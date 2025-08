FOTO-VIDEO: Festivalul Văii Gurghiului, la majorat. Deschiderea oficială și secvențe din festival

Platoul Fâncel din comuna Ibănești găzduiește, în perioada 2-3 august, cea de-a XVIII-a ediție a Festivalului Tradițiilor și Obiceiurilor Văii Gurghiului, eveniment organizat de Asociația Comunităților Văii Gurghiului, cu sprijinul Instituției Prefectului Judeţului Mureş și Consiliului Județean Mureș.

Satul alegoric de pe Platoul Fâncel și-a deschis larg porțile vizitatorilor care au putut savura pe viu tradițiile specifice comunelor Solovăstru, Gurghiu, Hodac, Ibănești și municipiului Reghin, precum și programul folcloric adus pe cele două scene de pe Platoul Fâncel de ansamblurile folcorice ale Văii Gurghiului și de artiși invitați.

Valentin Iacob (Hodac): „Sperăm ca acest festival să dăinuie cât o fi Valea Gurghiului”

Deschiderea oficială a evenimentului s-a bucurat de prezența reprezentanților primăriilor implicate în organizarea festivalului, primarii Ilie Chirilă Tătar – Solovăstru, Valentin Iacob – Hodac, Laurențiu Boar – Gurghiu, Marius Gliga – viceprimarul comunei Ibănești, Elena Moldovan, sufletul organizatoric al ediției din acest an a Festivalului Văii Gurghiului, alături de oficialitățile județene, Ovidiu Dancu, vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș, și dr. Ovidiu Butuc, subprefect al județului Mureș.

„Suntem la cea de-a 18-a ediție a Festivalului Văii Gurghiului, ediția de majorat cum se zice, deși acest eveniment are loc de 19 ani, cu un an de pauză din cauza pandemiei. Sperăm ca acest festival să dăinuie cât o fi Valea Gurghiului pentru că unește comunitățile de pe Valea Gurghiului și nu numai, aduce în fața noastră ansamblurile artistice din fiecare comună. De exemplu, în Hodac avem trei ansambluri culturale. Fiecare comună de pe Valea Gurghiului are cel puțin un ansamblu cultural care promovează folclorul aici, pe Valea Gurghiului. Acest festival a fost înființat cu scopul de a promova tradiția și portul popular de pe Valea Gurghiului și de a arăta lumii întregi frumusețea acestei zone. Am convigerea că acest scop a fost atins întrucât an de an este vizitat de foarte multă lume, peste 10.000 în fiecare an. De când el are loc, din 2006, probabil 200.000 de oameni au pășit pe aceste locuri și au dus mai departe povestea despre frumusețile acestor locuri”, a precizat Valentin Iacob, primarul comunei Hodac și președinte al Asociației Comunităților Văii Gurghiului.

Ovidiu Dancu: „O să-l facem atâta timp cât acest festival va dori să funcționeze”

La rândul său, Ovidu Dancu, vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș, a subliniat importanța implicării primarilor Văii Gurghiului în ceea privește continuitatea festivalului.

„Mă bucur să ne reîntâlnim la acest festival unde vin de fiecare dată cu mare plăcere. Vreau, în primul rând, să le mulțumesc domnilor primari, membrii ai asociației, pentru că în aceste vremuri destul de dificile s-au mobilizat și, bineînțeles, cu sprijinul nostru, au organizat încă o dată acest frumos eveniment. Acest festival este despre tradiții, despre tinerele talente care interpretează muzică populară, despre ansamblurile de dansuri pe care le creștem, toate acestea în ideea de a promova obiceiurile de pe această vale. Numărul mare de vizitatori care se înregistrează anual este un semn că, într-adevăr, festivalul a reușit să atragă mulți vizitatori. În acest context, vorbeam cu unul din Teazaurele Umane Vii ale județului Mureș de loc de pe această minunată vale, cu domnul Petruț Chirteș din Dulcea, Ibănești, astfel încât să mărim spațiul aferent Consiliului Județean pentru a putea promova îndeletnicirile, preocupările, să-și expună produsele și mai mult de atât, să-i învețe pe vizitatori cum se face o sculptură, o lucrare de pictură și așa mai departe. Este în ideea noastră această inițiativă, colaborăm pe această temă. Sigur că nu trebuie ca banii să fie un impediment în a promova valorile acestei zone. Nu este despre bani, e despre mobilizarea primarilor, a consiliilor locale să susțină împreună cu noi acest eveniment. Din partea noastră este totul ok, vrem, putem și o să-l facem atâta timp cât acest festival va dori să funcționeze”, a spus vicepreședintele Consiliului Județean.

