„Când faci ceea ce îți place, nu muncești nici măcar o zi din viața ta”. Melissa Milașcon, șefă de promoție a programului Limba și literatura română – Limba și literatura engleză

Melissa Milașcon este șefă de promoție a programului Limba și literatura română – Limba și literatura engleză din cadrul Facultății de Științe și Litere „Petru Maior”, UMFST „G. E. Palade” din Târgu Mureș. Finalizându-și studiile de licență cu media 9,59, tânăra a știut dintotdeauna că vrea și poate să aducă o schimbare în viața copiilor și tinerilor.

„Sunt o proaspăt absolventă care încă procesează faptul că o etapă importantă din parcursul academic a ajuns la final. Anii au trecut cu o rapiditate surprinzătoare, dar odată cu ei am învățat să prind încredere în propriile ambiții și să dau aripi motivației care mă ghidează. Încă descopăr, cu pași mici și sfioși, care este direcția mea în viață. Sper că, oriunde mă voi afla, să pot aduce valoare prin ceea ce fac și să rămân fidelă unei vieți în care învățătura primează”, a povestit aceasta.

Pasiunea, încă din anii de liceu

Absolventa a ales acest program de studii din dorința de a continua ceea ce începuse în liceu, în profilul filologic, „dar și pentru că, undeva adânc în sufletul meu, a existat mereu dorința de a contribui la formarea noilor generații. M-a motivat ideea că putem deveni, la rândul nostru, profesorii și modelele pe care ni le-am dorit cândva, cei care inspiră, susțin și pot aduce o schimbare reală în viața copiilor și a tinerilor”, a declarat Melissa.

În ceea ce privește contextul actual, cultural, istoric, economic și politic, Melissa e de părere că „societatea de astăzi traversează o criză subtilă a comunicării. Trăim într-o lume în care tehnologia și automatizarea cresc vertiginos, în care inteligența artificială devine din ce în ce mai prezentă, dar în același timp observăm tot mai des dificultăți în exprimarea ideilor, în dialoguri sau în dezvoltarea gândirii critice. Tocmai de aceea, cred că formarea filologică rămâne esențială pentru oricine își dorește să transmită idei coerente, clare și asumate”, a adăugat aceasta.

Dificultăți transformate în reușite

Drumul său academic a fost unul provocator, presărat cu momente frustrante, dar și cu reușite. „Rigorile academice, proiectele solicitante (și numeroase), temele, materialele complexe, au contribuit activ la formarea noastră ca studenți. Fiecare dificultate s-a transformat, în timp, într-o lecție valoroasă de perseverență”, a transmis Melissa.

„Cred că motivația se întreține din rezultate, iar fiecare mic succes devine un impuls pentru a continua. Totuși, acest drum sinuos al studenției devine mai ușor atunci când ai alături oameni dragi care te susțin și te înțeleg. Sunt profund recunoscătoare familiei mele pentru sprijinul acordat, dar și profesorilor care, prin exigență, profesionalism și încredere, m-au încurajat să îmi depășesc propriile limite”, a povestit absolventa.

Anii de studiu, test de rezistență

Experiența anilor de studiu au ajutat-o să își consolideze reziliența, o caracteristică definitorie în viața de adult. „Am învățat să am răbdare, să accept faptul că greșelile sunt o etapă firească a progresului și să îmi păstrez motivația pe termen lung. În plus, am realizat cât de important este dialogul, cu textele pe care le citim, cu oamenii din jur, dar și cu mine însămi, toate contribuind la dezvoltarea intelectuală și la oferirea unor noi perspective asupra vieții. Am descoperit și că stăruința poate transforma efortul în rezultate neașteptate, deoarece recunoașterea mea ca șefă de promoție nu a fost un obiectiv urmărit în sine, ci o consecință a muncii susținute”, a declarat Melissa.

