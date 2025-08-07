FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la drum

Un nou început într-un loc cu istorie: fostul atelier al sculptorului Izsák Márton, transformat în cafenea de artă.

Orașul Târgu Mureș se îmbogățește, în acest sfârșit de săptămână, cu un spațiu special dedicat întâlnirilor, inspirației și nu numai: ART3 Café, situat pe strada Artei nr. 3, într-o superbă locație. Mai mult decât o nouă cafenea, ART3 Café redă comunității un spațiu cu o poveste aparte și cu o profundă semnificație artistică – fostul atelier al sculptorului Izsák Márton. Renovat cu grijă și respect, transformat într-un loc primitor în mijlocul orașului, locul își păstrează spiritul artistic și devine un nou punct de inspirație urbană.

Monumentul Celor doi Bolyai și Statuia Soldatului Necunoscut, realizate în atelierul de pe Artei nr. 3

Clădirea și curtea care găzduiesc ART3 Café au fost, ani la rând, spațiul de creație al unuia dintre cei mai apreciați artiști ai orașului. Izsák Márton (1913-2004) a trăit, a lucrat și a lăsat o amprentă puternică în viața culturală a orașului, fiind recunoscut drept cetățean de onoare. O parte din cele mai importante lucrări ale sale – Monumentul Celor doi Bolyai (1957, alături de István Csorvássy), Statuia Soldatului Necunoscut (1963–1964), Bustul lui Bartók Béla (1981), Bustul episcopului Márton Áron (2000) și Monumentul Holocaustului (2003) – fac parte din patrimoniul orașului și pot fi admirate și astăzi în spațiul public.

Un spațiu viu, deschis și creativ

ART3 Café nu este doar un nou punct pe harta cafenelelor din oraș. Este un loc care își asumă moștenirea artistică a spațiului și o duce mai departe, într-o formă nouă, elegantă, contemporană și plină de suflet. Renovarea a fost realizată cu grijă și respect față de trecut iar rezultatul este un spațiu viu, deschis și creativ – un loc de întâlnire pentru oameni, idei și artă.

Evenimente culturale, expoziții și întâlniri cu artiști

Prin ART3 Café, fosta casă-atelier a sculptorului Izsák Márton redevine un spațiu al inspirației. Localul își propune să găzduiască nu doar momente de relaxare în compania unei cafele bune sau a unei băuturi rafinate, ci și evenimente culturale, expoziții și întâlniri cu artiști. Aici, trecutul artistic al orașului se va întâlni cu prezentul, iar moștenirea unui mare artist va continua să inspire.

„Cosmic Reflections and the Symmetry of Soul” – expoziție permanentă RoBaArt

Expoziția permanentă care va putea fi admirată pe pereții cafenelei poartă titlul „Cosmic Reflections and the Symmetry of Soul” și aparține artistului târgumureșean Rózsa Balázs – RoBaArt. Această colecție de artă digitală reunește imagini surprinse cu telefonul mobil în timpul călătoriilor sale pe toate cele șapte continente, transformate apoi în compoziții vizuale profunde. Lucrările reflectă o viziune personală asupra lumii, centrată pe umanitate, pace și empatie, o invitație la reflecție, conectare și redescoperire a frumuseții universale.

