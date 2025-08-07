Ești iubitor de artă? Tabăra Legături aduce arta pe ulițele din Saschiz: „Punem în legătură Arta, Patrimoniul și Comunitatea”

Arta, de multe ori, deși se dorește, nu este atât de aproape de noi. Arta și tot ce dezvoltă ea în noi – empatia, tenacitatea, creativitatea, deschiderea – rareori devine „virală” pe la colțul blocului – sau al casei. O găsim pe ecrane, o catalogăm drept artă, poate mai verbalizăm un „Frumos!” și trecem mai departe. Pentru Tabăra Legături, arta nu e trend efemer; ea nu așteaptă ca arta să-i sară în față. Tabăra Legături „instigă” la artă deja de 4 ani, coborând-o nu în stradă, ci pe ulițele Saschizului.

Asociația pentru Educație, Cultură și Artă (ECART), fondată de Ștefana Roman, alături de tradiționalii parteneri, Universitatea de Arte din Târgu Mureș și Primăria Comunei Saschiz deschid drumurile artei pentru tineri și în acest an, în perioada 17 – 23 august 2025. Prin sloganul „Punem în legătură Arta, Patrimoniul și Comunitatea”, tabăra livrează exact ceea ce promite: formare intensivă în domeniul artelor spectacolelor, un program adresat artiștilor emergenți, cercetătorilor fenomenului performativ, membrilor comunității locale și iubitorilor de artă.

Dacă ești iubitor de artă, tabăra e sigură că te va cuceri cu producții de dans contemporan, performance-uri, spectacole de animație, sesiuni de muzică electronică, expoziții, proiecții cinematografice, dezbateri și ateliere practice. Toate acestea sunt gratuite, tocmai pentru a facilita accesul nostru – al tuturor – la artă: la crearea ei propriu-zisă și la rezultatul ei.

„Proiectul își propune să creeze punți între generații și comunități, între artiștii locali și artiștii din străinătate, să valorifice patrimoniul prin artă, să stimuleze accesul la educație artistică, schimburile culturale și creativitatea, toate adaptate la realitățile locale și provocările contemporane. Colaborarea cu comunitatea este esențială în acest context, deoarece participarea celor 15 localnici din Saschiz în procesul de creație contribuie la consolidarea legăturii acestora cu propria identitate culturală, la păstrarea și promovarea valorilor autentice”, a transmis Ștefana Roman, președintele Asociației ECART.

Tabăra Legături, creată prin legături

Printre cei prezenți în cadrul conferinței de presă, pe lângă președintele Asociației ECART s-a regăsit și directorul artistic al taberei Daniel Pop, în prezent, doctorand al Universității de Arte târgumureșene.

„Suntem foarte fericiți să lucrăm cu parteneri de încredere, să susținem relațiile care s-au construit de-a lungul anilor. Această tabără este un rezultat al cercetărilor artistice, care ar fi fost imposibilă fără sprijinul Universității de Arte din Târgu Mureș și fără cel al unei frumoase absolvente a masterului de Teatrologie – Impresariat Artistic. Pe perioada acestor studii, ea a înființat o asociație artistică – ECART, Asociația pentru Educație, Cultură și Artă. Prin intermediul atât a Universității de Arte, cât și al Asociației ECART, încercăm să dăm un zvon, o știre în țară. Vă așteptăm într-un număr cât mai mare pe perioada acestei săptămâni, unde veți putea să vă întâlniți cu arta, comunitatea, patrimoniul, artiști din România, Franța și Mexic, care își propun o rezidență artistică cu ateliere pe diferite paliere și domenii artistice, dar și o serie de evenimente în fiecare seară – dezbateri, proiecții de film, spectacole. Ne dorim să împărtășim cu absolut toată lumea aceste minunate rezultate pe care le obținem în urma acestui parcurs artistic”, a transmis Daniel Pop, coregraf și dansator franco-român.

Cei trei parteneri care au făcut posibilă existența unui astfel de spațiu cu și pentru artă sunt „împreună” de mult timp.

