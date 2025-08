„Medical Humanities e tocmai redescoperirea umanității din medicină”. Raluca Pop, șefă de promoție a programului Medical Humanities

Raluca Pop este medic primar endocrinolog, cadru didactic al UMFST „George Emil Palade” și, recent, șefă de promoție a programului de master Medical Humanities în cadrul aceleiași universități. Întâlnirea absolventei cu acest program de studii a fost întâmplătoare și nu prea: în timpul vizitelor la pacienți, Raluca a simțit că lipsește ceva, „că nu mai reușesc să fiu alături de pacienți, de colegi. În termeni la modă, era „burnout”, mi-a transmis absolventa. Atrasă totdeauna de umanioare, de fantezia – tocmai – a unei fantezii, Raluca a găsit răspunsul: Medical Humanities. Având în vedere pasiunea pentru ambele discipline – care, la o primă vedere, par incompatibile, nu e de mirare că absolventa a încheiat anii de studiu cu media 10.

„Medical Humanities a fost o descoperire (ne)întâmplătoare. Folosesc denumirea în limba engleză pentru că nu am găsit nici un corespondent potrivit în „dulcele nostru grai”. Spre rușinea mea, nu auzisem până în urmă cu un an despre acest domeniu, care, de fapt e chiar „bătrân” sau matur, mai bine spus. Într-o zi, în timpul unei ecografii tiroidiene, discutam cu pacienta despre etimologie, despre cum încerc să abat gândul pacienților de la procedura ce se efectuează, despre cum citisem o carte („Muntele Vrăjt – începută cu 20 de ani înainte) și despre cum, deși terminasem un profil real, în suflet m-am simțit totdeauna mai atrasă de cel umanist – să ai temă de casă cititul unei cărți – ficțiune, nu medicală, părea o utopie. Și mi-am spus că nu a fost întâmplătoare descoperirea, pentru că pacienta mi-a vorbit despre acest program de master nou de la universitatea noastră. Și, de fapt, poate aceasta este esența Medical Humanities – redescoperirea umanității din medicină. Aș putea spune că l-am ales în încercarea mea de a-mi trata oboseala și dezamăgirea, „burnout”-ul”, a povestit absoventa.

Programul, mod de reconectare cu primele dezirate în medicină

Întrebată despre legătura dintre contextul actual – politic, istoric, economic, cultural – și programul de studii absolvit, Raluca e de părere că raportul dintre ele este cât se poate de strâns: „Se potrivesc ca o mănușă. E soluția perfectă pentru a readuce omul în prim plan. Omul-pacient și omul-medic (sau personal medical, deoarece nu trebuie uitat faptul că medicul e doar o mică verigă în tot ce înseamnă îngrijirea pacientului). Din punct de vedere cultural, profesiunea medicală a fost și vreau să cred că mai este respectată și cuvântul cadrului medical atârnă (încă) greu. Dar e o luptă între generații, între „clasicism” și tehnologizare. Și cred că, pentru medici, acest master poate readuce acel gând pe care majoritatea studenților la medicină îl au la începutul facultății – „vreau sa învăț să ajut oamenii, să-i vindec”, „vreau să învăț arta medicală”, a adăugat aceasta.

Totuși, nu trebuie trecut cu vederea efortul depus de Raluca, care a jonglat între studii și activitatea sa medicală și didactică. „Nu vreau să mă plâng, deoarece a fost alegerea mea să încep un master și să-mi mențin atât activitatea medicală cât și cea didactică. Nu a fost ușor, dar chiar mă laud că am lipsit doar 2 săptămâni în tot anul, fiind plecată pentru a preda endocrinologia la filiala din Hamburg a Universității. A fost o provocare să ies din tiparele obișnuite ale lucrărilor medicale, cu cifre, statistici, liste, algoritmi și să mă întorc la cuvinte. Dar a fost atât de plăcut parcursul, încât oboseala nu a mai contat”, a povestit aceasta.

Prin Medical Humanities, mai aproape de uman

În urma programului, am putea spune că absolventa a primit noi ochi: umanioarele au ajutat-o să (re)vadă omul din spital.

„Am învățat să mă cobor din „turnul de fildeș” (adică spitalul/cabinetul), să văd din nou omul din spatele bolii, să văd ce rol mic am eu în tot ce înseamnă îngrijirea unui pacient (spitalul e sanctuarul, dar provocarea adevărată e reintegrarea în comunitate). Am învățat că știința medicală nu implică doar experimente, intervenții, tratamente, ci și poezie, literatură, istorie, lingvistică, etc. Și cred, ca am învățat să fiu mai umilă și, sper, mai umană”, a declarat Raluca.

În ceea ce privește amintirile, Raluca mi-a pictat o poză foarte clară: „O sală mică, la parter, cu brazi la geam, cu noapte afară și noi discutând Primul Razboi Mondial și ce a însemnat el pentru medicină. Nu gândisem niciodată așa. Păreau două lucruri separate. A fost un fel de revelație. Plus, toate orele și întâlnirile vor fi amintiri frumoase – am cunoscut oameni noi, atât colegi cât și profesori și am avut provocări, am ieșit din rutină”, a transmis aceasta.

„Relația noastră cu pacienții e de lungă durată”

Apoi, Raluca mi-a vorbit despre locul ei de muncă, spitalul unde lucrează, care e în curtea Universității, „sub pădure”, cum explică ea pacienților. „E frumos și vin căprioare iarna. Specialitatea mea este una bună, să zicem. Rareori sunt boli grave sau fatale. Sunt foarte interesante, hormonii fiind substanțe ce acționează în tot corpul (aproape). Sun boli cronice, adică nu le „eradicăm”, doar controlăm și astfel avem pacienți pe care-i cunoaștem de zeci de ani. Poate de aceea aveam nevoie de acest master. Pentru că relația noastră cu pacienții e de lungă durată”, a transmis Raluca.

Întrebată cum arată viitorul, aceasta a declarat că „mi-ar plăcea să arate bine. Nu știu dacă voi mai continua studiile… ideea unui al doilea doctorat îmi surâde. Cred că sunt și voi rămâne în domeniu. Mai mult, e posibil să trec de partea cealaltă a „baricadei”, să predau următoarelor generații de masteranzi”, a transmis absolventa.

Mesaj pentru colegi…

„Le transmit tuturor felicitări, mulțumiri că sunt, succes în tot ceea ce fac și sper că și pentru ei acest an a fost la fel de special cum a fost pentru mine. Nu vreau să sune melodramatic, dar chiar simt că viața mea s-a schimbat. Mai deunăzi mi-a spus o pacientă că nu a mai fost la vreo consultație atât de „umană”, a mai adăugat Raluca.

…și pentru cei care vin din urmă

„M-am tot gândit cum aș putea rezuma în câteva cuvinte, dar e foarte greu, pentru că sunt mult prea multe gânduri. Și cumva nu aș vrea să ratez prilejul de a face „reclamă” – Este cel mai interesant, captivant, util și provocator program de master. Vă veți cunoaște pe voi înșivă și îi veți înțelege pe ceilalți!”, a conchis aceasta.

Alexandra BORDAȘ