș.

Pregătirile sunt pe ultima sută de metri, ultimele indicații din partea organizatorilor și ale instituțiilor implicate în organizare fiind trasate în cursul zilei de miercuri, 30 iulie, pe Platoul Fâncel în cadrul tradiționalei ședințe de lucru.

Printre cei prezenți s-au numărat și reprezentanții comunelor Gurghiu, Ibănești, Hodac și Solovăstru, aceasta din urmă fiind reprezentată de primarul Ilie Chirilă Tătar, fost președinte al Asociației Comunităților Văii Gurghiului.

„La fel ca în anii anteriori am încercat să nu lăsăm chiar totul pe ultima sută de metri, însă mai sunt lucruri care urmează a fi puse la punct în cel mai scurt timp. În principiu, toate sunt aranjate, toate sunt la locul lor și încercăm ca și în acest an să avem o ediție reușită, ca în ultimii ani când am încercat să creștem calitatea acestuia. Ne bazăm foarte mult pe ceea ce înseamnă tradiție, obiceiuri și folclor de pe Valea Gurghiului. Bineînțeles că avem invitați și din alte părți și fiecare dintre noi, primarii din Asociația Comunităților Văii Gurghiului, încercăm să facem totul cât mai bine, să iasă un festival care să-i mulțumească pe cei care vin pe platoul Fâncel, să fim și noi la rândul nostru, la sfârșit, mulțumiți de ceea ce am realizat. Începând cu anul 2016 am fost președintele asociației până anul acesta, când am hotărât să predau ștafeta unui coleg primar de pe Valea Gurghiului. Mai mult de atât, în ultimii ani am fost și directorul acestui festival, deci am răspuns direct de toată organizarea. Sunt convins că și colegul nostru, primarul de la Hodac, Valentin Iacob, va face față cu brio organizării, cu sprijinul nostru pentru că suntem toți o familie și trebuie să facem totul pentru Valea Gurghiului”, a precizat primarul Ilie Chirilă Tătar.

Rampă de lansare pentru tineri

Ce înseamnă organizarea unui astfel de eveniment atât de amplu? „În primul rând, totul pleacă de la buget. După cum bine știe toată lumea, bugetele sunt din ce în ce mai strâmtorate. Chiar am renunțat la unele evenimente locale, astfel încât partea de bani pentru cultură să vină spre festival, respectiv contribuția noastră, a fiecărui UAT, aici intră și sprijinul Consiliului Județean fără de care n-am fi putut să facem nimic. Practic, organizarea festivalului începe de la 1 ianuarie, pentru că nu se pot face contracte cu artiștii pe repede înainte. Astfel, și în acest an am început destul de devreme demersurile pentru organizarea lui”, a spus primarul comunei Solovăstru.

Potrivit acestuia, festivalul se dovedește în fiecare an o rampă de lansare pentru artiști tineri, o modalitate de a atrage tinerii spre tradiții și folclor.

„Ansamblurile folclorice pe care le avem fiecare din comunele noastre au început să aducă în rândul lor tineri, artiști locali, copii care doresc să cânte, chiar dacă nu sunt profesioniști. Îmi amintesc cu drag de copiii care acum 8 ani veneau și se rugau să le facem loc în program și care acum deja cântă pe scene mai mari, chiar câștigă tot felul de ediții de festivaluri și asta ne bucură. Înseamnă că și noi și acest festival ne-am pus amprenta asupta evoluției acestor tineri”, a subliniat primarul Ilie Chirilă Tătar.

Valentin Iacob: „Sperăm ca toți să respecte tradiția acestui festival”

La conducerea Asociației Comunităților Văii Gurghiului din acest an se află Valentin Iacob, primarul comunei Hodac, direct implicat în organizarea ediției din acest an.

„Nu este o chestiune chiar ușoară, organizarea unui așa eveniment major care se desfășoară pe parcursul a două zile. Sunt foarte mulți comercianți pe care trebuie să îi pui pe fiecare în stand ca să respecte regulile festivalului, să nu primim în festival tot felul de kitschuri, să păstrăm autenticul și tradiția. Așa se face că nu permitem comercializarea a tot felul de produse. Sperăm ca toți să respecte tradiția acestui festival. Legat de partea culinară, cu siguranță o să găsim numai produse de calitate, pe cât posibil preparate în mod tradițional. Îi îndemnăm pe comercianți să prepare numai în mod tradițional, de calitate. Inclusiv mici o să fie, deși până acum câțiva ani nu era voie, dar la cererea populației o să se găsească și mici la festival. Tot legat de mâncare, în festival vom avea și un concurs gastronomic care va fi organizat în ziua de duminică aici, pe platoul Fâncel. La fiecare casă tradițională, reprezentanții fiecărei comune participante o să prepare o mâncare tradițională. Tema din acest an va fi salata verde”, a precizat primarul Valentin Iacob.

Programul artistic al festivalului

Programul artistic al festivalului va debuta sâmbătă, 2 august, ora 14, cu ansamblurile folclorice și interpreți locali din Solovăstru, Ibănești, Reghin, Hodac. Pe scena mică vor mai urca Dana Maria Farcaș, Ansamblul „Cununa Călimanilor” din Deda, Ana Maria Precup, Ilinca Gliga.

Deschiderea oficială a celei de-a XVIII-a ediții a Festivalului Văii Gurghiului este programată în jurul orei 17:30. Programul primei zile de festival mai cuprinde recitalurile susținute de Florina Oprea, Diana Cârlig și Ionuț Bledea, Alexandra Chira, Petrică Mureșan, Emil Vlaicu, Iarmarock DP și Florin Vos. Seara se va încheia cu recitalul formației Proconsul.

Programul artistic al zilei de duminică. 3 august, va debuta la ora 13 cu ansamblurile folclorice și interpreți locali din Solovăstru, Ibănești, Reghin, Hodac, Gurghiu. Programul folcloric va fi completat de Elena Violeta Man și Grupul „Mugurași de pe Gurghiu”, Elena Moldovan, Trupa de dans TrioGym, Andrei Romanică, Costi Dumitru, Mihaela și Ciprian Istrate.

Începând cu ora 18:00, la scena mare va avea loc premierea Cupei Văii Gurghiului la Minifotbal.

Recitalurile serii îi aduc pe scenă pe Cornel Borza, Oana Matei, Paul Ananie, Mărioara Man Gheorghe, Gizella Ianko, Alexia Friciu, Radu Rad. Finalul de festival va fi marcat de recitalul susținut de Elena Gheorghe.

Și în acest an, prezentatorul festivalului va fi Alexandra Cotoi.

Alin ZAHARIE