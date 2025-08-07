Thursday, 7 August 2025
Liga a II-a: CSC Șelimbăr 1599 – ASA Târgu Mureș, meci abordat la victorie de mureșeni Slider
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

Liga a II-a: CSC Șelimbăr 1599 – ASA Târgu Mureș, meci abordat la victorie de mureșeni

7 august 2025

Antrenorul principal al AFC ASA Târgu Mureș, Eusebiu Tudor, a declarat joi, 7 august, cu prilejul unei conferințe de presă, că echipa pe care o pregătește abordează la victorie meciul de sâmbătă, 9 august, din deplasarea de la Cisnădie, împotriva formației CSC Șelimbăr 1599.

”Ne propunem să câștigăm”

Potrivit tehnicianului aflat la cârma formației din Târgu Mureș, jucătorii de la ASA vor aborda la victorie fiecare partidă disputată în sezonul 2025-2026 al Ligii a II-a de fotbal.

”Vom căuta să blocăm punctele lor forte, dar totodată este foarte important ca noi să reușim să jucăm ceea ce antrenăm și normal că mergem cu gândul de a obține puncte în această deplasare”, a precizat Eusebiu Tudor.

”Nu ne propunem să mergem acolo să luăm un punct. Noi ne propunem să câștigăm meciul. Vedem ce putem, abia la sfârșitul jocului, dar toate jocurile pe care noi le disputăm, și cu Corvinul, nu a fost niciun moment în care… și am jucat sezonul trecut și cu echipe de Liga I în Cupa României și nici atunci nu am spus: hai să ne retragem mai mult că jucăm cu o echipă mai superioară sau ceva de genul ăsta. Noi ne propunem să câștigăm să câștigăm fiecare meci, acum rămâne să vedem dacă și putem”, a adăugat tehnicianul formației AFC Târgu Mureș, referindu-se la meciul următor, din etapa a 2-a.

Optimism, dar cu prudență

La întâlnirea cu reprezentanții mass media care a fost organizată în sala de conferințe a Stadionului ”Trans-Sil” din Târgu Mureș au participat și Robert Geantă și Cosmin Bîrnoi, fotbaliști legitimați la AFC ASA.

”Știm că ne așteaptă un meci greu, toți adversarii sunt echilibrați în acest campionat, nu mai există niciun adversar ca anul trecut, să poți avea pretenția să câștigi dinaintea meciului, toți sunt apropiați valoric, dar Mister ne oferă toate detaliile de care avem nevoie, să le punem în practică, să practicăm un joc ofensiv și suntem încrezători că vom avea un parcurs bun în acest campionat”, a afirmat Robert Geantă.

”Referitor la meciul de sâmbătă cu Șelimbăr vom avea un meci foarte greu. Cei de la Șelimbăr pierd foarte greu acasă, dacă nu mă înșel, au trei sau patru înfrângeri în sezonul trecut, acasă. Au jucători cu experiență, jucători foarte buni, tehnici în față, dar sunt convins că sâmbătă vom merge acolo și vom câștiga”, a subliniat Cosmin Bîrnoi.

După o etapă, elevii antrenați de Eusebiu Tudor au un punct în clasament, după un meci de 0-0 în etapa I, pe teren propriu, cu Corvinul Hunedoara. De cealaltă parte, CSC Șelimbăr 1599 a pierdut în prima etapă a sezonului, scor 0-1, în deplasare, în fața formației FC Bihor Oradea.

Alex TOTH

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Mureșenii pornesc spre faza națională a Cupei Socca

Mureșenii pornesc spre faza națională a Cupei Socca

5 august 2025
Secția de Pediatrie a Spitalului Municipal Sighișoara NU se închide

Secția de Pediatrie a Spitalului Municipal Sighișoara NU se închide

5 august 2025
Număr uriaș de vizitatori la Zoo Târgu Mureș

Număr uriaș de vizitatori la Zoo Târgu Mureș

5 august 2025
Povestea omului care a devenit primar...

Povestea omului care a devenit primar...

5 august 2025
Cum să fii erou în caz de incendiu

Cum să fii erou în caz de incendiu

4 august 2025
OGLINDA DIN CUVINTE. Curajul care nu se vede, dar se simte

OGLINDA DIN CUVINTE. Curajul care nu se vede, dar se simte

3 august 2025

Administratie

Târgu Mureș: Soós Zoltán, din nou primar cu atribuții!

