Aproape 200 de mp din clădirea Primăriei Sighișoara, în folosință gratuită unei fundații din Maramureș. Consilierii locali s-au opus

Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Sighișoara, din 31 iulie, s-a aflat un proiect de hotărâre „privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu către Fundaţia Umanitară „Maria”.

Spațiul de care ar fi urmat să dispună gratuit Fundația Umanitară „Maria” se află la demisolul clădirii Primăriei Municipiului Sighișoara, având o suprafață totală de 195,8 mp.

„Se aprobă darea în folosinţă gratuită către Fundaţia Umanitară „Maria”, pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, a spaţiului situat în Municipiul Sighişoara, str. Piaţa Muzeului, nr. 7, aflat la demisolul clădirii Primăriei Municipiului Sighişoara, în suprafaţă totală de 195,80 mp., compus din: 3 camere, 2 depozite, 1 coridor, grup sanitar femei şi grup sanitar bărbaţi, care este parte a imobilului aparţinând Municipiului Sighişoara – domeniul public (…) având valoare de inventar potrivit fişei mijlocului fix de 9.546.097,13 lei, în vederea amenajării şi înfiinţării unui HUB Cultural dedicat educaţiei pentru patrimoniu, cultură şi artă, cu accent pe promovarea patrimoniului UNESCO al Sighişoarei”, este conținutul primului articol al proiectului de HCL, inițiat de primarul Iulian Sîrbu.

Proiectul de HCL nu a fost adoptat, deoarece nu a primit suficiente voturi „pentru” din partea consilierilor locali din Sighișoara.

Solicitare înregistrată în 23 iunie, pe ordinea de zi în 31 iulie

Potrivit documentației alăturate proiectului de hotărâre, executivul Primăriei Sighișoara a introdus inițiativa de a oferi gratuit spațiul de 195 de mp pe ordinea de zi a ședinței de CL din 31 iulie, după o solicitare datată 13 iunie, cu număr de înregistrare din 23 iunie.

„Dorim să vă mulţumim, pe această cale, pentru sprijinul generos acordat de Primăria Municipiului Sighişoara în organizarea ediţiei a VII-a SIPCA, desfășurată anul trecut în Sighişoara, ediţie aniversară dedicată celor 25 de ani de la înscrierea centrului istoric al Sighişoarei în Patrimoniul Mondial UNESCO.

(…) ediţia a IX-a urmând să aibă loc, de asemenea, la Sighişoara, în luna septembrie a acestui an.

(…)

În acest context, vă adresăm respectuoasa rugăminte de a analiza posibilitatea acordării unui spaţiu din patrimoniul Municipiului Sighişoara către Fundaţia Maria pentru UNESCO, în vederea amenajării şi înfiinţării unui Hub Cultural permanent dedicat educaţiei pentru patrimoniu, cultură şi artă, cu accent pe promovarea patrimoniului UNESCO al Sighişoarei.

Acest Hub ar reprezenta o premieră naţională, fiind primul centru cultural din România dedicat exclusiv educaţiei pentru patrimoniu UNESCO, un spaţiu deschis pentru comunitate, pentru tineri sighişoreni, dar şi pentru vizitatorii oraşului, oferind:

– activităţi educative şi culturale (ateliere, cursuri, expoziţii);

– proiecţii de filme documentare despre patrimoniu;

– întâlniri de lucru cu experți, studenţi şi elevi;

– un centru experimental pentru industrii culturale şi creative;

– promovarea patrimoniul prin noile tehnologii (podcasturi, conţinut digital);

– spaţiu de dialog între generaţii în jurul valorilor identitare şi culturale ale Sighișoarei.

(…)

Ne exprimăm speranţa că veţi sprijini acest proiect vizionar (…)”, sunt fragmente din solicitarea fundației cu sediul fiscal în comuna Satulung, din județul Maramureș.

Solicitarea este semnată de Cătălin Băncilă, președintele Fundației „Maria”.

