Accident cu trei victime pe DN 15, în Răstolița

Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Deda au fost solicitați să intervină joi, 7 august, la un accident rutier produs în localitatea Răstolița, pe DN 15.

La fața locului s-au deplasat un echipaj SMURD și o autospecială de intervenție. În urma evenimentului rutier au rezultat trei victime, toate adulte. Două persoane au fost preluate în cod galben și vor fi transportate la spital pentru investigații medicale suplimentare, iar a treia victimă este în cod verde. Pentru gestionarea situației medicale a fost alocat suplimentar un echipaj SAJ. Nu au fost persoane încarcerate. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor la locul accidentului. Circulația pe DN 15 este blocată pe ambele sensuri de mers”, a informat lt. Alexandra Călușeri, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Horea” al județului Mureș.

(Redacția)