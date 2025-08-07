Thursday, 7 August 2025
Contract de un milion de euro pentru un Centru de zi pentru vârstnici în Bălăușeri Slider
Contract de un milion de euro pentru un Centru de zi pentru vârstnici în Bălăușeri

7 august 2025

Conducerea Primăriei Comunei Bălăușeri a atribuit, în data de 23 iulie 2025, societății A&G Bingdecor SRL Iod (comuna Răstolița), un contract în valoare de 4.441.120 de lei, fără TVA, pentru execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții ”Înființare Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, comuna Bălăușeri, județul Mureș”, informează www.licitatiapublica.ro.

Investiția este finanțată prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență și vizează construirea unui centru de zi de asistență și recuperare în comuna Bălăușeri, destinat persoanelor vârstnice, în cadrul căruia va funcționa un centru de zi de asistență și recuperare și o unitate de îngrijire la domiciliu.

”În cadrul centrului de zi, cu respectarea prevederilor nomenclatorului serviciilor sociale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 cu modificările și completările ulterioare, principalele servicii/ activități vor viza: pentru beneficiarii serviciilor de zi: consiliere psiho-socială și informare, socializare și petrecere a timpului liber, terapii de recuperare și relaxare, organizare și implicare în activități comunitare și culturale, suport pentru realizarea activităților administrative și gestiunea bunurilor; pentru beneficiarii serviciilor de îngrijire la domiciliu: ajutor pentru realizarea activităților de bază și instrumentale ale vieții zilnice, consiliere familială, integrare socială și participare, informare, evaluare, îngrijire personală, alte activități precum terapii de recuperare, îngrijiri medicale”, se precizează în Caietul de sarcini al licitației, document aprobat de către Varga András Adorján (foto), primarul comunei Bălăușeri.

Construirea clădirii cu destinația de centru de zi de asistență socială s-a prevăzut a se realiza pe un teren în suprafață de 7.951 de metri pătrați aflat în proprietatea Primăriei Comunei Bălăușeri, iar durata contractului este de zece luni, din care opt luni este termenul de execuție de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

”Clădirea va avea o suprafață construită de 780 de metri pătrați, suprafața construită desfășurată de 780 de metri pătrați, având regimul de înălțime compus din parter, tip nZEB”, se mai menționează în același document.

Alex TOTH