Pe aceeași lungime de undă s-a înscris și subprefectul județului Mureș, dr. Ovidiu Butuc.

„S-a spus aici că în alte părți festivalurile nu s-au putut ține. Nu s-au putut ține pentru că nu s-a dorit. Aici, pe Valea Gurghiului, s-a dorit acest lucru și cel mai bun exemplu sunt acești destoinici primari, viceprimari, membri ai Consiliului Local, Consiliului Județean. Ceea ce vreau eu să vă transmit e următorul lucru: după ploaie, fiți siguri că întotdeauna vine vreme bună. Haideți să trăim cu speranța, nu mai e mult până să vină acea vreme bună. Între timp, haideți să păstrăm vii tradițiile, obiceiurile, datinile, costumele și jocurile populare, acest izvor de spiritualitate, cum spuneau antevorbitorii mei, pentru că aceasta, de fapt, constituie rădăcina unui popor. După cum bine știți dumneavoastră, locuitorii acestei zone montane, un copac fără rădăcini este foarte ușor de doborât. De aceea, vă felicit și vă mulțumesc că faceți posibil acest festival al Văii Gurghiului. Domnilor primari, domnule vicepreședinte, stimați organizatori, dar mai ales iubiți participanți, să nu uitați un lucru: un popor care nu-și respectă tradiția, datinile și obiceiurile, este foarte ușor de doborât și de cucerit. Încă o dată vă felicit, vă mulțumesc și Dumnezeu să vă ajute și pe viitor să ne întâlnim la Nunta de Argint a Festivalului Văii Gurghiului”, a precizat dr. Ovidiu Butuc.

Predarea ștafetei



După o perioadă de 8 ani în care a s-a ocupat de organizarea Festivalului Văii Gurghiului, primarul comunei Solovăstru, Ilie Chirilă Tătar le-a mulțumit colegilor din Asociația Comunităților Văii Gurghiului pentru sprijinul acordat.

„Vreau să mulțumesc în primul rând reprezentanților Prefecturii Mureș, Consiliului Județean și, nu în ultimul rând, colegilor mei primari care m-au susținut în cei opt ani în care am condus acest festival. Cu siguranță, nu ne-am făcut de râs. Chiar în aceste vremuri grele, unitatea și înțelegerea între noi vor duce mai departe obiceiurile și tradițiile românești, pentru că doar așa putem continua ca nație, ca popor. Împreună, uniți și de acord unul cu altul vom fi prezenți și în viitor pe platoul Fâncel. Vă mulțumesc încă o dată pentru susținerea pe care am avut-o domnilor colegi. Voi fi același, voi răspunde prezent ori de câte ori este nevoie, să ne întâlnim cu bine, să ne simțim bine aici pe Platoul Fâncel”, a spus Ilie Chirilă Tătar, primarul comunei Solovăstru, fost președinte al Asociației Comunităților Văii Gurghiului.

Invitație la cunoaștere

Satul alegoric își așteaptă vizitatorii care pot savura pe viu tradițiile specifice comunelor Solovăstru, Gurghiu, Hodac, Ibănești și municipiul Reghin precum și programul folcloric adus pe scena mică de pe Platoul Fâncel de ansamblurile folcorice ale Văii Gurghiului.

Ansambluri pe scena festivalului

Ansamblul ”Coronița” din Solovăstru

Ansamblul „Cununa Călimanilor” din Deda

Alin ZAHARIE