Continuă campania de colectare a deșeurilor voluminoase și textile

Primăria Municipiului Târgu Mureș a anunțat joi, 7 august, continuarea campaniei de colectare a deșeurilor voluminoase și textile.

Ce se poate arunca?

obiecte de mobilier vechi: mese, scaune, canapele, paturi, saltele, dulapuri

diverse obiecte: biciclete, jucării, cuști pentru animale, oglinzi, covoare, preșuri

deșeuri textile: îmbrăcăminte uzată, încălțăminte, genți, curele, textile de uz casnic

Pentru a proteja deșeurile, primăria roagă târgumureșenii să pună hainele curate într-o sacoșă sau plasă. Deșeurile textile se colectează pentru reciclare.

Containerele speciale vor fi amplasate în diferite locații din oraș pentru o colectare ușoară și organizată. Fiecare locație va fi disponibilă pentru 3 zile, după care containerele vor fi mutate pentru a acoperi întreg orașul.

Calendarul și locațiile pentru întreaga perioadă aici: https://shorturl.at/8xRiP.

În perioada 07.08 – 09.08 se vor colecta deșeuri din cartierele Mureșeni – Libertății, Bălcescu – Armatei, Ady Endre – Libertății, Ady Endre până la Tudor Vladimirescu.

strada Gării, în parcarea laterală

strada Libertății, colț cu Ion Heliade-Rădulescu

strada Căminului, lângă terenurile de sport (intrarea Căminului cu Dezrobirii)

strada Băneasa, lângă blocurile ANL nou construite

strada Lavandei, în zona adiacentă căii ferate

strada Armatei, în parcarea Pieței Armatei, la piața de ruși

strada Somnului, în parcarea de lângă calea ferată

strada Ady Endre, lângă locul de joacă și ghenele subterane

(A.B.)

sursa foto: Facebook – Primăria Târgu Mureș