„Pentru noi, pentru universitate, este o mare onoare să continuăm această colaborare cu un coregraf deja bine cunoscut nu doar în Franța, ci și în România. Pentru noi este o bucurie să continuăm colaborarea cu o fostă studentă, care, iată, confirmă așteptările universității de a arunca în piață oameni valoroși și cu perspective – atât în management, cât și în creația artistică. E un program la care universitatea s-a lipit, pentru că noi credem cu tărie în acest tip de interacțiuni artistice și în acest tip de cercetare care se produce în mod constant. Îi felicit și le mulțumesc organizatorilor și membrilor echipei acestui minunat proiect, asigurându-i de tot suportul și de toată aprecierea universității noastre”, a declarat rectorul Universității de Arte din Târgu Mureș, prof. univ. dr. Ion Sorin Crișan.

Proiectul, a povestit lect. univ. dr. Adriana Boantă, din partea Universității de Arte din Târgu Mureș, „a fost inițial finanțat integral de universitate și există un crescendo; anul trecut am încercat să ne rupem de responsabilitatea asumării integrale acestei finanțări. Universitatea rămâne un partener al proiectului, un partener tradițional și un partener „de suflet”. Ne dorim să ne acompanieze indiferent de faptul că va contribui mai mult sau mai puțin din punct de vedere financiar”.

În inima deschisă a Saschizului

Saschizul, ne spun organizatorii, i-a primit de prima dată cu căldura – tocmai de asta a ajuns tabăra la cea de-a patra ediție. Dorința lor de a aduce arta și în mediul rural, mai aproape de oameni a fost întâlnită de comunitatea din Saschiz cu pozitivitate: oamenii din comună i-au primit cu inima deschisă, interesați de ceea ce organizatorii pregătesc în vecinătatea lor.

„A fost această dorință, această chemare, acest spațiu care ne-a primit cu ușile deschise ca să putem implementa acest fel de legături. Și nouă, cei care venim din orașe mari – fie traineri, fie studenți, fie organizatori – ne face foarte mult bine această conectare cu natura și cu copiii care ne așteaptă să muncim împreună, care ne opresc pe stradă de la un an la altul să ne spună că ne-au văzut pe Youtube sau la televizor. E o interacțiune foarte frumoasă care aduce un plus acestui proces de cercetare artistică”, a adăugat Daniel Pop.

Tabăra ce deschide drumuri

Mai mult decât atât, tabăra reprezintă un prilej enorm pentru tineri: în urma imersiunii lor în lumea artelor prin intermediul taberei, aceștia pot păși spre un drum academic propus și susținut de Universitatea de Arte din oraș. Anecdota Ștefanei Roman a subliniat beneficiile pe care tabăra le aduce în comunitatea locală: ediția trecută, în urma unei conferințe susținute de o antreprenoare, unul dintre copiii din Saschiz a decis cu tărie că „Vreau să fiu antreprenor!”.

„Vedem că ne așteaptă de la un an la altul. Ne scriu pe rețelele de socializare. Îi vedem tot mai deschiși, tot mai receptivi. Am foarte mare încredere că mulți dintre ei se vor înscrie în acest domeniu al artei în viitor”, a transmis Daniel Pop.

„Este o tabără co-finanţată de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN) și de sponsori privați, având ca parteneri și antreprenori locali și naționali, din toată țara. Este foarte important că intră în contact cu antreprenori. Participă la acest întâlniri. Credeam, în primă fază, că acești copii vin doar pentru că trebuie să fie acolo, dar nu. Pun întrebări, intră în discuții cu ei, le spun că îi admiră”, a mai adăugat președintele ECART.

În ceea ce privește viitorul taberei, organizatorii au mărturisit că doresc ca proiectul să crească, să-și păstreze partenerii care îi susțin anual. Totodată, aceștia ar dori ca proiectul să obțină și un anume nivel de independență, mod prin care tabăra să se poată susține chiar și singură.

