Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

Potrivit unui Ordin comun al ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Conf. Dr. Horațiu Moldovan, pacienții cu afecțiuni cronice, care sunt deja înrolați în anumite programe naționale de sănătate, se vor putea prezenta la medicul specialist fără bilet de trimitere, a precizat ministrul Sănătății, pe pagina sa oficială de Facebook.

”Este o măsură care va reduce timpii de așteptare, va simplifica accesul la tratamente și va ajuta pacienții să beneficieze mai repede de îngrijirile de care au nevoie. (…) Este vorba despre pacienți care oricum au nevoie de îngrijire constantă, iar această modificare elimină un pas birocratic inutil, care nu aducea niciun beneficiu real în traseul pacientului. Simplificăm procedurile pentru cei care au nevoie de continuitate în tratament”, potrivit ministrului Sănătății.

Acesta a oferit și exemple pentru prezentarea pacienților la medicul de specialitate din ambulatoriu, fără trimitere de la medicul de familie:

– Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice – la medicii de specialitate desemnați în programul național pentru prescrierea tratamentelor și materialelor sanitare specifice.

– Hemofilie și talasemie – la medicul hematolog desemnat pentru prescrierea tratamentelor în cadrul programului național.

– Boli rare – la specialiștii din diverse domenii (alergologie, cardiologie, endocrinologie, gastroenterologie, neurologie, oncologie, pneumologie și altele) pentru prescrierea tratamentelor dedicate acestor patologii rare.

– Tuberculoză – la medicul pneumolog pentru pacienții înrolați în Programul național de control al tuberculozei.

– HIV/SIDA – la medicul infecționist pentru pacienții înrolați în Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA.

– Sănătatea femeii și copilului – la medicii de specialitate în obstetrică-ginecologie și genetică medicală, pentru diagnostic pre- și postnatal, dar și pentru prevenirea sindromului de izoimunizare Rh.

Arina TOTH

Foto: www.depositphotos.com