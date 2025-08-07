Gențiana în concert la Târgu Mureș

Antigalerie Cactus, situată pe strada Aurel Filimon, nr. 14 din Târgu Mureș va găzdui o seară muzicală, un concert acustic susținut de Gențiana Ganea, alături de Radu Pol. Marți, 12 august, de la ora 19:00, „Cântece cu miez” așteaptă mureșenii să se bucure de atmosfera creată de cei doi artiști. Prețul unui bilet este de 70 de lei, iar pentru rezervări puteți suna la numărul de telefon: 0746-115.925.

„Gențiana Ganea și Radu Pol propun un repertoriu de piese cu sens, cu substrat, cu vibrație. „Cântece cu miez” nu e doar un titlu, ci o promisiune: vei pleca acasă cu ceva care să-ți rămână”, au transmis organizatorii pe pagina de Facebook a Antigalerie Cactus.

(A.B.)

sursa foto: Facebook – Antigalerie Cactus