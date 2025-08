INTERVIU. Elena Țeranu, șefă de promoție, Medicină Militară, UMFST: ”Am absolvit o universitate în România și mi-aș dori să ofer ceva înapoi acestei țări”

Este important să știi de mic ce vrei să devii când crești mare, pentru că acela va fi un scop pentru care vei lupta încă din copilărie. Pentru Elena-Victoria Butaci-Țeranu, originară din comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud, să devină medic a însemnat un vis încă din copilărie, iar mai apoi a fost fascinată de medicina militară, considerând că rigurozitatea și disciplina din armată sunt atuuri ce te țin constant pe drumul pe care ai pornit. A intrat la admitere pe poziția 36, la programul Medicină Militară a Facultății de Medicină din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș, iar din primul semestru a pus mâna pe carte, a învățat și și-a adjudecat primul loc, poziție pe care a păstrat-o în toți cei șase ani, absolvind cu media 9,23 și devenind astfel șef de promoție, Cum au fost anii de facultate la UMFST Târgu Mureș, ce oportunități și facilități a identificat și ce urmează în viitor, Elena Țeranu a oferit mai multe detalii într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Reporter: În ce moment al vieții ai cochetat cu ideea de a urma medicina militară? Ce te-a atras la această meserie, pentru a duce mai departe tradiția medicinei militare românești?

Elena Țeranu: M-am născut într-o familie se asistenți medicali. Tatăl meu este asistent medical pe ambulanță, iar mama mea în cadrul Departamentului de primiri urgențe. Am crescut practic înconjurată de medicină. Am fost fascinată de discuțiile pe care ei le aveau în casă, răsfoiam cărțile lor medicale și ofeream primul ajutor sau bandajam jucăriile când eram mică. Părinții mei au fost pentru mine un model, admiram felul în care erau mereu acolo pentru a oferi o mână de ajutor când cineva avea nevoie, iar văzându-i pe ei mi-am dorit și eu să devin o astfel de persoană, un om pentru oameni.

Prin urmare, mi-am dorit sa fiu medic de mic copil. Partea militară a apărut mai târziu în viața mea, în liceu, completând perfect imaginea finală. Medicina este o facultate grea și pentru a reuși ai nevoie de disciplină, pe care am învățat-o în armată. Mai mult, acest drum a necesitat mult efort și rezistență, iar în armată am găsit suportul colegilor și instructorilor mei, devenind astfel a doua mea familie.

Rep.: Ai ales UMFST Târgu Mureș pentru a te pregăti pentru această nobilă meserie. Ce criterii au stat la baza alegerii acestei universități? Ce a influențat decizia ta?

E.Ț.: Mi-am dorit în primul rând UMFST. Dacă nu aș fi reușit să intru la Medicină militară aș fi încercat Medicina generală tot la această facultate. Am fost atrasă de prestigiul și excelența Universității și am avut ocazia să întâlnesc medici care au absolvit UMFST și care m-au impresionat prin calitatea actului medical, dar și prin experiențele lor pe care mi le-au povestit. Admiterea ar putea fi considerată un alt motiv pentru care am ales UMFST dar, poate pare surprinzător, deși am avut posibilitatea de a alege între biologie și chimie pentru examenul de admitere, acesta din urmă a fost unul extrem de dificil. Eu am sustinut admiterea din chimie și pot să spun că am simțit acel examen ca un duș rece, care să mă trezească pentru ceea ce urmează.

Mai mult, este vorba și despre oraș. Târgu Mureș este un oraș superb, liniștit, curat, extrem de primitor, iar pe timpul anului universitar este plin de studenți, tineri, frumoși, români și străini. Această multiculturalitate oferă o notă de bucurie și luminozitate. Un avantaj în cazul meu este acela că Târgu Mureș este relativ aproape de casa mea și din acest motiv nu pot spune că dorul de casă m-a copleșit pe parcursul studiilor.

Rep.: Cum ai descrie anii de facultate la UMFST Târgu Mureș, sesiunile, stagiile de practică, oportunitățile de dezvoltare educațională oferite, acomodarea cu atmosfera cazonă, mai ales că la începutul perioadei de studenție ai prins și pandemia? Ce experiențe memorabile ai din perioada studenției?