Așadar, Saschizul vă așteaptă în perioada 17 – 23 august cu porțile deschise, cu dezbateri despre eco-fashion, proiecții de film, ateliere și multe altele. Tabăra Legături aduce arta cât mai aproape – dacă se poate, chiar în suflet.

Programul complet al taberei

DUMINICĂ | 17 AUGUST 2025

15:00 – 17:00| Deschiderea Taberei Legături| Reuniune de bun-venit| Cazare traineri și participanți

Locul: Pensiunea Saschiz 130 | SASCHIZ

17:00 – 20:00 | Pauză tehnică

20:00 – 21:00| Dezbatere (artă, corp, voce, sunet, eco-fashion) și Mentorat artistic

Moderator: Daniel Pop, director artistic (România-Franța)

Locul: Pensiunea Saschiz 130 | SASCHIZ

21:00 | Proiecție de film documentar: „Arsenie. Viața de apoi” (96 min.)

regia Alexandru Solomon | AG | Acces liber

Locul: Hanul Cetății | SASCHIZ

LUNI | 18 AUGUST 2025

10:00 – 12:30 | Atelier de dans contemporan, expresie corporală, sunet

Trainers: Codrina Pricopoaia, Daniel Pop, Vincent Geoffroy (Franța)

Locul: Școala Gimnazială „Ion Dacian” | SASCHIZ

11:00 – 11:30 | Dezbatere | „Importanța artei plastice în educația copilului”

Trainer: Mariana Truță (România)

Locul: Căminul Cultural | CLOAȘTERF

11:30 – 12:30 | Atelier pictură și modelaj în lut

Trainer: Mariana Truță (România)

Locul: Căminul Cultural | CLOAȘTERF

14.00 – 16.00 | Pauză tehnică

16:00 – 18:00 | Atelier eco-fashion design

Trainer: Eduardo Corpus (Mexic)

Participanți: studenții

Locul: Școala Gimnazială „Ion Dacian” | SASCHIZ

16:00 | Dezbateri artistice. Studiu de caz triangular: dans modern românesc, hip-hop, dans african

Trainers: Daniel Pop, Jessie Gicquiaux, Yedia Kpobdozan

Participanți: tinerii din comunitatea Cloașterf | publicul larg | acces liber

Locul: Căminul Cultural | CLOAȘTERF

17:00 | Atelier de dans: hip-hop & flashmob

Trainer: Jessie Gicquiaux (Franța)

Participanți: tinerii din comunitatea Cloașterf| publicul larg

Locul: Căminul Cultural | CLOAȘTERF

18:30 | Vernisaj „Flori de IA”

19:00 | Masă rotundă/ dezbateri „Despre corp – între fragilitate și întreguri” | acces liber

Invitați: Eduardo Corpus, Magdalena Mihalcea, Cristina Chiriac (Flori de IE)

Moderator: Daniel Pop

Locul: Ceianăria TEI House | SASCHIZ 302

21:00 | Dezbatere „Meserii în design-ul eco responsabil” | acces liber

(încadrare juridică, business, organizare)

Invitați: Eduardo Corpus, Yedia Kpobdozan (Franța)

Moderator: Daniel Pop

Locul: Hanul Cetății | SASCHIZ

MARȚI| 19 AUGUST 2025

10:00 – 12:30 | Atelier de dans contemporan, expresie corporală și sunet

Trainers: Codrina Pricopoaia, Daniel Pop, Vincent Geoffroy (Franța)

Participanți: studenții

Locul: Școala Gimnazială „Ion Dacian” | SASCHIZ

10:00 – 11.00 | Atelier de teatru cu obiecte

Trainer: Laura Boboc | Teatrul DOLLO

Participanți: tinerii din comunitatea Cloașterf

Locul: Căminul Cultural | CLOAȘTERF

11:00 – 12.00 | Atelier de recitare poezii românești

trainer: Adam Boboc | Teatrul DOLLO

Participanți: tinerii din comunitatea Cloașterf

Locul: Căminul Cultural | CLOAȘTERF

12:00 – 12:30 | Dezbatere „Despre ceramică și pictură”

