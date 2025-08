Hrana ancestrală în vremea trendurilor alimentare

Astăzi, mai mult ca niciodată, trăim într-o era informațională, în care accesul la informație se află la un click distanță. Un vis devenit realitate pentru mulți, dar care în ciuda numeroaselor beneficii, poartă omul într-o permanentă și obositoare căutare din dorința de a mai secreta încă un strop de dopamină, care să-i confere starea de bine. Documentarea, cercetarea și învățarea fac parte din viața omului încă de la origini, însă modul în care este făcută în zilele noastre, în fața ecranelor cu lumină albă, într-o poziție nefirească, ore în șir fără pauză, și înotând într-o mare de informații nefiltrate, poate produce mai multă confuzie decât beneficii. Acest lucru este valabil și în privința hranei, care în ultimele decenii a adus în lumină numeroase diete, care promiteau să schimbe în bine viața omului căutător de soluții, care să-i ofere bunăstarea.

Creatorii trendurilor și al dietelor populare

Începând cu secolul XX, numeroși creatori de diete populare au ajuns să schimbe viziunea asupra hranei în toate colțurile lumii. Deși majoritatea au pornit de pe continentul american, acestea au devenit celebre în cele mai îndepărtate țări, și au cunoscut celebritatea chiar și în spațiul est european. Printre primii inițiatori ai trendurilor alimentare se numără Eugene Christian, creatorul dietei raw vegan, care a devenit celebru prin publicarea în anul 1904, a cărții ”Uncooked Foods and How to Use Them”. Tot secolul XX i-a avut ca protagoniști pe Russell Wilder (creatorul dietei ketogenice), pe Loren Cordain (creatorul dietei paleo), Robert Atkins (creatorul dietei Atkins), Tom Woloshyn (creator Master Cleanse) ale căror diete au promis sănătatea fie prin hrana crudă, nepreparată termic, fie printr-o restricție alimentară a carbohidraților și creșterea rației de proteine și grăsimi. Secolul XXI, vine cu noi strategii de folosire a hranei, cu accentul de această dată pe detoxifiere, pe alegeri mai sustenabile și prietenoase cu mediul, în care raw veganismul, veganismul și vegetarianismul au atras cât mai mulți adepți. Printre autori cunoscuți în această perioadă se numără Martin Berkan, inițiatorul postului intermitent și Anthony William, creatorul detoxifierii cu sucul de țelină. În prezent am observat o nouă schimbare a paradigmei, dieta carnivoră devenind din nou în atenția oamenilor, căpătând din nou popularitate. În realitate măsura, echilibrul, cunoașterea și intuiția sunt cele mai bune unități de măsură și instrumente în a alege hrana potrivită pentru propriul organism.

Deși unele dintre aceste diete au bază științifică documentată, ele sunt ceea ce le spune denumirea – diete, regimuri alimentare temporare cu scop profilactic sau terapeutic și nu un mod sustenabil, durabil de a hrăni corpul uman, ale cărui nevoi se schimbă în funcție de anotimp, vârstă, activitate fizică, mediu de viață, expunere la stres și alte condiții ale organismului, precum sarcina, alăptarea, etc. Acest lucru este dovedit de noile descoperiri științifice care ne oferă din ce în ce mai multe informații despre cel mai spectaculos și cercetat organ al corpului, microbiomul intestinal.

Microbiota intestinală, punctul de cotitură în adoptarea alimentației potrivite

Microbiota intestinală reprezintă chiar și astăzi, în era descoperirilor medicale și informaționale, un subiect parțial deslușit, a cărui importanță nu este nici pe departe cu adevărat înțeleasă. Deși toate descoperirile care au urmat secolului al XVII, au condus la ceea ce numim astăzi medicina, cea bazată pe dovezi, în care o mulțime de boli își găsesc rezolvare prin tratamente, în ceea ce privește aparatul digestiv și toate mecanismele sale de reglare, medicina mai are multe de scos la lumină, pentru a putea conduce complexul organism uman pe culmea vitalității și a sănătății durabile.