E.Ț.: Au fost niște ani intenși, solicitanți, dar memorabili. Pot să spun că mi-aș fi dorit să am timp să mă plictisesc. Promoția mea a început anul I în 2019. Am fost ultima generație care a prins structura clasică bazată pe două semestre cu două sesiuni. Am avut parte de o singură sesiune clasică, pentru că din al doilea semestru al anului universitar 2019-2020 a lovit pandemia și s-a trecut la învățământ online. A fost destul de dificil, ne-a lipsit extrem de mult interacțiunea interumană. La finalul anului I am susținut, la facultate, primul examen sumativ format din toate materiile studiate în semestrul 2 al acelui an universitar. De atunci s-a introdus structura bazată pe module. Au fost 4 module a câte 7 săptămâni, urmate de 2 săptămâni de sesiune unde, pe lângă examenele practice, am avut examenul sumativ final, format din materiile cu caracter de examen din acel modul. La început examenele erau susținute clasic, pe hârtie, mai apoi s-a trecut la examinarea pe tabletă la centrul Unix. Pe această structură am studiat următorii de 5 ani. A fost solicitant, fiind 4 sesiuni pe an. După ce terminam o sesiune simțeam că, dacă nu sunt atentă și clipesc, ajung în următoarea sesiune, lucru care da, poate fi obositor, dar în cazul meu, simțind mereu că am ceva de făcut, m-a ajutat să rămân conectată la scopul final.

Au fost 6 ani de pregatire intensă, facultatea având așteptări ridicate de la noi. La început a fost dificil să mă acomodez la noul stil de viață și la cantitatea de informații pe care trebuia să le acumulez într-un timp limitat. A fost greu până am învățat cum să învăț, dar m-am bucurat de susținerea colegilor mei cu care am legat prietenii profunde.

Rep.: Cum ai descrie relația cu profesorii din Universitate? Ce mentor ți-a ghidat pașiil și te-a inspirat în zilele în care ai crezut că totul pare foarte dificil și complicat?

E.Ț: Această universitate are o serie de profesori extrem de pregătiți și foarte dedicați meseriei lor. Am întâlnit mentori care mi-au fost model și motivație să dau tot ce este mai bun din mine. Pe această cale îmi doresc să le mulțumesc cadrelor didactice de la UMFST, care ne-au ghidat în acești 6 ani. Ca și exemplu, as vrea să îl menționez pe domnul Dr. Călin Molnar, care a fost, de asemenea, ales decan de suflet de către seria mea. În anul 4 când am studiat chirurgia generală, domnul doctor ne-a pus pe noi, studenții, mai presus de orice urmă de orgoliu personal. Ne-a ajutat extrem de mult cu materia pentru Rezidentiat, iar acum, când trebuie să mă pregătesc pentru acest examen, realizez cât de mult a contat ajutorul dumnealui.

De asemena aș vrea să le menționez pe doamna Dr. Szász Emőke-Andrea și doamna Dr. Cozac-Szőke Andreea care au fost coordonatoarea, respectiv îndrumătoarea mea pentru lucrarea de licență. Le datorez reușita mea și le mulțumesc pentru răbdarea și susținerea acordată. Pe doamna Dr. Szász o cunosc mai bine din anul 3, iar de atunci a fost ca o mamă pentru mine, mereu având vorbe bune și încurajări înainte de examene. Am fost un an preparator la catedra de Histologie și am ales să fac lucrarea de licență pe aceeași disciplină pentru că doamna doctor m-a făcut să îndrăgesc lumea microscopică prin profesionalismul și dedicarea dânsei față de studenți. Doamnei Dr. Cozac-Szőke i-am fost studentă în anul 3 și de atunci îi admir determinarea și seriozitatea cu care predă fiziopatologia în cadrul lucrărilor practice. A reprezentat un model pentru mine și m-a făcut să îmi doresc să devin constant o variantă mai bună a mea.

Rep.: Ai finalizat anii de facultate ca șef de promoție. Ți-ai propus de la început acest lucru sau totul a venit natural? Câtă muncă stă în spatele acestei realizări?

E.Ț.: Nu m-am gândit niciodată, să fiu sinceră, că voi ajunge în acest moment. De când am intrat în anul I mi-am privit colegii mai mari cu admirație și mi-am dorit să devin și eu la fel de pregătită ca și ei. Am pus mai mult accent pe munca depusă decât pe rezultate. M-am concentrat pe acumularea de informații și aptitudini dorindu-mi constant să devin tot mai bună. Ideea că la un moment dat în viața, sănătatea oamenilor vor fi în mâinile mele a fost cea mai puternică motivație pe care am avut-o. Da, a fost vorba de multă muncă în spate, dar indiferent de notele obținute sunt sigură că toți colegii mei au muncit mult, de asemenea. Am prioritizat facultatea și am făcut mai multe sacrificii, însă nu regret efortul depus. Ce regret este stresul ce a însoțit această pregătire intense, care a fost destul de neplăcut. Dar, ca orice situație neplăcută prin care treci, acesta a fost o lecție pentru mine. În prezent am înțeles că nu toate lucrurile pot fi controlate de noi și nu este înțelept să ne lăsăm afectați de situații pe care nu le putem schimba. Am învățat să gestionez mult mai bine stresul și să evoluez ca și persoană după această experiență.

