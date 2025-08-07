Continuă campania de colectare a deșeurilor voluminoase și textile

- redactia
Continuă campania de colectare a deșeurilor voluminoase și textile7 august 2025
Primăria Municipiului Târgu Mureș a anunțat joi, 7 august, continuarea campaniei de colectare a deșeurilor voluminoase și textile.
Ce se poate arunca?
- obiecte de mobilier vechi: mese, scaune, canapele, paturi, saltele, dulapuri
- diverse obiecte: biciclete, jucării, cuști pentru animale, oglinzi, covoare, preșuri
- deșeuri textile: îmbrăcăminte uzată, încălțăminte, genți, curele, textile de uz casnic
Pentru a proteja deșeurile, primăria roagă târgumureșenii să pună hainele curate într-o sacoșă sau plasă. Deșeurile textile se colectează pentru reciclare.
Containerele speciale vor fi amplasate în diferite locații din oraș pentru o colectare ușoară și organizată. Fiecare locație va fi disponibilă pentru 3 zile, după care containerele vor fi mutate pentru a acoperi întreg orașul.
Calendarul și locațiile pentru întreaga perioadă aici: https://shorturl.at/8xRiP.
În perioada 07.08 – 09.08 se vor colecta deșeuri din cartierele Mureșeni – Libertății, Bălcescu – Armatei, Ady Endre – Libertății, Ady Endre până la Tudor Vladimirescu.
- strada Gării, în parcarea laterală
- strada Libertății, colț cu Ion Heliade-Rădulescu
- strada Căminului, lângă terenurile de sport (intrarea Căminului cu Dezrobirii)
- strada Băneasa, lângă blocurile ANL nou construite
- strada Lavandei, în zona adiacentă căii ferate
- strada Armatei, în parcarea Pieței Armatei, la piața de ruși
- strada Somnului, în parcarea de lângă calea ferată
- strada Ady Endre, lângă locul de joacă și ghenele subterane
(A.B.)
sursa foto: Facebook – Primăria Târgu Mureș
