Pianistul târgumureșean Leonard Buta, de pe scenele românești pe meleaguri americane, polone, italiene: „Muzica m-a făcut să ajung persoana care sunt astăzi”

Leonard și-a dat întâlnire, prima dată, cu muzica clasică la o vârstă fragedă, în grădiniță, când „cineva a remarcat ceva” – anume, educatoarele au remarcat talentul său. De atunci, nu s-a mai dezlipit de pianul său, ducând muzica clasică în țări precum Polonia, SUA, Finlanda, Italia. A terminat cele 12 clase la Colegiul Național de Artă din Târgu Mureș și actualmente, este student al Sam Houston State University din Texas, SUA.

Pe Leonard l-am întâlnit prima dată în urma unui recital care celebra cursurile de măiestrie finalizate alături de pianistul italian Anthony Ciaccio, acum doi ani. De atunci, „bagajul” de premii și de experiență al pianistului s-a mărit considerabil. Doar anul acesta, pianistul a participat la o sumedenie de competiții, de la care s-a întors mereu cu un premiu: premiul al III-lea la cea de-a X-a ediție a Concursului Internațional de pian Paderewski, premiul al II-lea la concursurile organizate de asociația internațională a profesorilor – unul în Italia, celelalt în Finlanda, în urma căruia tânărul a obținut un recital la Helsinki, unde va cânta în luna aceasta.

„După aceea am mai participat la Concursul Internațional Clara Schumann, unde am reușit să obțin premiul I la una dintre cele mai mari categorii de vârstă, unde cred că am fost singurul european aflat pe podium. Totodată, chair acum câteva zile am mai primit o invitație de a susține un recital în galeria Steinway din Helsinki – Steinway fiind cel mai mare brand de piane din lume”, a transmis Leonard.

Tânărul studiază al doilea an la rând la Academia de vară din Szczecin, Polonia. Profesoara lui, Ilonka Rus a susținut o serie de masterclass-uri la care l-a invitat și pe Leonard. „Am putut lucra cu ea și mi-a arătat niște lucruri fantastice. E extrem de important; eu, singur, mă pot descurca, dar întotdeauna e bine să existe încă o opinie a cuiva care e certificat în domeniul respectiv”, a povestit tânărul.

De pe scenele românești, pe meleaguri americane

„Am studiat aici pianul împreună cu doamna profesoară Carmen Popescu și doamna profesoară Dorina Gherman. Alături de doamna profesoară Popescu am avut ocazia să lucrez mult mai mult timp și să învăț mult mai multe. Acum sunt la clasa doamnei profesoare dr. Ilonka Rus, profesoară plecată din România care acum predă în Texas. Am avut norocul de a fi primit în clasa dânsei de pian”, a declarat tânărul.

Mutat în SUA, pianistul continuă să participe și acolo la recitaluri și competiții importante: „Mai este o competiție – Concursul Internațional de Pian Van Cliburn, desfășurat în Texas. Este aproape de mine, propriu-zis”, a mai adăugat acesta.

Tânărul studiază pianul de aproximativ 13 ani și spune că „este cel mai tare job posibil care ar exista pentru mine. Îmi place foarte mult; nu te dezvoltă doar pe o singură parte, ci există o multitudine de posibilități pentru un muzician, ceea ce este un lucru extraordinar. Ai ocazia să întâlnești foarte multe tipuri de persoane. E extraordinar să am această meserie și această înzestrare”, a transmis el.

Muzica, modus vivendi

Leonard, fără muzică, nu ar fi putut studia la o facultate. Pe lângă asta, pianul l-a învățat mai multe decât texte propriu-zise: „Faptul că am putut să învăț strict muzica a însemnat că am putut să ajung persoana care sunt astăzi. Am putut să acumulez foarte multe informații despre muzica în sine. Dacă ne raportăm la domeniu, în general, am avut ocazia să cunosc o sumedenie de persoane și să învăț anumite tipuri de comportamente, cum ar trebui să mă comport în societate, cum pot să ajung mai ușor la a avea anumite concerte, cum să mă comport pe scenă, cum să fur anumite lucruri de la orice persoană – lucruri care mie mi s-au părut interesante. E foarte interesant să văd aceste două planuri – cel academic și cel personal. Muzica le-a unit și am putut să creez acest întreg”, a declarat acesta.