Târgu Mureș: Soós Zoltán, din nou primar cu atribuții!

7 august 2025
Drum important de legătură între Câmpia Mureșeană și județul Cluj, modernizat cu succes

Drum important de legătură între Câmpia Mureșeană și județul Cluj, modernizat cu succes

6 august 2025
CL Sighișoara. Discuție despre variantele de comasare a școlilor

CL Sighișoara. Discuție despre variantele de comasare a școlilor

6 august 2025
Aproape 200 de mp din clădirea Primăriei Sighișoara, în folosință gratuită unei fundații din Maramureș. Consilierii locali s-au opus

Aproape 200 de mp din clădirea Primăriei Sighișoara, în folosință gratuită unei fundații din Maramur...

6 august 2025
Concurență acerbă pentru contractul de reabilitare a DJ 153 Eremitu-Sovata

Concurență acerbă pentru contractul de reabilitare a DJ 153 Eremitu-Sovata

6 august 2025
Parcare importantă din Târgu Mureș, de 40 de locuri, în curs de transformare

Parcare importantă din Târgu Mureș, de 40 de locuri, în curs de transformare

5 august 2025

Social

Ești iubitor de artă? Tabăra Legături aduce arta pe ulițele din Saschiz: „Punem în legătură Arta, Patrimoniul și Comunitatea”

Ești iubitor de artă? Tabăra Legături aduce arta pe ulițele din Saschiz: „Punem în legătură Arta, Pa...

7 august 2025
Gențiana în concert la Târgu Mureș

Gențiana în concert la Târgu Mureș

7 august 2025
Sărbătoare a ”cuplurilor de aur”, la Iernut

Sărbătoare a ”cuplurilor de aur”, la Iernut

7 august 2025
Contract de un milion de euro pentru un Centru de zi pentru vârstnici în Bălăușeri

Contract de un milion de euro pentru un Centru de zi pentru vârstnici în Bălăușeri

7 august 2025
Ești talentat? Vino la preselecțiile Local Talent Fest

Ești talentat? Vino la preselecțiile Local Talent Fest

6 august 2025
Locuințele statului, vândute pentru prima dată la Sighișoara

Locuințele statului, vândute pentru prima dată la Sighișoara

6 august 2025

Politic

Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi de doliu național

Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi d...

6 august 2025
Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

5 august 2025
S-a stins din viață Ion Iliescu, fost președinte al României

S-a stins din viață Ion Iliescu, fost președinte al României

5 august 2025
Adrian Giurgiu, deputat USR de Mureș, raport de activitate pentru prima sesiune parlamentară a anului 2025

Adrian Giurgiu, deputat USR de Mureș, raport de activitate pentru prima sesiune parlamentară a anulu...

4 august 2025
Péter Magyar, la Adrianu Mare: România în Grupul de la Visegrád și nouă întrebări pentru Viktor Orbán. O parte din presă nu a fost lăsată să intre

Péter Magyar, la Adrianu Mare: România în Grupul de la Visegrád și nouă întrebări pentru Viktor Orbá...

3 august 2025
Péter Magyar a ajuns în Târgu Mureș. Următoarele puncte pe hartă: Praid și Adrianu Mare

Péter Magyar a ajuns în Târgu Mureș. Următoarele puncte pe hartă: Praid și Adrianu Mare

1 august 2025

Business

Noaptea Companiilor la Târgu Mureș, alături de carismaticul Daniel Buzdugan

Noaptea Companiilor la Târgu Mureș, alături de carismaticul Daniel Buzdugan

6 august 2025
Evoluție nefavorabilă a industriei județului Mureș

Evoluție nefavorabilă a industriei județului Mureș

6 august 2025
Proiect imobiliar pe un teren al fostei fabrici Zamur Târgu Mureș

Proiect imobiliar pe un teren al fostei fabrici Zamur Târgu Mureș

6 august 2025
Demers pentru continuarea activității unei exploatări de andezit din județul Mureș

Demers pentru continuarea activității unei exploatări de andezit din județul Mureș

5 august 2025
Investiție pentru o centrală fotovoltaică pe strada Depozitelor din Târgu Mureș

Investiție pentru o centrală fotovoltaică pe strada Depozitelor din Târgu Mureș

5 august 2025
Mureș: ”StartPost”, serviciu dedicat mediului de afaceri lansat de Poșta Română

