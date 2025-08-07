Conducerea unei școli mureșene solicită instalarea de camere video

Directorul Școlii Gimnaziale ”Victor Jinga” din Sighișoara, prof. Gyöngyi Secășan, a adresat la începutul lunii iulie a acestui an o solicitare către Consiliul Local al Municipiului Sighișoara pentru instalarea unui sistem de supraveghere video, cu camere de supraveghere și identificare, la sediul structurilor aparținătoare.

Adresa a fost adusă la cunoștința aleșilor locali cu prilejul ședinței ordinare de lucru a Consiliului Local Sighișoara care a avut loc joi, 31 iulie.

”În conformitate cu legislația privind achizițiile publice – Legea nr. 98/2016 și Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, s-a realizat în anul 2022 un Studiu de Fezabilitate pentru Sistem de Televiziune cu Circuit Închis – supraveghere video – în următoarele structuri: Școala Gimnazială ”Octavian Goga”, Grădinița cu Program Normal Nr. 6, Grădinița cu Program Prelungit Târnava, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1. Menționăm că pentru realizarea obiectivului de investiții ”Sistem de supraveghere video la Școala Gimnazială ”Victor Jinga” pentru structurile Școala Gimnazială ”Octavian Goga”, Grădinița cu Program Normal Nr. 6, Grădinița cu Program Prelungit Târnava, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 – proiectare și executare, avem nevoie de 95.217,27 de lei, cu TVA”, a precizat directorul Școlii Gimnaziale ”Victor Jinga” din Sighișoara.

