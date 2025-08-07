Demers pentru recertificarea echipamentelor de control de securitate de la Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș

Conducerea Aeroportului Internațional ”Transilvania” Târgu Mureş a arătat miercuri, 6 august, la solicitarea Agerpres, că a iniţiat achiziţia echipamentelor de control de securitate încă de anul trecut, însă acestea necesită recertificare din partea Comisiei Europene.

”Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureş a iniţiat achiziţia acestor echipamente încă din anul 2022, odată cu demararea procedurilor de construire a noului terminal. Achiziţia a fost finalizată în cursul anului 2024. Ulterior, Comisia Europeană a decis suspendarea utilizării acestor tipuri de echipamente începând cu data de 1 septembrie 2024, ca urmare a identificării unor deficienţe. Pentru a putea fi utilizate în continuare, echipamentele trebuie să fie recertificate de către Comisie, proces care poate fi iniţiat doar de către producător. După obţinerea recertificării, Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureş va putea utiliza aceste echipamente pentru controlul de securitate, fără a mai fi necesară scoaterea lichidelor sau a dispozitivelor electronice de mari dimensiuni din bagaje”, a precizat Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureş.

Numărul de pasageri deserviţi în cursul anului 2024 de Aeroportul Transilvania Târgu Mureş a fost de 213.312.

