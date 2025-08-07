Thursday, 7 August 2025
INTERVIU cu Nicoleta-Teodora Borșan, șefă de promoție, Asistență medicală, linia română, UMFST Târgu Mureș Invatamant
  • redactia
INTERVIU cu Nicoleta-Teodora Borșan, șefă de promoție, Asistență medicală, linia română, UMFST Târgu Mureș

7 august 2025

Se spune că asistentul medical este îngerul de la patul bolnavului, asistența medicală fiind o nobilă profesie care îi permite profesionistului să fie aproape de pacienți, să le ofere îngrijire și suport emoțional, consideră Nicoleta-Teodora Borșan (Bârlean), șefa de promoție a programului Asistență medicală generală-linia de studii română, a Facultății Medicină din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș. A absolvit cei patru ani de studiu cu media 9,38. Este din Târgu Mureș și este pasionată de citit, dar și de petrecut timp de calitate alături de familie. Cum au fost anii de facultate la UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș, ce oportunități și facilități a identificat și ce urmează în viitor, Nicoleta-Teodora Borșan a oferit mai multe detalii într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Reporter: În ce moment al vieții a apărut ideea de a te specializa în meseria de asistent medical? Ce a stat la baza deciziei de a te forma pentru această meserie?

Nicoleta-Teodora Borșan: Ideea a apărut într-o perioadă în care activitatea mea de cosmetician, deși frumoasă și creativă, nu îmi aducea suficientă împlinire personală. Mi-am dorit o schimbare și am ales o profesie prin care să pot avea un impact real asupra sănătății și bunăstării oamenilor. Momentul decisiv a fost în timpul pandemiei, când am realizat cât de mult contează implicarea directă în îngrijirea și sprijinirea pacienților.

Rep.: Ai ales parcursul educațional de la UMFST Târgu Mureș pentru formarea ta profesională. De ce această universitate, ce oportunități de dezvoltare ți-a oferit?

N.T.D.: UMFST Târgu Mureș are o reputație solidă în formarea personalului medical și oferă o pregătire teoretică și practică riguroasă. Am ales această universitate pentru profesionalismul cadrelor didactice și pentru oportunitățile variate de învățare, inclusiv stagii practice în diferite secții de spital. Am găsit aici un mediu stimulativ, care m-a provocat să mă dezvolt constant și să îmi depășesc limitele.

Rep.: Ai finalizat anii de facultate în calitate de șef de promoție. Cum ai ajuns la această performanță? Ți-ai impus din primul an acest obiectiv sau totul a venit natural, pe parcurs?

N.T.D.: Nu am avut ca obiectiv să devin șef de promoție. Am învățat constant, cu dorința de a înțelege temeinic materia și de a mă forma ca viitor profesionist. Rezultatul a venit natural, ca urmare a muncii susținute și a pasiunii pentru ceea ce fac.

Rep.: Fiecare student are unul sau mai mulți mentori. Pentru tine cine este persoana sau sunt persoanele care ți-au ghidat pașii atunci când te-ai aflat în momentele dificile? Cum ai descrie relația cu profesorii de la UMFST?

N.T.D.: Am avut norocul să întâlnesc profesori care au fost nu doar dascăli, ci și adevărați mentori. M-au încurajat, mi-au oferit repere profesionale solide și m-au inspirat. Un exemplu important este Conf. Univ. Dr. Danusia Onișor, îndrumătorul meu în elaborarea lucrării de licență, care mi-a oferit sprijin constant și o mare disponibilitate în etapele de pregătire atât practică, cât și teoretică.

Rep.: Ce specializare ai ales și de ce? Ce a influențat această decizie?

N.T.D.: Am ales Asistența medicală generală deoarece îmi oferă oportunitatea de a lucra într-o gamă variată de secții și specialități. Mi-am dorit să fiu cât mai aproape de pacienți, să îi însoțesc în momentele dificile și să le ofer atât îngrijire medicală, cât și suport emoțional.

Rep.: În ce măsură crezi că ești pregătită pentru a face față vieții de zi cu zi din sistemul medical, în comunicarea și relaționarea cu pacientul?

N.T.D.: Formarea mea la UMFST mi-a oferit cunoștințe medicale solide și experiență practică valoroasă. Participarea ca voluntar în cadrul UPU SMURD și stagiile în Clinica de Gastroenterologie a Spitalului Clinic Județean Mureș m-au ajutat să îmi dezvolt abilitățile practice și capacitatea de a comunica eficient cu pacienții. Deși știu că procesul de învățare nu se oprește aici, consider că am baza necesară pentru a face față provocărilor profesiei, cu empatie, răbdare și încredere.

Rep.: Care crezi că este cel mai dificil lucru în această meserie și ce calități pe care le ai te califică să performezi în meseria aleasă?

N.T.D.: Cel mai dificil aspect este gestionarea situațiilor critice, când viața pacientului depinde de rapiditatea și corectitudinea intervenției. Atenția la detalii, calmul în momente de presiune și dorința sinceră de a ajuta mă vor ghida în astfel de situații. În plus, capacitatea de a lucra în echipă, alături de medici și alți colegi, este esențială pentru a oferi pacienților cele mai bune opțiuni terapeutice și îngrijiri de calitate.

Rep.: Cum ai descrie stagiile de practică efectuate în sistemul medical mureșean?

N.T.D.: Stagiile de practică au reprezentat o parte fundamentală a formării mele. Am avut șansa de a lucra alături de profesioniști dedicați, de a aplica teoria în situații reale și de a mă adapta la nevoile diverse ale pacienților. Un mare avantaj a fost varietatea secțiilor în care am efectuat practica (Chirurgie, Gastroenterologie, ATI, UPU SMURD, Infecțioase), ceea ce m-a ajutat să înțeleg mai bine complexitatea meseriei de asistent medical. Dezavantajele au fost mai degrabă legate de limitările de timp în ceea ce privește pregătirea practică.

Rep.: Ce urmează în continuare în parcursul profesional? Alegi să profesezi în România sau te atrage ideea de a profesa în altă țară?

N.T.D.: Îmi doresc să profesez în România, pentru că aici există o nevoie reală de cadre medicale dedicate. Cea mai mare satisfacție pentru mine ar fi să știu că pot contribui la îngrijirea pacienților din comunitatea în care trăiesc.

Rep.: Ce sfaturi ai pentru ”bobocii” care acum își încep parcursul educațional pentru meseria de asistent medical?

N.T.D.: Le-aș spune să fie perseverenți, curioși și să pună suflet în tot ceea ce fac. Este o profesie în care responsabilitatea este foarte mare, dar satisfacția de a ști că ajuți oamenii nu poate fi egalată. Să caute să înțeleagă temeinic materia, să pună întrebări și să valorifice fiecare experiență practică, pentru că acolo se învață cu adevărat meseria.

A consemnat Arina TOTH