Printre amintirile sale răsare cel mai adesea primul său examen: „A fost probabil cel mai înfricoșător moment. Țin minte felul în care îmi simțeam inima bătând incontrolabil în timp ce urcam scările universității. Îmi vin în minte și eforturile de a înțelege ce înseamnă un seminar, restanță sau sesiune. Cu timpul, anxietatea s-a transformat în obișnuință și în reușite, iar prin expunere am căpătat încredere în mine și în capacitatea mea de a face față provocărilor. Emoția aceea a rămas prezentă la fiecare pas nou, dar acum se transformă în energie pozitivă. Printre cele mai dragi amintiri sunt prieteniile legate în biblioteci, cafenele și sălile de seminar, precum și nopțile albe din sesiune, care cred că rămân parte din identitatea fiecărui student”, a transmis absolventa.

Arta ca escapism

„Chiar dacă în ultimul an pasiunile mele au trecut pe plan secundar, interesul pentru artă, muzică (cântat la chitară) și activități creative a rămas constant. Sunt lucruri care mă ajută să îmi păstrez echilibrul. Apreciez arta pentru că ne oferă posibilitatea de a crea și, în același timp, ne ajută să ne desprindem pentru o vreme de ritmul consumist al vieții cotidiene. Prin intermediul artei, mintea și sufletul găsesc spațiul necesar pentru reflecție și odihnă, lucruri foarte prețioase în ziua de azi”, a mai adăugat aceasta.

Viitorul apropiat al absolventei include continuarea studiilor la masteratul de Scriere Creatoare și Compoziție Digitală din cadrul UMFST. În paralel, Melissa e în proces de mutare în SUA, care speră că va deschide noi perspective academice și profesionale. „Chiar dacă planurile concrete se vor contura treptat, obiectivul principal rămâne cultivarea pasiunii pentru limbă și literatură, dar și dezvoltarea constantă, indiferent de locul sau contextul în care se va desfășura această evoluție”, a transmis absolventa.

Colegilor săi, Melissa le transmite felicitări: „Am parcurs împreună un drum deloc ușor, cu provocări, emoții, reușite și poate și căderi tăcute, pe care doar noi le știm cu adevărat. Fiecare dintre noi a avut propriile lupte și merită recunoaștere pentru parcursul său. Adevărul este că în fiecare dintre colegii mei există, în felul său, un șef de promoție. Poate nu toți au urcat pe scenă sau nu au fost menționați oficial, dar fiecare a fost un exemplu de tenacitate, adaptabilitate și curaj. Îi apreciez pentru că au făcut acești ani mai frumoși și mai suportabili. Le doresc să aibă parte de tot ce este mai frumos în viață, și multe reușite, succes și fericire”, a fost mesajul său.

Implicarea, caracteristică necesară

Întrebată ce mesaj le-ar transmite celor care calcă pe urmele ei, în holurile facultății, Melissa s-a adresat propriei persoane de acum trei ani – proaspătul student plin de emoții:

„Dacă ar fi să le spun un singur lucru celor care urmează acest drum, le-aș spune ceea ce mi-aș fi dorit și eu să aud la început: că e normal să te simți copleșit, că începuturile par uneori înfricoșătoare, dar că lucrurile se așază în timp. Îi încurajez să se implice cu toată inima în tot ce li se oferă: cursuri, activități de voluntariat, conferințe, ateliere. Fiecare dintre aceste experiențe poate deveni o fereastră către ceva neașteptat și valoros, dacă au curajul să o deschidă. Dedicarea continuă este importantă, dar epuizarea limitează bucuria succeselor.

Le-aș spune să își construiască drumul în funcție de pasiunile lor, să asculte mai puțin zgomotul din jur și mai mult vocea interioară. Confucius spunea că atunci când faci ceea ce îți place cu adevărat, nu muncești nici măcar o zi din viața ta. Cred că fiecare om are un loc care i se potrivește și în care poate înflori, dar drumul până acolo se descoperă mergând cu sinceritate, nu urmând direcții prestabilite de alții. Iar dacă vor avea momente în care vor simți că rătăcesc, poate că merită să-și amintească versurile Magdei Isanos: „Nu te gândi la mâine, nici la ieri./ Poate-naintea spicelor să cazi,/ stăpâni când nu suntem decât pe azi,/ nu te gândi la mâine, nici la ieri.” Cu alte cuvinte, carpe diem”, a încheiat absolventa.

Alexandra BORDAȘ