Trainer: Mariana Truță (România)

Participanți: tinerii din comunitatea Cloașterf, publicul larg | acces liber

Locul: Căminul Cultural | CLOAȘTERF

12:30 – 13:30 | Atelier pictură și modelaj în lut

Tranier: Mariana Truță (România)

Participanți: tinerii din comunitatea Cloașterf

Locul: Căminul Cultural | CLOAȘTERF

14.00 – 16.00 | Pauză tehnică

16:00 – 17:30 | Atelier eco-fashion design

Trainer: Eduardo Corpus (Mexic)

Participanți: studenții

Locul: Școala Gimnazială „Ion Dacian” | SASCHIZ

17:30 – 19.00| Atelier design eco responsabil

Trainer: Eduardo Corpus (Mexic)

Participanți: studenți, membrii comunității Saschiz | acces liber

Locul: Școala Gimnazială „Ion Dacian” | SASCHIZ

21:00 | Spectacol „AMOURG” | Performance teatral – cabaret literar | acces liber

Distribuție: Codrina Pricopoaia, Daniel Pop (Franța)

Producător: Azacusca, Paris (Franța)

Co-producător: ART12PM (Franța), ICR Paris

Locul: Piață centrală |Turnul cu Ceas | SASCHIZ

MIERCURI| 20 AUGUST 2025

10:00 – 12:30 | Atelier de dans contemporan, expresie corporală și sunet

Trainers: Codrina Pricopoaia, Daniel Pop, Vincent Geoffroy (Franța)

Participanți: studenții

Locul: Școala Gimnazială „Ion Dacian” | SASCHIZ

10:00 – 11.00 | Atelier de teatru cu obiecte

Trainer: Laura Boboc | Teatrul DOLLO (România)

Participanți: tinerii din comunitatea Cloașterf

Locul: Căminul Cultural | CLOAȘTERF

11:00 – 12.00 | Atelier de recitare poezii românești

trainer: Adam Boboc | Teatrul DOLLO (România)

Participanți: tinerii din comunitatea Cloașterf

Locul: Căminul Cultural | CLOAȘTERF

12:30 – 13:30 | Atelier pictură și modelaj în lut

Tranier: Mariana Truță (România)

Participanți: tinerii din comunitatea Cloașterf

Locul: Căminul Cultural | CLOAȘTERF

13:30| Prânz

Locul: Saschiz 130| SASCHIZ

14.00 – 16.00 | Pauză tehnică

16:00 – 17:30 | Atelier eco-fashion design

Trainer: Eduardo Corpus (Mexic)

Participanți: studenții

Locul: Școala Gimnazială „Ion Dacian” | SASCHIZ

18:00 -19.00 | Atelier de dans: hip-hop & flashmob

Trainer: Jessie Gicquiaux (Franța)

Participanți: tinerii din comunitatea Cloașterf | studenții| publicul larg

Locul: Căminul Cultural | CLOAȘTERF

19:30 | Spectacol de teatru de animație, păpuși & marionete | acces liber

Distribuție: Laura și Adam Boboc | Teatrul DOLLO (România)

Participanți: tinerii din comunitatea Cloașterf și Saschiz | studenții| publicul larg

Locul: Camping Zori| CLOAȘTERF

JOI | 21 AUGUST 2025

10:00 – 12:30 | Atelier de dans contemporan, expresie corporală și sunet

Trainers: Codrina Pricopoaia, Daniel Pop, Vincent Geoffroy (Franța)

Participanți: studenții

Locul: Școala Gimnazială „Ion Dacian” | SASCHIZ

10:00 – 11.00 | Atelier de teatru cu obiecte

Trainer: Laura Boboc | Teatrul DOLLO (România)

