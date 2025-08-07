Execuții bugetare potențial catastrofale pentru municipiile din județul Mureș

La finalul lunii iulie, majoritatea consiliilor locale au aprobat execuțiile bugetare pentru trimestrul II al anului 2025. Execuțiile bugetare, până la 30 iunie 2025, ne prezintă o radiografie a activității administrațiilor locale în primele 6 luni ale anului. La o primă vedere, bugetele adoptate la începutul anului s-au dovedit mult prea optimiste. Dacă pentru primul trimestru veniturile și cheltuielile realizate se află într-un raport rezonabil cu cele anticipate și bugetate, la jumătatea anului doi observăm o falie uriașă între așteptări, promisiuni, și realizări.

Municipiul Târgu Mureș, execuție bugetară: în jur de 50%

La nivel de venituri, executivul a preconizat și consiliul local a aprobat venituri în valoare totală de 538 de milioane de lei, pentru prima jumătate a anului. S-au realizat: 293 de milioane de lei, aproximativ 54,4%.

La nivel de cheltuieli, execuția a fost de aproximativ 50%, cu aproximativ 275 de milioane de lei cheltuieli efectuate, din 551 milioane de lei, cheltuieli preconizate.

Fonduri europene, cu minus

În ceea ce privește, fondurile europene, totalul pentru primele șase luni ale anului 2025 dă cu minus. „Din totalul veniturilor bugetului local în sumă 293.034.384,00 lei, 255.517.502,00 lei reprezintă venituri proprii, 35.614.000,00 lei reprezintă sume defalcate din T.V.A, 15.362.764,00 lei reprezintă subvenţii de la bugetul de stat și de la alte administrații, -13.459.882,00 lei Sume primite de la U.E”, e menționat în referatul de aprobare a execuției bugetare.

Din Anexa 1 a HCL-ului, unde sunt prezentate mai detaliat veniturile și cheltuielile, reiese că Municipiul Târgu Mureș a pierdut o prefinanțare încasată pentru un proiect cu finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027, peste 13 milioane de lei.

Sumele încasate efectiv, fonduri europene nerambursabile, în anul 2025, până în 30 iunie, se situează undeva sub un milion de lei, deși bugetul prevedea încasări de 18,36 milioane de lei (Sume primite de la UE în cadrul plăților efectuate).

La încasări mai sunt înregistrate în jur de 6 milioane de lei, din componenta de împrumuturi a PNRR.

Primul trimestru a fost încheiat cu o execuție de aproximativ 73% pe partea de venituri, deși minusul de la fonduri europene a fost înregistrat în primele trei luni ale anului. Pe partea de cheltuieli, execuția a fost de aproximativ 60%.

În 2024, în prima jumătate a anului, până la 30 iunie 2024, au fost realizate venituri de 255,6 milioane de lei, din 374,8 milioane de lei preconizate, aproximativ 68%. La nivelul cheltuielilor, execuția a fost de 58%, cu 250 de milioane de lei, cheltuieli efectuate, din 429,5 milioane de lei, cheltuieli prevăzute.

Sume mai mari, procente mai mici

Deși procentual execuția bugetară este mai slabă decât în anul precedent, observăm o creștere la nivelul sumelor. Diferențele sunt date de felul în care au fost construite bugetele. Dacă în pentru anul 2024 a fost adoptat un buget total de aproximativ 620 de milioane de lei, pentru 2025, bugetul anual adoptat depășește 900 de milioane de lei.

La nivel de venituri, de la an la an, au crescut sumele încasate din „Cote defalcate pe impozitul pe venit”: 148,6 milioane de lei, în 2025, față de 90,6 milioane de lei, în primele 6 luni ale anului 2024.

În schimb remarcăm o scădere în cazul capitolului „Vânzări de bunuri și servicii”. În 2025, au fost încasate 22,89 milioane de lei (din 51 de milioane de lei preconizate), iar în 2024, primele șase luni, suma încasată a fost de peste 38 de milioane de lei (preconizat: 58,34 milioane de lei).

Cheltuieli de personal, în ușoară scădere

În primele 6 luni ale anului 2024, cheltuielile cu personalul s-au ridicat la 67,1 milioane de lei, în timp ce în prima parte a anului 2025 au fost de 63,6 milioane de lei, deși „cheltuielile curente” au crescut de la 224 de milioane de lei, la 264,3 milioane de lei.

