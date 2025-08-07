Thursday, 7 August 2025
Continuă campania de colectare a deșeurilor voluminoase și textile
Continuă campania de colectare a deșeurilor voluminoase și textile

7 august 2025

Primăria Municipiului Târgu Mureș a anunțat joi, 7 august, continuarea campaniei de colectare a deșeurilor voluminoase și textile.

Ce se poate arunca?

  • obiecte de mobilier vechi: mese, scaune, canapele, paturi, saltele, dulapuri
  • diverse obiecte: biciclete, jucării, cuști pentru animale, oglinzi, covoare, preșuri
  • deșeuri textile: îmbrăcăminte uzată, încălțăminte, genți, curele, textile de uz casnic

Pentru a proteja deșeurile, primăria roagă târgumureșenii să pună hainele curate într-o sacoșă sau plasă. Deșeurile textile se colectează pentru reciclare.

Containerele speciale vor fi amplasate în diferite locații din oraș pentru o colectare ușoară și organizată. Fiecare locație va fi disponibilă pentru 3 zile, după care containerele vor fi mutate pentru a acoperi întreg orașul.

Calendarul și locațiile pentru întreaga perioadă aici: https://shorturl.at/8xRiP.

În perioada 07.08 – 09.08 se vor colecta deșeuri din cartierele Mureșeni – Libertății, Bălcescu – Armatei, Ady Endre – Libertății, Ady Endre până la Tudor Vladimirescu.

  • strada Gării, în parcarea laterală
  • strada Libertății, colț cu Ion Heliade-Rădulescu
  • strada Căminului, lângă terenurile de sport (intrarea Căminului cu Dezrobirii)
  • strada Băneasa, lângă blocurile ANL nou construite
  • strada Lavandei, în zona adiacentă căii ferate
  • strada Armatei, în parcarea Pieței Armatei, la piața de ruși
  • strada Somnului, în parcarea de lângă calea ferată
  • strada Ady Endre, lângă locul de joacă și ghenele subterane

(A.B.)

sursa foto: Facebook – Primăria Târgu Mureș

