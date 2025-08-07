Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

Uzina Foto din Târgu Mureș devine, timp de trei zile, din 26 septembrie până în 28 septembrie, scena principală a artei contemporane în cadrul festivalului Art&The City, un eveniment multidisciplinar dedicat explorării urbane și exprimării artistice.

Publicul este invitat să participe la un maraton cultural ce cuprinde concerte live, expoziții de fotografie și pictură, performance-uri, proiecții de film și instalații artistice. Festivalul reunește artiști locali din diverse domenii, oferind o platformă deschisă pentru exprimare și conectare cu comunitatea.

Totodată, organizatorii anunță pe pagina de Facebook că intrarea este liberă, iar în curând vor reveni și cu programul evenimentului și îi încurajează pe artiștii debutanți să se implice, trimițând propunerile lor la adresa hello@uzinafoto.com.

Festivalul Art & The City este un eveniment co-finanțat de Municipiul Târgu Mureș, organizat în parteneriat cu Uzina Foto.

(A.I.B.)