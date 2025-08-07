Liga a II-a: CSC Șelimbăr 1599 – ASA Târgu Mureș, meci abordat la victorie de mureșeni

Antrenorul principal al AFC ASA Târgu Mureș, Eusebiu Tudor, a declarat joi, 7 august, cu prilejul unei conferințe de presă, că echipa pe care o pregătește abordează la victorie meciul de sâmbătă, 9 august, din deplasarea de la Cisnădie, împotriva formației CSC Șelimbăr 1599.

”Ne propunem să câștigăm”

Potrivit tehnicianului aflat la cârma formației din Târgu Mureș, jucătorii de la ASA vor aborda la victorie fiecare partidă disputată în sezonul 2025-2026 al Ligii a II-a de fotbal.

”Vom căuta să blocăm punctele lor forte, dar totodată este foarte important ca noi să reușim să jucăm ceea ce antrenăm și normal că mergem cu gândul de a obține puncte în această deplasare”, a precizat Eusebiu Tudor.

”Nu ne propunem să mergem acolo să luăm un punct. Noi ne propunem să câștigăm meciul. Vedem ce putem, abia la sfârșitul jocului, dar toate jocurile pe care noi le disputăm, și cu Corvinul, nu a fost niciun moment în care… și am jucat sezonul trecut și cu echipe de Liga I în Cupa României și nici atunci nu am spus: hai să ne retragem mai mult că jucăm cu o echipă mai superioară sau ceva de genul ăsta. Noi ne propunem să câștigăm să câștigăm fiecare meci, acum rămâne să vedem dacă și putem”, a adăugat tehnicianul formației AFC Târgu Mureș, referindu-se la meciul următor, din etapa a 2-a.

Optimism, dar cu prudență

La întâlnirea cu reprezentanții mass media care a fost organizată în sala de conferințe a Stadionului ”Trans-Sil” din Târgu Mureș au participat și Robert Geantă și Cosmin Bîrnoi, fotbaliști legitimați la AFC ASA.

”Știm că ne așteaptă un meci greu, toți adversarii sunt echilibrați în acest campionat, nu mai există niciun adversar ca anul trecut, să poți avea pretenția să câștigi dinaintea meciului, toți sunt apropiați valoric, dar Mister ne oferă toate detaliile de care avem nevoie, să le punem în practică, să practicăm un joc ofensiv și suntem încrezători că vom avea un parcurs bun în acest campionat”, a afirmat Robert Geantă.

”Referitor la meciul de sâmbătă cu Șelimbăr vom avea un meci foarte greu. Cei de la Șelimbăr pierd foarte greu acasă, dacă nu mă înșel, au trei sau patru înfrângeri în sezonul trecut, acasă. Au jucători cu experiență, jucători foarte buni, tehnici în față, dar sunt convins că sâmbătă vom merge acolo și vom câștiga”, a subliniat Cosmin Bîrnoi.

După o etapă, elevii antrenați de Eusebiu Tudor au un punct în clasament, după un meci de 0-0 în etapa I, pe teren propriu, cu Corvinul Hunedoara. De cealaltă parte, CSC Șelimbăr 1599 a pierdut în prima etapă a sezonului, scor 0-1, în deplasare, în fața formației FC Bihor Oradea.

Alex TOTH