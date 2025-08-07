Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale – nou program de studii la UMFST

Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” Târgu Mureș, organizează, începând cu anul universitar 2025 – 2026, un nou program de studii universitare de masterat denumit Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale.

Conform informațiilor oferite de universitate prin postarea sa publică, prin parcurgerea acestui program de master, se creează o punte între practica stomatologică de înaltă calitate și nevoile complexe ale pacienților vulnerabili, având un impact pozitiv asupra întregului sistem medical și asupra sănătății publice.

Absolvenții vor fi pregătiți să își desfășoare activitatea atât în clinici private, cât și în spitale sau centre de îngrijire specializată, având competențele necesare pentru a trata pacienții vulnerabili în condiții de siguranță și eficiență maximă.

Înscrierile online la acest program vor avea loc în perioada 1-4 septembrie prin intermediul platformei admitere.umfst.ro. Interviul este programat în data de 8 septembrie. Pentru anul universitar 2025 – 2026 sunt disponibile 20 locuri, dintre care 10 locuri sunt bugetate și 10 locuri cu taxă de 2.500 lei. Informații suplimentare sunt disponibile accesând: https://umfst.ro/…/medicina-stomatologica-pentru…/.

