Thursday, 7 August 2025
Comedie și muzică alături de Flavius Buzilă la Târgu Mureș

7 august 2025

Flavius Buzilă, solist și chitarist al trupei pop-rock Hara, va susține un spectacol extraordinar de comedie și muzică la Uzina Foto, aflată pe str. Plopilor, nr. 12 din Târgu Mureș. Vineri, 8 august, doritorii se vor putea distra alături de cântăreț începând cu ora 20:30. Prețul primelor bilete este de 49 de lei și pot fi achiziționate prin rețeaua ambilet.ro.  

În premieră mondială, cosmică și galaxială show-ul „IȚ GON!” e gata să ajungă la voi! Eu și personalitățile mele disociate abia așteptăm să ne facem de mare râs, doar că trebuie să știm unde vă găsim pe voi, ăștia cel puțin la fel de nebuni ca noi! Vin la tine în 8 august cu cel mai năstrușnic show al momentului! Stand up și muzică, adică o să râdem de o să ne cântăm pe noi!”, a transmis solistul pe pagina sa de Facebook. 

(A.B.)

sursa foto: ambilet.ro