Varietatea și cantitatea microorganismelor ce populează organismul uman, dar în special intestinul, depind de diversitatea hranei pe care organismul gazdă o oferă, și diferă de la o țară la alta, de la un continent la altul, datorită în mare parte compoziției diferite a cernoziomului, a biodisponibilității substanțelor nutritive, a obiceiurile alimentare dar și a moștenirii microbiotei intestinale comesale de la strămoși.

Astfel, ne întoarcem privirea către interior, acolo unde se află microbiota intestinală, ce reprezintă totalitatea microorganismelor, compuse din bacterii, ciuperci, viruși, helmiți, drojdii, arhee și protozoare, care însumează aproximativ 100 de trilioane de microbi. Ținând cont de faptul că organismul uman este compus din aproximativ 10.000 miliarde de celule, observăm că ecosistemul în miniatură din intestine necesită o atenție deosebită, multe dintre bolile contemporane găsindu-și rezolvare în reglarea microbiotei.

În acest context apare un nou concept, cel de hrană ancestrală, care din punctul meu de vedere, ar trebui să revină în atenția tuturor oamenilor care își doresc să își mențină corpul în starea de homeostazie. Oricâte diete, alimente minune, super nutrienți vor fi în atenția publicului larg de-a lungul timpului pe scena nutriției, cea mai potrivită și iubită hrană de către microbiota intestinală a fiecărui individ, este cea specifică zonei în care s-a născut, cea cu care s-au hrănit și strămoșii, neprelucrată industrial și care ține cont de anotimpuri.

Ce putem face?

Într-o lume în care noile descoperiri vin cu o viteză amețitoare, iar tendințele alimentare se succed unele pe altele, este esențial să ne întoarcem cu luciditate și respect spre rădăcini. Hrana ancestrală, adaptată ritmului naturii, mediului în care trăim și nevoilor reale ale organismului nostru, poate fi cheia echilibrului între tradiție și știință. În loc să urmăm fiecare nou trend, poate că adevărata provocare a vremurilor moderne este să învățăm să ascultăm corpul, să ne cultivăm discernământul și să ne reamintim că simplitatea hranei de altădată poate hrăni profund sănătatea de azi

Așa cum v-am obișnuit în încheiere o poezie sugestivă care să ne hrănească sufletul.

”Ancestral”

Autor Dinu Popescu

”Univers, destăinuie-ți tainele ancestrale,

Readu-mă la forma mea cea inițială,

Vreau să patrund treptat enigmele tale,

Din incipit și până-n clipa cea finală.

Pierdut în sideralul tău mister

Se ascunde un vis frapant și nebunesc,

Când stelele se nasc și apoi pier

Ca să-l destăinui voi să izbutesc.

Roiuri de vieți trecute mii și mii

Și în față zeci și sute alte taine

De gânduri ce posedă energii

Sub ramuri de petale și coroane.

Un răspuns la a enigmei veșnicii

Naște o altă nouă întrebare;

Și valuri ce se înalță și pier vii

Plutesc pe a abisului blândă uitare.

Oferă-mi cu puterea ta voit abstractă,

Izvor din gravitația launtricului zeu,

Să fiu cuprins de-a tale taine sfinte,

În panteismul spiritului meu.

Sleit de distimia grăitoare,

Ascultă-mi sura ultimă dorință,

De a releva suprema ta chemare,

Cu acribie sper spre izbăvință.

”Deschide porțile,

Înconjoară cerul,

Privește în tine,

Ca să-nțelegi misterul.”

Mihaela ȚĂPESCU, nutriționist dietetician autorizat

Despre Mihaela Țăpescu

Mihaela Țăpescu este nutriționist dietetician autorizat, absolventă a Facultății de Nutriție și Dietetică din Cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș și membru al Colegiului Dieteticienilor din România. Este autoarea primei cărți pentru copii din România despre Microbiomul Uman – ”O introducere a copiilor în lumea Microbiotei Umnae”. Este pasionată de Nutriția Pediatrică, Nutriția în perioada Precocepțională, Sarcină și Alăptare, dar și Sănătatea Gastrică fără de care nu putem avea un corp sănătos și armonios. Este specializată în Italia în interpretarea testelor de microbiom BioMetatest, teste de generația a treia și a mineralogramelor.

Site: www.nutritiebiologica.ro

Contact: nutritiebiologica@gmail.com

Telefon: 0723-892.377