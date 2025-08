FOTOGALERIE: Platoul Fâncel, locul unde tradițiile Văii Gurghiului sfidează frumos trecerea timpului

Minunata vale a Gurghiului a îmbrăcat în aceste zile hainele de sărbătoare cu ocazia celei de a 18-a ediții a festivalului menit să pună în valoare tradițiile acestui minunat loc. De aproape două decenii, evenimentul denumit simplu și sugestiv Festivalul Văii Gurghiului reușește an de an să-și respecte menirea, aceea de a scoate în evidență acel frumos tradițional pe care de multe ori îl ignorăm cu bună știință în detrimentul altor ”modernisme” mai mult sau mai puțin interesante.

Anul 2025 a consemnat majoratul acestui festival, al 18-lea episod fiind cu atât mai demn de lăudat în aceste vremuri în care austeritatea începe tot mai tare să-și facă simțită prezența. Dacă pe cealaltă minunată vale a județului, Festivalul Văii Mureșului Superior s-a prăpădit într-un mod lamentabil, în schimb pe Valea Gurghiului sărbătoarea tradițiilor își vede liniștit de treabă. Vinovați pentru această minunată stare de fapt sunt oamenii locului, comunele Văii Gurghiului care, ajutați și de cei de la județ, reușesc în fiecare august să organizeze o nouă ediție de festival.

Așadar, principalul merit al acestui festival este în primul rând că trăiește, nu a avut soartea celui de pe Valea Mureșului. În al doilea rând sunt oamenii locului, cei care dau viață tradițiilor și obiceiurilor acestei minuate văi, o parte din ele putând fi admirate și simțite pe viu în satul alegoric de pe Platoul Fâncel.

Dacă dați o tură pe la fiecare casă alegorică, nu aveți cum să nu savurați acel frumos de odinioară prețuit de cei care cu adevărat țin la aceste tradiții. Fie vorbim de Casa Reghinului unde la loc de cinste suntt meșterii populari, secondați în acest an de Șezătoarea Municipiului Reghin, proiect coordonat de doamna Dana Bugnar, sau Casa Gurghiu, minunat împodobită și în acest an de Levente Laszlo, și terminând cu caselor alegorice Solovăstru, Hodac sau Ibănești, la fiecare în parte poți gusta din plin gustul minunat al tradițiilor.

Pentru unii poate părea monotom ca un festival să se tot repete an de an vreme de aproape 20 de ani, dar dacă ajungi să conștientizezi de fapt valoarea dar mai ales importanța acestor tradiții, legătura cea mai directă și naturală cu trecutul, atunci poate vor înțelege acei unii că nimic nu poate fi mai monotom decât să te bucuri de tot ce e frumos, natural și autohton. Sunt cele trei ingrediente care dau savoare în fiecare an evenimentului de pe Platoul Fâncel. Ee sunt de când lumea, mai râmâne ca și generațiile prezentului dar mai ales cele viitoare să le aprecieze la adevărata lor valoare, și atunci festivalul va avea viață lungă.

Alin ZAHARIE