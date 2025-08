Interviu cu Andrada Moldovan, șefă de promoție la Drept: „Am simțit mereu că acesta este drumul potrivit pentru mine”

Cu o medie de 9,35 și titlul de șefă de promoție la programul de licență Drept din cadrul Facultății de Economie și Drept – UMFST Târgu Mureș, Andrada Moldovan este genul de persoană care îmbină claritatea gândirii cu perseverența zilnică. Dar, dincolo de reușita academică, ea e dovada vie că seriozitatea și bucuria pot merge mână în mână, chiar și într-un domeniu solicitant cum este Dreptul.

Andrada nu e doar studentul silitor care învață din timp, ci și tânăra care muncește pe lângă facultate, care își organizează timpul cu rigurozitate și care găsește energie și pentru prieteni, echipă și momente de liniște. Nu a existat niciun moment în care să vrea să renunțe, spune ea, și asta nu pentru că a fost ușor, ci pentru că a simțit, de la început, că este exact acolo unde trebuie să fie. A învățat să nu lase nimic pe ultima sută de metri, a trăit transformările fiecărui an de studiu cu luciditate și entuziasm, și s-a regăsit, în mod firesc, într-un echilibru între Hermione Granger și Annalise Keating, între bucuria de a învăța și forța de a rămâne fermă în fața provocărilor.

Am stat de vorbă cu Andrada despre cum a fost, cu adevărat, experiența facultății de Drept, cum se construiește performanța pas cu pas și ce ar transmite celor care își doresc un parcurs asemănător, dar nu știu încă dacă au curajul să îl urmeze.

De la imaginația de boboc la realitatea din amfiteatru

Reporter: Ce ți-ai imaginat că înseamnă „facultatea” înainte să începi și cât de aproape a fost realitatea de acea imagine?

Andrada Moldovan: Înainte de a începe facultatea îmi imaginam un parcurs academic riguros, cu multă teorie. Aveam în minte imaginea clasică a studentului care învață articole de lege pe de rost și petrece ore în șir în bibliotecă. Într-o anumită măsura așa a fost, dar am descoperit că Facultatea de Drept nu este despre cât de multă informație pot să rețin, ci despre cum să îmi construiesc o gândire critică.

Realitatea m-a învățat că, dincolo de volumul mare de informații, succesul vine din muncă și disciplină, iar faptul că am fost într-un mediu stimulant, cu profesori dedicați și colegi motivați, m-a făcut să îmi doresc constant să evoluez și să dau tot ce am mai bun.

Rep.: A existat un moment în care ai vrut să renunți? Ce te-a făcut să mergi mai departe?

Andrada M.: Nu, nu a existat niciun moment în care să îmi doresc cu adevărat să renunț. Într-adevăr, au existat perioade mai solicitante, însă am simțit mereu că acesta este drumul potrivit pentru mine.

În momentele dificile am avut aproape oamenii care au crezut în mine, familia, prietenii și profesorii, care m-au sprijinit și mi-au redat încrederea de care aveam nevoie pentru a continua cu și mai multă determinare. Pe această cale aș îndemna viitorii studenți să nu renunțe niciodată la visul lor, oricât de greu ar părea uneori.

Patru ani, patru cuvinte

Rep.: Cum ai descrie evoluția ta personală din anul I până acum, într-un cuvânt pentru fiecare an?

Andrada M.: Un cuvânt potrivit pentru primul an de facultate ar fi „curiozitate”. Totul era nou, pornind de la limbajul juridic și până la modul de gândire. Am învățat să citesc și să înțeleg un text de lege, să analizez o speță și să gândesc logic, juridic.

Al doilea an a fost despre „determinare”. Aveam deja o bază solidă, iar dorința de a evolua și de a explora în profunzime lumea juridică era tot mai mare.

Pentru cel de al treilea an de facultate, cuvântul ales este „disciplină”. Volumul de informații a crescut, iar ritmul a devenit mai alert. A fost momentul în care am realizat cât de esențiale sunt organizarea, perseverența și munca susținută.

Al patrulea cuvânt care să descrie ultimul an este „bucurie”. În acest am conștientizat că această etapă din viața mea se apropie de final. De aceea, am început să prețuiesc fiecare moment, cursurile, oamenii, experiențele, în final bucurându-mă de sentimentul că am parcurs acest drum cu sens și cu pasiune.

Rep.: Ce obicei aparent „mărunt” crezi că a contribuit cel mai mult la succesul tău?

Andrada M.: Cred ca obiceiul care a contat cel mai mult a fost faptul că nu am lăsat nimic pe ultima sută de metri. M-am străduit mereu să fiu organizată și să îmi pregătesc totul din timp, fie că era vorba de un proiect, un referat sau învățatul pentru examene.

Facultatea de Drept este foarte solicitantă, iar provocările apar constant, uneori când te aștepți cel mai puțin. Tocmai de aceea a devenit esențial pentru mine să nu amân sarcinile și să îmi creez un ritm constant de muncă.

Le recomand și viitorilor studenți să adopte acest obicei simplu, dar salvator, altfel devii coleg de noapte cu cafeaua și panica în sesiune.

Portret de student în tranziție

Rep.: Dacă ți s-ar fi făcut un portret la finalul fiecărui an de facultate, ce s-ar fi schimbat de la an la an în el?

Andrada M.: Dacă mi s-ar fi făcut un portret la finalul fiecărui an, cred că fiecare imagine ar fi surprins o etapă diferită de evoluție, nu doar academică, ci și personală.