Participanți: tinerii din comunitatea Cloașterf

Locul: Căminul Cultural | CLOAȘTERF

11:00 – 12.00 | Atelier de recitare poezii românești

trainer: Adam Boboc | Teatrul DOLLO (România)

Participanți: tinerii din comunitatea Cloașterf

Locul: Căminul Cultural | CLOAȘTERF

12:30 – 13:30 | Atelier pictură și modelaj în lut

Tranier: Mariana Truță (România)

Participanți: tinerii din comunitatea Cloașterf

Locul: Căminul Cultural | CLOAȘTERF

14.00 – 16.00 | Pauză tehnică

16:00 – 18:00 | Atelier eco-fashion design (închiderea sesiunii de lucru)

Trainer: Eduardo Corpus (Mexic)

Participanți: studenții

Locul: Școala Gimnazială „Ion Dacian” | SASCHIZ

18:00 – 19.00| Atelier design eco responsabil (închiderea sesiunii de lucru)

Trainer: Eduardo Corpus (Mexic)

Participanți: studenți, membrii comunității Saschiz | acces liber

Locul: Școala Gimnazială „Ion Dacian” | SASCHIZ

21:00 – 22:00 | Proiecții video | Fashion design-ul sustenabil | acces liber

„Sophie Jacqmin vs. Entre chien et loup” (film) antreprenorul artist

„Pontifice Attemporel 2025”| Paris Fashion Week | Eddie Corps

Invitați: Sophie Jacqmin (Franța) și Eduardo Corpus (Mexic)

Moderator: Daniel Pop

Locul: Dominic Boutique | CLOAȘTERF

22:30 | „Adu-ți IA”| Seară de muzică electronică| acces liber

Artist: Vincent Geoffroy (Franța) aka DJ Dellys

Locul: Saschiz 175 | SASCHIZ

VINERI | 22 AUGUST 2025

08:00 – 09:30 | Micul dejun

10:00 – 13:00 | Repetiții spectacol restituire „NOI și IE-i”

Trainers: Codrina Pricopoaia, Daniel Pop, Vincent Geoffroy (Franța)

Participanți: studenții

Locul: Școala Gimnazială „Ion Dacian” | SASCHIZ

11:00 | Repetiții pentru spectacol restituire „ALL KIDS”

Trainers: Laura Boboc și Adam Boboc | Teatrul DOLLO (România),

Mariana Truța (România), Jessie Gicquiaux (Franța)

Participanți: tinerii din comunitatea Cloașterf

Locul: Căminul Cultural | CLOAȘTERF

14.00 – 16.00 | Pauză tehnică

16:00 | Spectacol stradal „ALL KIDS” (spectacol restituire) | acces liber

locul: Strada principală| Camping Zori| CLOAȘTERF

17:00 | Spectacol „ZBOR” | acces liber

Regia: Sorin Dorobanțu

Distribuția: Trupei Fantastic INTEGRA: Mara Oprea, Mara Pișleagă, Alexandra Leahu, Alexandra Găleanu

Székely Ildikó, Alin Cîmpan, Samuel Tofan, Ovidiu Botaș, Emanuel Bârzescu, Cosmin Țiplea, Valentin Ulici

producția: Teatrul pe Roți (Arad) și Asociația INTEGRA

locul: Piața centrală | Turnul cu Ceas| SASCHIZ

19:00 | „NOI și IE-I” (spectacol restituire) | acces liber

Distribuția: studenții

locul: Piața centrală | Turnul cu Ceas| SASCHIZ

22:00 | „ContempL” | Spectacol coregrafic | acces liber

Interpretă: Jessie Gicquiaux (Franța)

Muzica: Vincent Geoffroy (Franța)

Direcția astistică: Daniel Pop

Producător: ART12PM (Franța)

Locul: Școala Gimnazială „Ion Dacian” | SASCHIZ

SÂMBĂTĂ | 23 AUGUST 2025

11.00 | Sesiune feedback

Traineri și participanți

Locul: Saschiz 130| SASCHIZ

Alexandra BORDAȘ