Mureș: ”StartPost”, serviciu dedicat mediului de afaceri lansat de Poșta Română

5 august 2025

Sanatate

Conferința Națională de Farmacoeconomie și Management Sanitar (CNFMS) 2025 organizată la Târgu Mureș

Conferința Națională de Farmacoeconomie și Management Sanitar (CNFMS) 2025 organizată la Târgu Mureș

6 august 2025
Servicii medicale gratuite, la Policlinica Medex

Servicii medicale gratuite, la Policlinica Medex

6 august 2025
Administratori noi la Spitalul Orășenesc ”Dr. Valer Russu” Luduș

Administratori noi la Spitalul Orășenesc ”Dr. Valer Russu” Luduș

6 august 2025
Începe admiterea la Facultatea de Farmacie a UMFST. Câte locuri au rămas pentru sesiunea de toamnă?

Începe admiterea la Facultatea de Farmacie a UMFST. Câte locuri au rămas pentru sesiunea de toamnă?

5 august 2025
INTERVIU cu Eliza Andrieș, șefă de promoție la Inginerie medicală - UMFST: „Am fost mereu motivată să dau tot ce pot”

INTERVIU cu Eliza Andrieș, șefă de promoție la Inginerie medicală - UMFST: „Am fost mereu motivată s...

5 august 2025
Tratament modern prin radioterapie a cancerului de sân la Spitalul Județean Mureș

Tratament modern prin radioterapie a cancerului de sân la Spitalul Județean Mureș

4 august 2025

Invatamant

Cel mai bun din promoție, la 49 de ani: Silviu Covaci, 10 pe linie în Inteligență Artificială

Cel mai bun din promoție, la 49 de ani: Silviu Covaci, 10 pe linie în Inteligență Artificială

7 august 2025
INTERVIU cu Victor Horațiu Natea, șef de promoție la Liceul Teoretic “Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș

INTERVIU cu Victor Horațiu Natea, șef de promoție la Liceul Teoretic “Gheorghe Marinescu” Târgu Mure...

7 august 2025
Conducerea unei școli mureșene solicită instalarea de camere video

Conducerea unei școli mureșene solicită instalarea de camere video

7 august 2025
Protest masiv în educație. Profesorii cer demisia ministrului Daniel David

Protest masiv în educație. Profesorii cer demisia ministrului Daniel David

6 august 2025
UMFST anunță calendarul admiterii din septembrie 2025

UMFST anunță calendarul admiterii din septembrie 2025

6 august 2025
INTERVIU cu Dariana-Alexandra Horga, șefă de promoție cu media 9,70: „A fost un exercițiu de răbdare și de prioritizare”

INTERVIU cu Dariana-Alexandra Horga, șefă de promoție cu media 9,70: „A fost un exercițiu de răbdare...

6 august 2025

Sport

Tir cu arcul: Ioana Nevodar, debut reușit la European Youth Cup

Tir cu arcul: Ioana Nevodar, debut reușit la European Youth Cup

6 august 2025
Ziua porților deschise la Jaguar Academy Mureș

Ziua porților deschise la Jaguar Academy Mureș

6 august 2025
Citadela Cup revine la Sighișoara

Citadela Cup revine la Sighișoara

6 august 2025
CSM Târgu Mureș se desparte de patru jucători de bază

CSM Târgu Mureș se desparte de patru jucători de bază

5 august 2025
Kickbox-ul revine la Târgu Mureș

Kickbox-ul revine la Târgu Mureș

5 august 2025
Mureșenii pornesc spre faza națională a Cupei Socca

Mureșenii pornesc spre faza națională a Cupei Socca

5 august 2025

Citește și:

Târgu Mureș: Soós Zoltán, din nou primar cu atribuții!

Târgu Mureș: Soós Zoltán, din nou primar cu atribuții!

7 august 2025
Ești iubitor de artă? Tabăra Legături aduce arta pe ulițele din Saschiz: „Punem în legătură Arta, Patrimoniul și Comunitatea”

Ești iubitor de artă? Tabăra Legături aduce arta pe ulițele din Saschiz: „Punem în legătură Arta, Pa...

