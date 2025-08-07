Fără Apă – 07.08.2025 – Târgu Mureș

Aquaserv-avarii
Fără Apă – 07.08.2025 – Târgu Mureș7 august 2025
Compania AQUASERV anunţă consumatorii că, pentru remedierea unor avarii apărute pe reţeaua de distribuţie, se sistează furnizarea apei potabile în data de 07.08.2025 între orele 09:00-15:00 (estimare), în următoarele zone:
- Târgu Mureș – Aleea Constructorilor nr.11-17, Bdul 22 Decembrie 1989 nr.23-33
- Urmeniș
- Silivașu de Câmpie
- Pârâul Crucii
- Pogăceaua
- Fânațele Bandului
- Văleni
- Deleni
- Valea Sânpetrului
- Bologoaia
- Sânpetru de Câmpie
- Sângeorgiu de Câmpie
- Ulieș
- Tușinu
- Moruț
- Larga
- Sărmășel Gară
- Sărmășel
- Sărmașu
- Balda
- Vișinelu
Atragem atenţia consumatorilor că la reluarea alimentării cu apă este posibil ca pentru scurt timp la robinete să curgă apă tulbure, din cauza antrenării depunerilor din conducte. Recomandăm să se folosească apa doar în scopuri menajere până la limpezirea ei. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat. Vă mulţumim pentru înţelegere.
Compania AQUASERV S.A.
Târgu Mureş