Cheltuielile totale cu „bunuri și servicii” au crescut de la 79,3 milioane de lei, la 86,5 milioane de lei.

În timp ce cheltuielile înregistrate pentru „dobânzi aferente datoriei publice” au scăzut de la 1,5 milioane de lei (2024), la 1,23 milioane de lei (2025).

Vă prezentăm, mai succint și situația execuțiilor bugetare la nivelul celorlalte municipii din județul Mureș.

Sighișoara, execuție venituri: 20,8%, secțiunea dezvoltare: 3,24%

La nivelul veniturilor, Municipiul Sighișoara a înregistrat o execuție de 20,8%, pentru prima jumătate a anului 2025, realizând venituri totale de 48,87 milioane de lei, față de 234,98 milioane de lei, venituri preconizate.

Dacă „veniturile proprii” (taxe, impozite etc.) au fost realizate în proporție de peste 90%, însă nu au fost atrase deloc fondurile externe (europene și guvernamentale) preconizate. Veniturile secțiunii de dezvoltare fiind realizate în proporție de doar 3,24%.

La nivelul cheltuielilor, execuția e și mai slabă, doar 17,66%: 41,96 milioane de lei, pentru primele șase luni ale anului, din 237,67 milioane de lei prevăzute în bugetul pentru 2025, adoptat în 15 aprilie.

Târnăveni, venituri: 62,6%, dezvoltare: 12,86%

Execuția bugetară a Municipiului Târnăveni, pentru trimestrul 2 al anului 2025, a fost adoptată în ședința de consiliu din 24 iulie. Datele sintetizate sunt prezentate în documentul „Raport de specialitate”, care însoțește Proiectul de Hotărâre publicat pe site-ul Primăriei Târnăveni.

La nivelul veniturilor, Municipiul Târnăveni înregistrează o execuție de 62,6% pentru primele 6 luni ale anului 2025, fiind realizate venituri în valoare de 59,5 milioane de lei, din 95,11 milioane de lei, venituri preconizate.

Pentru secțiunea de funcționare, execuția a fost de 103,89%, în timp ce pentru secțiunea de dezvoltare a ajuns doar la 46,71%.

Din totalul veniturilor, realizate de Municipiul Târnăveni în primele 6 luni, aproape 30 de milioane sunt alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (peste 25 de milioane de lei) și sume din PNRR aferente componentei împrumuturi. Aceste sume sunt trecute la categoria „Subvenții de la bugetul de stat”.

Venituri bugetate, dar neîncasate, regăsim la sume din Programul Anghel Saligny: 8 milioane de lei prevăzute pentru prima jumătate a anului, din 20 de milioane de lei preconizate pentru tot anul 2025 – până la 30 iunie 2025, Municipiul Târnăveni înregistra zero încasări.

De asemenea, sume considerabil mai mici decât cele preconizate au fost încasate din fondurile europene nerambursabile și împrumuturi PNRR (2,4 milioane de lei, față de 9,4 milioane de lei precomizate) și din subvențiile de la buget „necesare derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile”, aici: 753.230 lei din aproape 4,5 milioane de lei preconizate.

Pe partea de cheltuieli, situația se prezintă și mai prost, cu execuție de 31,6%, cu 30,6 milioane de lei, față de 97 de milioane de lei, suma prevăzută în buget pentru primele șase luni ale anului 2025.

Cheltuielile pentru secțiunea de funcționare au fost realizate în mare măsură, în schimb, pentru secțiunea de dezvoltare execuția e abia de 12,86%, cu 8,99 milioane de lei, din 70,67 milioane de lei.

În cazul Municipiului Reghin, încă nu a fost aprobat în Consiliul Local contul de execuție al bugetului pentru trimestrul II din anul 2025.

Teoretic, pe partea de venituri, prin atragerea de finanțări nerambursabile, și pe partea de dezvoltare, autoritățile locale ar putea recupera considerabil în a doua parte a anului, însă în practică acest lucru s-ar putea să fie dificil spre imposibil de realizat.

(Sursă foto Iulian Sîrbu: Facebook/Iulian Sîrbu)