7 august 2025
Gențiana în concert la Târgu Mureș

Gențiana în concert la Târgu Mureș

7 august 2025
Sărbătoare a ”cuplurilor de aur”, la Iernut

Sărbătoare a ”cuplurilor de aur”, la Iernut

7 august 2025
Cel mai bun din promoție, la 49 de ani: Silviu Covaci, 10 pe linie în Inteligență Artificială

Cel mai bun din promoție, la 49 de ani: Silviu Covaci, 10 pe linie în Inteligență Artificială

7 august 2025
INTERVIU cu Victor Horațiu Natea, șef de promoție la Liceul Teoretic “Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș

INTERVIU cu Victor Horațiu Natea, șef de promoție la Liceul Teoretic “Gheorghe Marinescu” Târgu Mure...

7 august 2025
Conducerea unei școli mureșene solicită instalarea de camere video

Conducerea unei școli mureșene solicită instalarea de camere video

7 august 2025
Contract de un milion de euro pentru un Centru de zi pentru vârstnici în Bălăușeri

Contract de un milion de euro pentru un Centru de zi pentru vârstnici în Bălăușeri

7 august 2025
Drum important de legătură între Câmpia Mureșeană și județul Cluj, modernizat cu succes

Drum important de legătură între Câmpia Mureșeană și județul Cluj, modernizat cu succes

6 august 2025
Ești talentat? Vino la preselecțiile Local Talent Fest

Ești talentat? Vino la preselecțiile Local Talent Fest

6 august 2025
Locuințele statului, vândute pentru prima dată la Sighișoara

Locuințele statului, vândute pentru prima dată la Sighișoara

6 august 2025
Noaptea Companiilor la Târgu Mureș, alături de carismaticul Daniel Buzdugan

Noaptea Companiilor la Târgu Mureș, alături de carismaticul Daniel Buzdugan

6 august 2025
Protest masiv în educație. Profesorii cer demisia ministrului Daniel David

Protest masiv în educație. Profesorii cer demisia ministrului Daniel David

6 august 2025
UMFST anunță calendarul admiterii din septembrie 2025

UMFST anunță calendarul admiterii din septembrie 2025

6 august 2025
S-a încheiat starea de alertă de la Salina Praid. Cum stau lucrurile în zonă

S-a încheiat starea de alertă de la Salina Praid. Cum stau lucrurile în zonă

6 august 2025
FOTO/VIDEO: Parcarea din spatele Clinicii de Urologie, aproape finalizată

FOTO/VIDEO: Parcarea din spatele Clinicii de Urologie, aproape finalizată

6 august 2025
Tir cu arcul: Ioana Nevodar, debut reușit la European Youth Cup

Tir cu arcul: Ioana Nevodar, debut reușit la European Youth Cup

6 august 2025
Conferința Națională de Farmacoeconomie și Management Sanitar (CNFMS) 2025 organizată la Târgu Mureș

Conferința Națională de Farmacoeconomie și Management Sanitar (CNFMS) 2025 organizată la Târgu Mureș

6 august 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

Târgu Mureș: Soós Zoltán, din nou primar cu atribu...

7 august 2025

Ești iubitor de artă? Tabăra Legături aduce arta p...

7 august 2025

Gențiana în concert la Târgu Mureș

7 august 2025

Liga a II-a: CSC Șelimbăr 1599 - ASA Târgu Mureș, ...

7 august 2025

Continuă campania de colectare a deșeurilor volumi...

7 august 2025

Sărbătoare a ”cuplurilor de aur”, la Iernut

7 august 2025

Cel mai bun din promoție, la 49 de ani: Silviu Cov...

7 august 2025

INTERVIU cu Victor Horațiu Natea, șef de promoție ...

7 august 2025

Prefectul Barabási joacă fotbal în justiție cu mințile fanilor ASA

31 iulie 2025

”Iernut Fest” 2025, sărbătoarea reinventată a comunității din Iernut

4 august 2025

Deputatul Dobre solicită ca sediul Direcției Silvice Transilvania Cent...

1 august 2025

Sincere condoleanțe!

2 august 2025

Delegare în funcție la conducerea DNA Târgu Mureș

4 august 2025

Péter Magyar a ajuns în Târgu Mureș. Următoarele puncte pe hartă: Prai...

1 august 2025

Interviu cu Ana-Raisa Macarie, șef de promoție în Administrație public...

5 august 2025

PROMO. ”Mureșul Medical”, cu Arina Toth. Invitată: Dr. Anamaria Hermin...

4 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!