Rep.: Cum a fost viața ta de student, dar și de militar în devenire, având în vedere că ești femeie? Cum ai perceput mediul cazon plus experiența de student la medicină?

E.Ț.: Am primit des această întrebare, mai ales pentru că armata este cunoscuta stereotipic ca „o lume a bărbaților”. Din experiența mea personală eu am fost mult mai respectată în armată decât în viața de civil, atât ca student la medicină, dar și ca femeie. Nu aș știi să vă spun cum este pentru celelalte femei din armată, poate au avut alte experiențe, însă, în cazul meu, aceasta este concluzia. Nu mi-aș dori să părăsesc sistemul militar din același motiv: respectul.

Legat de viața de student, fiind vorba de o universitate de prestigiu și fiind înconjurată de oameni educați nu s-a pus nicio secundă problema să exista vreo discriminare de orice tip.

Rep.: Cum ai descrie stagiile de practică în sistemul medical mureșean, în spitalele mureșene? Avantaje și dezavantaje.

E.Ț.: Noi, fiind studenți militari, de obicei ne efectuam stagiile de practică medicală în spitale, respectiv unități militare, însă în ultimii ani s-au aprobat și stagii în spitalele din Mureș. A fost o experiență plăcută, asemănătoare stagiilor, pentru că am avut ocazia să fac practica medicală cu cadre didactice ale UMFST, iar această experiență mi-a oferit un sentiment plăcut de acasă.

Rep.: Ai idee ce specialitate vei alege la Rezidențiat? Ce te-a determinat să o alegi și de ce crezi că ți se potrivește?

E.Ț.: Medicina este foarte vastă, iar eu sunt deschisă la opțiuni. Aș înclina, mai degrabă, spre o ramură medicală decât chirurgicală, dar știți cum se spune: niciodată să nu spui niciodată. Momentan încerc să mă pregătesc cât de bine pot pentru acel examen și să gândesc pozitiv. Sunt conștientă că alegerea specialității va depinde de mulți factori, dar am încredere că voi ajunge în locul cel mai potrivit pentru mine și că mă voi descurca indiferent de rezultat.

Rep.: Care sunt următorii pași spre care te îndrepți în cariera profesională? Crezi într-un viitor al practicării medicinei în România sau te atrage ideea formării sau chiar plecării în străinătate?

E.Ț.: Urmează un examen extrem de important, examenul de Rezidențiat care va avea loc în 16 noiembrie. Pe baza rezultatului de la acest examen voi alege o specialitate din cele disponibile pentru noi. Perioada ce urmează va fi, de asemenea, foarte solicitantă, dar știu că este necesară pentru parcursul meu în carieră. De asemenea, știu că oricare ar fi rezultatul, am încredere că mă voi descurca.

Nu mi-am dorit niciodată să părăsesc România. Consider că această țară are potențial. M-am gândit la stagii în străinătate pentru schimb de experiență, dar nu să rămân permanent acolo. Am absolvit o universitate în România și mi-aș dori să ofer ceva înapoi acestei țări.

Rep.: Dacă ai sta de vorbă cu un absolvent de liceu, proaspăt boboc la Medicină Militară, ce i-ai transmite? Ce sfaturi i-ai da?

E.Ț.: În primul rând l-aș felicita pentru munca depusă să ajungă aici. Știu cât de greu este tot procesul și, de asemenea, consider că recunoașterea mai frecventă a meritelor poate fi o sursă de motivație pentru viitor. L-aș încuraja să aibă încredere în forțele proprii chiar și atunci când simte că nu mai poate. De asemenea, l-aș sfătui să formeze relații strânse cu colegii de an, pentru că atunci când apare o problemă ei vor fi cei mai aproape de tine și îți vor oferi ajutor. Mai mult, să aibă curaj și să ceară ajutor sau îndrumare colegilor mai mari. Noi, la Institut, am fost ca o familie. Colegii mai mari ne-au sfătuit și ajutat pe noi iar noi, la rândul nostru, am îndrumat și susținut colegii mai mici. Acesta este un avantaj al medicinei militare și o experiență frumoasă, de apartenență.

A consemnat Arina TOTH