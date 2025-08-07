INTERVIU cu Victor Horațiu Natea, șef de promoție la Liceul Teoretic “Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș

Victor Horațiu Natea a devenit șef de promoție a generației 2025 la Liceul Teoretic “Gheorghe Marinescu” din Târgu Mureș, absolvind cu o medie extraordinară și împlinindu-i-se visul de la 4 ani, admiterea la Facultatea de Medicină din cadrul UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș. Pentru Victor aceste performanțe au venit natural, bineînțeles cu ajutorul unor profesori dedicați și cu ajutorul colectivului prietenos, echilibrat și dornic de învățătură. Învățătura, spune el, nu s-a bazat numai pe memorare și muncă, ci în special pe plăcere, întrucât ”nu contează ceea ce faci, atâta timp cât o faci cu plăcere”.

Am stat de vorbă cu Victor, nu doar despre performanțe, ci și despre sprijin, motivație, plăceri, obstacole, inovări și realizări, într-un mic interviu, care arată ce înseamnă succesul pentru un tânăr la începutul carierei sale.

Reporter: În ce măsură consideri că a contribuit școala la formarea ta ca om, dar ca profesionist?

Victor Horațiu Natea: Sunt de părere că școala a avut un rol esențial în reușita mea, dar majoritatea parte a meritelor este acordată sprijinului din partea familiei. Datorită unui liceu echilibrat, nu prea sufocant, am avut ocazia și timpul necesar să mă dezvolt și pe partea emoțională, nu doar pe cea profesională. În acești ani, pot spune că am fost expus la multe situații, care mi-au construit gândirea și emoțiile, cum ar fi: proiecte, excursii, prietenii și conflicte, care într-un final m-au format ca om. În ceea ce constă partea profesională, creditele sunt ale școlii, aceasta ghidându-mă către domeniul în care voi profesa și dezvoltându-mi alte pasiuni, pentru care sunt foarte recunoscător.

Rep.: Cum ai reușit să îmbini învățătura cu activitățile extraculiculare, viață socială și poate implicarea în proiecte sau olimpiade?

V.H.N.: Pot spune că organizarea nu este punctul meu forte, dar datorită lipsei de stres și presiune, datorată colectivului, am dezvoltat o pasiune pentru învățătură, aceasta făcând să alunece totul ca pe pâine. În fiecare zi, mă bazam pe energia acumulată de-a lungul zilei și lucram cât îmi permitea aceasta. În momentele lipsite de inspirație, viața socială era la baza reîncărcării energiei, astfel creând o armonie între socializare și învățătură. Cât despre olimpiade și concursuri, le consideram un test sau o joacă, care îmi testează limitele și cunoștințele.

Rep.: Ce te-a determinat să îți dorești o asemenea performanță?

V.H.N.: La început nu m-am gândit deloc la dorința de a atinge astfel de performanțe, totul a venit de la sine. În ultima parte a anului am văzut că se poate și am tras tare până am fost mulțumit cu rezultatul obținut, primindu-mi statutul de șef de promoție. Pot spune că eu am fost singurul care a tras de mine, nu familia, nu profesorii, iar în felul acesta obstacolele au devenit nesemnificative. Pentru mine liceul a însemnat mult mai mult decât distracție și studiu, a însemnat perseverență și devotament, iar faptul acesta denotă că am găsit un echilibru în toate.

Rep.: Cum îți imaginezi viitorul tău după liceu și ce ți-ai dori să nu pierzi niciodată din ceea ce ai trăit aici?

V.H.N.: Nu mi-aș dori să pierdpersoanele care m-au înconjurat pe parcursul liceului și care mi-au definit adolescența, creându-mi o imagine minunată asupra liceului. Mi-am trăit această etapă a vieții dezvoltându-mă alături de aceste persoane, care mi-au dat oportunitatea de a mă deschide și de a mă exprima față de ei, ajutându-mă să îmi formez o personalitate. În ceea ce constă viitorul, cred că este mai mult ca important să găsești un echilibru și să nu eziți dacă se ivește o oportunitate. În viitorul meu văd o carieră plăcută, în care mi-am lăsat amprenta, unde pot lucra cu încredere alături de oameni la fel de minunați. Văd un viitor unde eforturile sunt mai importante decât reușitele.

Rep.: Care sunt cele mai valoroase lecții pe care le-ai învățat în anii de liceu?

V.H.N.: Trăiește momentul.Fii optimist și luptă în continuare. Nu încerca să demonstrezi nimic nimănui. Fii tu însuți și nu regreta nimic din ceea ce ai făcut, viața e prea scurtă pentru regrete. Nu rata oportunități și privește înapoi cu căldură și cu un zâmbet mare pe buze.

Rep.: Dacă ai mai trăi o dată anii de liceu ce ai face diferit?

V.H.N.: Aș ieși din zona mea de confort, pentru că acolo nu te dezvolți, m-aș deschide și m-aș exprima, fără nicio îndoială și fără frica de a fi judecat. Nu aș mai lua totul așa de în serios și aș privi liceul ca o joacă de copii. Liceul este una dintre cele mai frumoase etape ale vieții, deci asigură-te că nu o irosești și că o trăiești cum știi tu mai bine.

Rep.: Ce înseamnă pentru tine “reușita în viață” și cum te pregătești pentru ea?

V.H.N.: Când ajung în punctul în care pot spune că am dat tot ce am mai bun din mine, atunci consider că am ajuns bine în viață. Când mă consider mulțumit și privesc înapoi cu un zâmbet, atunci am reușit în viață. Nu pot spune că fac o pregătire pentru asta, mai degrabă aștept să vină totul natural, de la sine.

A consemnat Lara LASLO