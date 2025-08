INTERVIU cu Dariana-Alexandra Horga, șefă de promoție cu media 9,70: „A fost un exercițiu de răbdare și de prioritizare”

Dariana-Alexandra Horga este absolventă a Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației, unde a urmat programul de masterat în Managementul Sistemelor Calității. Cu o medie de absolvire de 9.70, Dariana a devenit șefă de promoție cu o capacitate reală de a gestiona echilibrat provocările vieții de student, activitatea profesională, dar și dezvoltarea personală. În interviul de mai jos, ea vorbește despre motivația care o împinge să fie mai bună în fiecare zi, despre răbdare, muncă și prioritizare.

Reporter: Ce te inspiră zilnic să înveți și să devii o versiune mai bună a ta?

Dariana Horga: Mă inspiră dorința de a învăța lucruri noi și de a face lucrurile cât mai bine. Îmi place să știu că munca mea se transformă în rezultate de care mă pot bucura și care mă motivează să merg mai departe.

Rep.: Cum ți-ai împărțit timpul între facultate și alte responsabilități pentru a menține un parcurs constant?

D.H.: Echilibrul a fost cheia. Masteratul vine cu mai multă libertate, dar și cu responsabilități mai mari, iar pentru mine planificarea a fost esențială. Am reușit să împac jobul cu cursurile și proiectele, dar mi-am făcut timp și pentru mine, ca să rămân motivată și prezentă în tot ce fac.

Rep.: Care a fost provocarea academică cea mai dificilă cu care te-ai confruntat până acum?

D.H.: Cele mai provocatoare perioade au fost sesiunile, când trebuia să finalizez proiectele, să mă pregătesc pentru examene și, în același timp, să fac față și responsabilităților de la job. A fost un exercițiu de răbdare și de prioritizare.

Am învățat să am răbdare cu mine

Rep.: Cum ai reușit să faci față perioadelor stresante sau încărcate din timpul facultății?

D.H.: Am luat totul pas cu pas și am încercat să fac lucrurile cât de bine am putut eu. Am învățat să am răbdare cu mine și să mă concentrez pe ce pot controla.

Rep.: A existat un profesor sau un curs care ți-a schimbat perspectiva sau ți-a influențat traseul educațional?

D.H.: Cred că fiecare profesor a influențat într-un mod pozitiv parcursul meu educațional, iar pentru asta le sunt recunoscătoare. De la fiecare am învățat câte ceva care m-a ajutat să cresc.

Rep.: Ce calități personale consideri că ți-au fost cele mai utile în parcursul tău academic?

D.H.: Munca, perseverența și organizarea, dar și faptul că sunt o persoană responsabilă și deschisă. Cred că disponibilitatea de a învăța și de a colabora cu ceilalți a contat foarte mult.

Rep.: Ce direcție vrei să urmezi acum, după ce ai finalizat studiile?

D.H.: Îmi doresc să continui să mă dezvolt profesional și să învăț în permanență lucruri noi. Vreau să aplic tot ce am învățat și să contribui cu valoare acolo unde voi fi, crescând pas cu pas.

Rep.: Ai avut momente în care ai simțit că ai pierdut ceva din studenție în favoarea performanței?

D.H.: Nu. Am făcut ceea ce am simțit și ce mi-a adus bucurie în acel moment. Cred că fiecare etapă m-a ajutat să cresc și să mă formez.

Rep.: Dacă ar fi să le lași un singur sfat viitorilor studenți, ce le-ai spune?

D.H.: Să fie organizați și răbdători cu ei înșiși. Să aibă încredere că, dacă depun efort și muncesc cu seriozitate, rezultatele și satisfacțiile vor veni. Studenția înseamnă și momente grele, și întrebări, și greșeli, dar toate fac parte dintr-un drum frumos, pe care merită să îl trăiești cu recunoștință.

A consemnat Diana CĂRBUREAN