Împlinirea în carieră vine pentru tânăr în momentul în care cântă la pian. Munca depusă are un scop și anume, rezultatul: „piesele terminate de la A la Z și sentimentul de mulțumire. Nu am o oarecare satisfacție când mă apuc în prima zi; satisfacția crește pe parcurs, văzând că am rezultat și că ating lucrurile pe care mi le doresc. Atunci crește împlinirea”, a povestit Leonard.

Chopin, compozitor de suflet

Chopin este compozitorul lui de suflet: „La Van Cliburn poți interpreta și alți compozitori; la Chopin este strict muzica lui. Cred că e mult mai important ca valoare; Chopin a avut un impact mult mai mare asupra mea, decât alții”.

„Competiția mea „de suflet” aș putea spune că este Concursul internațional de pian Chopin, care se desfășoară la Varșovia – cea mai mare competiție de pian din lume. Este extrem de solicitant, este cea mai grea competiție pentru că sunt 6 runde și tu, ca pianist, trebuie să cânți totul impecabil pentru a câștiga. Cine reușește să câștige competiția respectivă este geniu, absolut geniu. Nu mă gândesc neapărat la a participa în acea competiție – nu știu dacă voi participa vreodată pentru că este pentru cei mai buni din lume. Sunt un fel de Jocurile Olimpice pentru pian. Este foarte interesant și de privit, pentru că noi, ca muzicieni, ne folosim mintea, degetele, orice putem ca să folosim instrumentul, însă, uneori este foarte important să vizualizăm alți artiști și să vedem cum concep ei muzica”, a povestit tânărul.

Un alt compozitor care îi vorbește sufletului său este finlandezul Einojuhani Rautavaara: „În România nu e deloc cunoscut. În țările europene de Vest se cântă foarte des. Este strict muzica care se pliază pe stilul meu: foarte jazzy, elemente moderne, puțin romantism modificat. Parcă este scris pentru mâna mea. Am început să cânt și Ravel – am reușit să aproape să termin o suită, cea mai grea suită de pian, „Gaspard de la nuit”. Este în trei tablouri, am reușit să le când pe primele două. Sper ca la anul să termin și cel de-al treilea tablou – este cel mai dificil. Ravel, la fel, are un univers infinit; este incredibil să vezi câte interpretări se pot face pentru aceeași piesă și cum oamenii pot vizualiza partitura respectivă”, a adăugat Leonard.

„În România mi-am putut crea o bază”

În cei doi ani de când Leonard a finalizat studiile liceale, tânărul s-a dezvoltat constant. „Având în vedere că am avut ocazia să umblu puțin în lume, pot spune că experiența pe care o capeți ca muzician trebuie să fie diversificată. Eu am simțit o schimbare majoră în momentul în care am reușit să plec în SUA. În România mi-am putut crea o bază – o bază pe care mulți nu o au în alte țări. În momentul în care am ajuns în SUA, am putut să șlefuiesc absolut tot ceea ce am putut crea eu aici. Am putut să văd muzica cu alți ochi – e clar că în Europa se vede într-un fel, iar în America în alt fel. Am încercat să mă adaptez. Cred că în acești doi ani m-am schimbat 180°. S-a întors lumea total. Nu sunt aceeași persoană, tehnica mi s-a dezvoltat, la fel și concepția despre muzică, pentru că am putut să citesc mai mult”, a declarat tânărul.

Tânărul a scos în evidență importanța studiului înaintea atingerii clapelor pianului. Biografismul compozitorilor are acum o valoare măsurabilă pentru pianist: „Trebuie să te și documentezi, să vezi ce a stat în spatele lucrării. Atunci, cumva, înțelegi mai bine sensul textului”, a explicat el.

Tinerii, îmi spune Leonard, nu sunt interesați de muzica clasică. „Din nefericire, nu sunt atrași. E clar că publicul care ascultă această muzică este mult mai înaintat în vârstă. Totuși, este foarte sănătos pentru corp și minte: sunt studii care dovedesc că muzica clasică are un efect benefic asupra corpului uman”, a declarat pianistul.

Viitorul – cel puțin cel apropiat – pentru Leonard, constă în urmarea studiilor de master și doctorat, după finalizarea studiilor de licență: „Încerc să merg cu pași cât mai mărunți, să fiu cât mai precaut. Mai departe, nu știu. Vor fi concursuri, recitaluri, concerte”, a conchis acesta. Într-o notă pozitivă, Leonard mi-a mărturisit că viitorul, pentru el, se arată „strălucit”.

Alexandra BORDAȘ