O brutărie din Sânpetru de Câmpie a decis să nu majoreze prețul la pâine pe fondul creșterii TVA

O brutărie din Sânpetru de Câmpie, care produce pâine de casă din grâul cultivat în comună, a anunţat, miercuri, că a decis să nu ridice preţul pe fondul majorării TVA şi să menţină costul de 9 lei pe kilogram.

”Începând cu data de 1 august 2025, conform Legii nr. 141/2025, cota standard de TVA a fost majorată de la 19% la 21%, iar cotele reduse de 5% şi 9% au fost înlocuite cu o cotă unică de 11%. Cu toate acestea, preţul pâinii rămâne neschimbat. Pâinea proaspătă, de calitate, va avea în continuare preţul de 9 lei/kg”, a anunţat, miercuri, primarul comunei Sânpetru de Câmpie, Spiru Şerban Crăciun, pe Facebook.

Întrebat care este explicaţia menţinerii preţului la pâine, în condiţiile în care majoritatea produselor de panificaţie s-au scumpit, Spiru Şerban Crăciun a afirmat că pâinea nu este un lux, ci o necesitate şi că brutăria şi-a asumat să suporte diferenţa de cost.

”S-a decis menţinerea preţului de până acum pentru că pâinea nu este un produs de lux, nu este un moft, e o necesitate, e viaţă. Pâinea se mănâncă, mai ales la noi, în Ardeal, de trei ori pe zi. Şi pentru că lucrurile se schimbă peste noapte şi nu au nicio legătură cu traiul zilnic şi cu ceea ce ţine de pâine, administratorii au hotărât să suporte această creştere a taxelor, cei 0,20 RON în plus şi să ofere acelaşi preţ. Familia mea, care este un mare producător de grâu aici, la Sânpetru de Câmpie, şi asigură întreg procesul de producţie, a decis astfel din respect faţă de clienţi. Se ştie că atunci când a fost lansat acest sortiment piaţa era saturată şi nimeni nu dădea vreo şansă pâinii de casă de la Sânpetru. Dar, uşor-uşor, consumatorul a fost educat ca atunci când mănâncă pâine, să mănânce un produs de calitate, fără amelioratori sau alte prostii. Eu, în poziţia de primar, venit din domeniul agrozootehnic, sunt ca o punte între producător, ţăran, acel om care vine să-şi plătească taxele şi mi-e foarte uşor să văd ce se află într-o comunitate. Pâinea de la Sânpetru deserveşte foarte mult satul şi zona de Câmpie, în care nu există o opulenţă”, a declarat, pentru Agerpres, primarul din Sânpetru de Câmpie.

El a precizat că pâinea de casă are anumite caracteristici aparte, comparativ cu cea produsă industrial şi că deşi preţul manoperei este mai mare, calitatea şi consistenţa sunt net superioare.

