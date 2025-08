„Cunoașterea e o nevoie organică pentru mine”: Mădălina Rohan, șefă de promoție a studiilor de masterat Scriere creatoare și compoziție digitală

Mădălina Rohan este proaspăt absolventă a programului de studii de masterat Scriere creatoare și compoziție digitală al Facultății de Științe și Litere „Petru Maior” din cadrul UMFST „G. E. Palade” din Târgu Mureș. Finalizându-și anii de studiu cu media 9,90, Mădălina este, totodată, un dascăl debutant și dornică de a-și aprofunda studiile în cadrul doctoratului.

„Sunt un om simplu, dar cu un vis mare, un vis care a animat în mine o ambiție titanică, aceea de a mă desăvârși ca om prin intelectualitate. Ce m-a ajutat în procesul devenirii, pe lângă voință, a fost apetența mea pentru cunoaștere, alimentată de o curiozitate nicicând satisfăcută pe deplin. Am simțit întotdeauna că pe măsură ce cunosc mai mult sunt tot mai infimă în raport cu imensitatea lumii și a învățăturilor ei. De curând, am absolvit ciclul de studii de masterat, devenind un specialist, un „master” în Filologie. Simt însă că cei 5 ani petrecuți în cadrul studiilor universitare nu mi-au fost suficienți pentru a-mi stâmpăra, cel puțin temporar, setea de cunoaștere. De fapt, cred că niciodată nu voi ajunge la sațietate. Cunoașterea e o nevoie organică pentru mine, un drum nonfinit în care nu există un finish la care, odată ajuns, te poți proclama atotștiutor. Tocmai de aceea, intenționez să îmi continui drumul învățării și al formării în cadrul studiilor de doctorat, pe același domeniu de studiu, unde îmi voi petrece alți patru ani încărcați cu provocări academice, cu studiu intens, cu seminare și cursuri interactive și cu multe alte noi experiențe educative și transformatoare. Sunt, totodată, un dascăl aflat la începutul carierei, care are sufletul încărcat de speranța luminării prin învățătură, prin empatie și prin bunătate. Recent am promovat examenul de definitivare în învățământ, motiv pentru care nu mă mai pot numi novice. Chiar și așa, drumul meu în domeniu educației abia începe și îmi doresc să fie unul presărat cu reușite și binecuvântări”, a transmis absolventa.

Umanioarele, un drum de urmat

„Am ales această specializare întrucât venea ca o continuare firească a specializării absolvite în cadrul facultății – filologia. Din totdeauna am avut o predilecție pentru domeniul științelor umaniste și am urmărit ca prin acest masterat să mi-o desăvârșesc. Motivația de natură științifică este dublată de un interes profesional: absolvind acest masterat am deblocat posturile didactice de la liceu, opțiune care nu este validă pentru absolvenții facultăților. Totodată, am ales să continui cu studiile de masterat pentru a-mi făuri un parcurs didactic genuin și complet. Urmează, cu ajutorul lui Dumnezeu, să mă înscriu la admiterea pentru Școala Doctorală de Litere, Științe Umaniste și Aplicate a aceleiași universități”, a declarat Mădălina.

Absolventa are multă muncă în spate – ani întregi de dedicare și efort constant pentru a-și atinge toate visurile. „A fost un efort susținut pe parcursul mai multor ani de zile. În acest răstimp am răsfoit mii de pagini de surse bibliografice, am dedicat sute de ore studiului, am participat la discuții antrenante pe diverse teme științifice, precum și la activități extra-curriculare în vederea aplicării cunoștințelor dobândite, am scris, am citit, am memorat, m-am rugat. Nu a fost o muncă ușoară, dar a fost o experiență neasemuită. Dorindu-ți, nu ai cum să nu reușești”, a povestit aceasta.

Pe lângă informațiile teoretice specifice domeniului său, Mădălina a mai învățat o lecție importană: „Acești ani de studiu m-au învățat lecții valoroase despre prietenie, despre dedicare profesională și despre performanță didactică. Aici am devenit un om deplin, învățat și competent”, a transmis absolventa.

Imaginație, gândire critică, dezbatere

„Am rămas cu amintirea seminarelor de literatură în care ne cufundam în dezbateri interminabile pe teme literare diverse, care ne stimulau nu doar gândirea critică și problematizarea, ci și imaginația. Deveneam adesea co-autori ai operelor literare pe care le studiam, niște „demiurgi” ai creației, însărcinați cu evaluarea și receptarea lucrărilor de literatură. Am rămas, de asemenea, cu amintirea cursurilor de gramatică unde ne-am perfecționat cunoștințele privind normele lexico-gramaticale ale limbii române, dar și cu memoria momentelor petrecute în curtea facultății, în răstimpul premergător cursurilor, când toți colegii se întâlneau la un loc și împărtășeau mulțimii povești nemuritoare, care de care mai interesante. Facultatea este un ecosistem complex, o lume în sine. Am trăit-o în cel mai intens și viu mod posibil”, a transmis Mădălina Rohan.

Printre hobby-urile sale se numără – pe lângă studiu, bineînțeles – și gătitul, călătoritul și, mai ales, scrisul: „Îmi place foarte mult să gătesc, să mă joc cu aromele și să potrivesc ingrediente astfel încât să rezulte o experiență gastronomică inedită. De asemenea, îmi place să călătoresc, să mă bucur cu ochii de locuri noi, să îmi formez amintiri plăcute. Cel mai mult îmi place să scriu. Compun poezii de la o vârstă fragedă, unele sunt publicate în diverse reviste literare, altele nu. Recent am descoperit o apetență pentru narațiune, chiar acum lucrez la o carte, se intitulează „În umbra nevredniciei”. Intenționez să o finalizez toamna aceasta”, a declarat aceasta.

Un viitor în sânul educației

„Pentru viitorul apropiat am următoarele rezoluții: să mă înscriu și să fiu admisă în cadrul școlii doctorale, să obțin un post didactic cât mai aproape de reședința mea, să asigur elevilor mei un climat școlar cald și modalități eficiente pentru performanță școlară”, a transmis absolventa.

Totodată, mesajul Mădălinei pentru cei ce îi vor călca pe urme se centrează asupra necesității curajului: „Studenților novici le transmit să nu înceteze să viseze, întrucât primul pas spre reușită este previzualizarea, dar, în același timp, să solidifice aceste vise cu eforturi concrete, cu muncă asiduă, cu sacrificii, cu dedicare, cu ambiție de oțel. Le transmit faptul că drumul spre reușită este presărat cu greutăți și încercări – „ad astra per aspera”, dar că voința întotdeauna răzbește. Le urez mult succes tuturor absolvenților spre a-și trăi propria poveste despre glorie”, a conchis Mădălina Rohan.

Alexandra BORDAȘ