Câte 5 „pentru” și „împotrivă”, 8 „abțineri”

Proiectul „vizionar” nu a încântat consilierii locali din partea PNL (Michaela Türk și Constantin Mihai Fiscu) și USR (Andrei – Robert Călugăr) care au intervenit împotriva proiectului de hotărâre.

„Dacă această Fundație „Maria” ar fi dorit să facă aceste activități atât de detaliate pe care ni le prezintă domnul administrator, cred că ar fi putut depune un plan în sensul acesta, un plan de management, un plan de acțiune sau un studiu sau ceva de genul ăsta. Nu o cerere… și, printr-o cerere, noi să dăm gratuit un spațiu care în 5 ani ar putea produce peste 100.000 de euro, cel puțin, în condițiile în care suntem unde suntem cu bugetul”, a intervenit Andrei Călugăr, consilier local din partea USR Sighișoara.

„De asemenea, sunt multe organizații din oraș care au solicitat primăriei sedii sau spații de lucru și nu le-au primit. Și, atunci, noi nu susținem organizațiile locale, dar dăm gratuit spații foarte valoroase, în buricul târgului, unor organizații din Satulung, Maramureș, a căror activitate este aproape inexistentă”, a adăugat consilierul USR.

„Eu revin la povestea mea cu dubla măsură tot timpul. Dacă un club sportiv a cerut sala de sport, tot timpul am avut probleme că nu putem să le-o dăm gratuit că trebui tarife și așa mai departe. (…) E destul de netransparent proiectul ăsta pus pe ordinea de zi (…) Nu mi se pare normal (…) să dăm un spațiu foarte valoros, pe care l-am recâștigat după ani de zile, care a fost cumva profanat atâția amar de ani cu tot felul de păcănele, astăzi iară să-l dăm. Mai avem un precedent cu Turnul Fierarilor… Părerea mea e că ar trebui să ținem la patrimoniul ăsta, să-l dăm mai greu și să-l valorificăm într-un mod mult mai bun”, a susținut Constantin Mihai Fiscu, consilier din partea PNL.

Potrivit înregistrării video a ședinței din 31 iulie, publicată pe pagina de Facebook a Primăriei Sighișoara, voturile consilierilor locali s-au împărțit astfel: 5 voturi „pentru”, 8 „abțineri” și 5 voturi „împotrivă”. Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Reacția primarului Iulian Sîrbu

După ședință, primarul Iulian Sîrbu a postat următorul text pe pagina personală de Facebook: „Puteam avea la Sighişoara primul Hub Cultural din România dedicat educaţiei pentru patrimoniul UNESCO. Un proiect iniţiat de Fundaţia ”Maria” pentru UNESCO – singura organizaţie din România selectată, an de an, de UNESCO internaţional, prin programul ”World Heritage Volunteers”. Un centru deschis tinerilor sighişoreni, dar nu numai – elevilor, artiştilor, turiştilor. Spaţiul vizat era cel de la baza Primăriei, o parte din subsol, pe care cei de la Fundaţia ”Maria” urmau să-l amenajeze complet. Dar… acest proiect a fost respins în Consiliul Local. Nu pentru că ar fi fost slab sau nepotrivit. Nu pentru că i-ar fi lipsit temeiul. Ci pentru că unii consilieri – unii cu interese personale şi care acum ies cu pieptul în faţă – au ales să-l blocheze. Poate pentru că lipsea acel PowerPoint atât de necesar şi specific celor din tabăra USR. Sau poate pentru că cei care s-au opus cu vehemenţă lucrează la o fundaţie respectabilă, (…) dar care activează în domenii similare cu Fundaţia ”Maria”. Cine ştie ce au înţeles ei, cei doi, că trebuie să facă în astfel de cazuri. Oricum, oraşul are de pierdut din astfel de acţiuni”.

Totodată, Iulian Sîrbu a precizat că va reveni în Consiliul Local cu același proiect: „Sighişoara are nevoie de proiecte, nu de blocaje. De viziune, nu de calcule politice. Am să revin cu acest proiect pe ordinea de zi. Sunt convins că, acum, consilierii de bună-credinţă au înţeles cum stau, de fapt, lucrurile”.