Cel mai bun din promoție, la 49 de ani: Silviu Covaci, 10 pe linie în Inteligență Artificială

Covaci Silviu Vasile în vârstă de 49 de ani a absolvit recent programul de masterat în Inteligență Artificială, în cadrul Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației, cu media 10 pe linie, devenind astfel și șef de promoție. Într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi, acesta ne-a povestit cum a reușit să facă față unei noi provocări cu brio și cum a reușit să devină cel mai bun din promoția sa.

Reporter: Ce te inspiră zilnic să înveți și să devii o versiune mai bună a ta?

Silviu Covaci: De fiecare dată când mă implic în ceva, încerc să dau tot ce pot. Îmi plac provocările, iar atunci când mă aflu într-un domeniu în care mă simt în largul meu, știu că îmi pot depăși limitele. Mă inspiră succesul unora, efortul altora, iar uneori, pur și simplu, bunătatea cu care cineva alege să fie prezent. De foarte multe ori, cred că ne putem lăsa inspirați și de lucrurile simple, dacă știm să le observăm. Sper ca, la rândul meu, să pot inspira pe cei din jurul meu, măcar puțin, într-un mod pozitiv.

Rep.: Cum ți-ai împărțit timpul între facultate și alte responsabilități pentru a menține un parcurs constant?

S.C.: Având cursurile programate după-amiaza, mi-a fost mai ușor să îmi organizez timpul din punct de vedere profesional. Mi-am prioritizat participarea la cursuri și partea de studiu, chiar dacă asta a însemnat, uneori, să reduc din timpul dedicat familiei. Din fericire, am avut susținere, iar acest lucru a contat foarte mult.

Rep.: Care a fost provocarea academică cea mai dificilă cu care te-ai confruntat până acum?

S.C.: Lucrarea de disertație a fost o provocare complexă, dar una care m-a captivat și m-a motivat până la capăt. A fost o perioadă solicitantă, mai ales în ultimele săptămâni înainte de predare, când volumul de muncă și presiunea au crescut semnificativ. Totuși, această experiență mi-a adus cea mai mare satisfacție, pentru că în final am reușit să realizez o lucrare solidă, apreciată de profesori.

Rep.: Cum ai reușit să faci față perioadelor stresante sau încărcate din timpul facultății?

S.C.: Cele mai stresante perioade au fost cele de la finalul fiecărui modul, când trebuia să predăm și să prezentăm proiectele. Am încercat să abordez temele din timp, ceea ce a redus presiunea. De asemenea, faptul că am avut un program flexibil la serviciu a fost un mare avantaj. Experiența mea profesională, acumulată în calitate de programator cu vechime, m-a ajutat foarte mult să gestionez mai bine aceste perioade încărcate.

Rep.: A existat un profesor sau un curs care ți-a schimbat perspectiva sau ți-a influențat traseul educațional?

S.C.: Foarte sincer, pot spune că de la fiecare profesor am avut ceva de învățat, însă, desigur, au existat câțiva cu care am rezonat mai bine și care m-au inspirat mai mult. M-am înscris la acest program de masterat cu intenția clară de a mă dezvolta, propunându-mi să valorific cât mai mult din conținutul fiecărui curs la care am participat. La realizarea lucrării de disertație am avut ocazia să colaborez excelent cu doamna Conf. univ. dr. ing. Piroska Haller, căreia îi mulțumesc și pe această cale pentru susținere și îndrumare.

„În anumite situații, a contat și o anumită maturitate în gândire”

Rep.: Ce calități personale consideri că ți-au fost cele mai utile în parcursul tău academic?

S.C.: Cred ca mi-au fost de folos ambiția și perseverența, completate de experiența profesională și de viață. În anumite situații, a contat și o anumită maturitate în gândire, care m-a ajutat să abordez provocările într-un mod echilibrat.

Rep.: Ce direcție vrei să urmezi acum, după ce ai finalizat studiile?

S.C.: În primul rând, îmi doresc să activez profesional cât mai mult în domeniul inteligenței artificiale, este un domeniu care îmi place, mă fascinează și care oferă oportunități reale de dezvoltare. Vreau să aplic cunoștințele acumulate în timpul programului de master, să câștig experiență practică și, în același timp, voi continua să studiez și să mă dezvolt în această direcție.

Rep.: Ai avut momente în care ai simțit că ai pierdut ceva din studenție în favoarea performanței?

S.C.: După cum am menționat, am neglijat într-o anumită măsură timpul petrecut cu familia și o parte din timpul meu liber. Cu toate acestea, consider că am avut mult mai mult de câștigat. Nefiind chiar la prima tinerețe, cred că am perceput acest program de master într-un mod diferit. Pentru mine, a fost o experiență care m-a motivat și mi-a adus o stare de bine, m-a scos din zona de confort într-un mod pozitiv, mi-a permis să-mi împlinesc anumite ambiții personale și, poate cel mai frumos, mi-a trezit o nostalgie sinceră față de anii studenției. Una peste alta, a fost o experiență pe cinste.

Rep.: Dacă ar fi să le lași un singur sfat viitorilor studenți, ce le-ai spune?

S.C.: Dacă ar fi să las un sfat viitorilor absolvenți de licență, le-aș recomanda cu tărie să își continue studiile printr-un program de masterat. În special celor de la Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației sau celor pasionați de tehnologie, le transmit că programul de masterat în Inteligență Artificială de la UMFST este bine structurat și atinge multiple direcții din acest domeniu emergent. Abordarea este diferită față de ciclul de licență, poate chiar mai accesibilă din unele puncte de vedere, dar presupune o implicare mai matură și mai responsabilă. Le doresc mult succes tuturor celor care aleg să meargă mai departe pe acest drum.

Diana CĂRBUREAN