În anul I, portretul meu ar fi arătat o expresie sinceră de uimire, entuziasm, poate și puțina nesiguranță, dar și multă deschidere. Era anul în care învățam să îmi găsesc locul într-un domeniu complet nou.

În anul II, s-ar fi văzut deja un chip mai determinat și mai clar conturat. Începusem să înțeleg ce se așteaptă de la mine, dar și ce aștept eu de la mine. Am început să ies din zona de confort, să pun mai multe întrebări, să fiu mai prezentă.

În al treilea an se simțea seriozitatea. A fost anul în care m-am disciplinat cu adevărat, pentru că am realizat cât de importantă este constanța. Portretul ar fi arătat o versiune a mea mai stabilă, care știe că nu poate controla tot, dar poate controla cum reacționează și cum se organizează.

Ultimul an surprindea portretul meu cel mai luminos. Cu o privire senină, încrezătoare și cu un zâmbet sincer. Știam că se apropie finalul, dar nu mai era presiune, ci mai de grabă recunoștință și bucuria de a trăi pe deplin fiecare moment.

Privind în ansamblu, cred că acest „album imaginar” ar reflecta un proces real de maturizare, în care, de la un an la altul, am devenit tot mai determinată, mai implicată și mai conștientă de direcția mea. Faptul că am reușit să îmbin încă din primul an facultatea cu munca, iar în final să ating performanța de a fi șefă de promoție, este pentru mine cea mai clară dovadă că perseverența și convingerea în propriul drum pot transforma orice provocare într-o reușită.

Rep.: Dacă ar fi să te compari pe tine, ca student, cu un personaj din filme, care ar fi acela și de ce?

Andrada M.: Cred că m-aș regăsi într-o combinație între Hermione Granger din Harry Potter și Annalise Keating din How to Get Away with Murder. De la Hermione preiau disciplina, seriozitatea și bucuria reală de a învăța. La fel ca ea, mi-am dorit întotdeauna să fiu bine pregătită, să nu las nimic pe ultima sută de metri și să tratez studiul cu responsabilitate și respect.

Pe de altă parte, Annalise Keating îmi amintește de forța interioară pe care o dobândești atunci când înveți să te descurci în contexte dificile, să îți asumi deciziile și să fii ferm pe poziție. La fel ca ea, am combinat studiul cu provocările reale ale vieții. Pentru mine provocările au însemnat să muncesc în paralel cu facultatea și totuși să îmi păstrez performanța.

Împreună, cele două personaje reflectă echilibrul dintre pasiunea pentru învățare și puterea de a merge mai departe indiferent de obstacole, două calități care m-au definit pe tot parcursul celor patru ani de Drept.

Rep.: Cât de mult te-au ajutat cei din jurul tău (colegi de facultate, cadre didactice, familie) să te descoperi?

Andrada M.: Nu aș fi ajuns unde sunt astăzi fără sprijinul celor din jur. Familia mea a fost punctul meu de echilibru. Ei mi-au oferit acel tip de iubire care nu cere nimic în schimb. M-au învățat că orice pas în față contează și că, oricât de greu ar părea drumul, nu sunt niciodată singură.

Când mi-a fost teamă, m-au făcut să cred în mine, iar când am obosit, m-au ținut în picioare. Pentru tot ce sunt astăzi, ei sunt o parte din răspuns și le sunt foarte recunoscătoare. Totodată, și profesorii mei au avut un rol deosebit în formarea mea. Mi-au oferit încrederea de care aveam nevoie să ies din banca mea, să pun întrebări, să mă implic și să vreau mai mult de la mine. Au fost ghizi, dar și surse de inspirație.

Colegii mei au însemnat mai mult decât niște oameni cu care am împărțit cursurile. Am învăța împreună, am trecut prin emoțiile sesiunilor, am stat zile în șir în bibliotecă și am făcut haz de necaz când totul părea greu. Am legat prietenii care știu că vor rezista mult timp de acum. În paralel cu facultatea, i-am avut alături și pe colegii de la muncă. Au fost lângă mine atât în momentele când lucrurile deveneau grele, cât și în clipele în care reușeam să ne relaxăm și să ne distrăm împreună, uitând uneori de responsabilități. Ei au fost o adevărată echipă care m-a ajutat să păstrez echilibru între muncă si studiu și să merg mai departe cu energie. Mulțumesc sincer tuturor celor care au fost alături de mine și îi voi purta mereu în sufletul meu.

„Nu renunța la tine”: mesajul pentru viitorii studenți

Rep.: Dacă ai putea transforma o lecție din experiența ta într-un cod de conduită pentru viitorii studenți, cum ar suna?

Andrada M.: Dacă ar fi să transform o lecție din toți acești ani într-un cod de conduită, ar fi despre a-ți urma visul cu toată încrederea, chiar și atunci când pare greu sau incert. Aș spune studenților să creadă în drumul lor, chiar și atunci când nu e cel mai ușor.

Să muncească constant, cu răbdare și seriozitate, dar mai ales cu bucurie pentru ceea ce fac. Să nu lase îndoiala să îi oprească din a merge mai departe. Să nu se teamă să ceară ajutor, să nu se compare cu ceilalți și, mai ales, să nu renunțe la ei. Iar dacă ar fi să aleg un singur mesaj care să însoțească acest cod, l-aș încheia cu un citat care exprimă tot ce am învățat în acești ani: „Toate visele noastre pot deveni realitate dacă avem curajul de a le urma”-Walt Disney.

A consemnat Lorena PINTILIE