Servicii medicale gratuite, la Policlinica Medex

În luna august, la Policlinica Medex, accesul la investigații esențiale devine mai simplu ca niciodată. Pacienții au acces la servicii medicale gratuite prin Casa de Asigurări de Sănătate (CAS), în regim ambulatoriu, fără liste de așteptare și fără plafon de finanțare.

”Spitalul Oncologic Medex a împlinit recent un an de activitate – un an în care am pus sănătatea pacienților în centrul fiecărei decizii. Continuăm acest angajament prin extinderea constantă a serviciilor medicale disponibile gratuit: ecografii gratuite în mai multe specialități medicale, realizate cu aparatură performantă, Alergologia a fost adăugată ca a 17-a specialitate Medex în contract cu Casa de Asigurări, audiograme gratuite, cu bilet de trimitere, în cadrul compartimentului ORL. Toate investigațiile se realizează cu programare, în baza unui bilet de trimitere CAS, cu echipe medicale dedicate și atenție la fiecare pacient. Fie că ai nevoie de un diagnostic clar, de monitorizare periodică sau de o investigație de rutină, luna august este momentul ideal să ai grijă de sănătatea ta”, se precizează pe pagina de Facebook a Spitalului Oncologic Medex.

Policlinica Medex se află pe strada Plutelor nr. 8 din Târgu Mureș și are următoarele coordonate de contact: telefon 0365-460.460, 0745-137.001 și pagină web www.som.ro.

”Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea”, au mai transmis reprezentanții Spitalului Oncologic Medex.

(A.T.)