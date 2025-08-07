Fără Apă – 07.08.2025 – Târgu Mureș

Compania AQUASERV anunţă consumatorii că, pentru remedierea unor avarii apărute pe reţeaua de distribuţie, se sistează furnizarea apei potabile în data de 07.08.2025 între orele 09:00-15:00 (estimare), în următoarele zone:

Târgu Mureș – Aleea Constructorilor nr.11-17, Bdul 22 Decembrie 1989 nr.23-33

Urmeniș

Silivașu de Câmpie

Pârâul Crucii

Pogăceaua

Fânațele Bandului

Văleni

Deleni

Valea Sânpetrului

Bologoaia

Sânpetru de Câmpie

Sângeorgiu de Câmpie

Ulieș

Tușinu

Moruț

Larga

Sărmășel Gară

Sărmășel

Sărmașu

Balda

Vișinelu

Atragem atenţia consumatorilor că la reluarea alimentării cu apă este posibil ca pentru scurt timp la robinete să curgă apă tulbure, din cauza antrenării depunerilor din conducte. Recomandăm să se folosească apa doar în scopuri menajere până la limpezirea ei. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Compania AQUASERV S.A.

Târgu Mureş