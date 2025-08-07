O nouă ediție a festivalului „Cântecul Popular Patriotic la Oarba și la Iernut”

În data de 15 august, județul Mureș va găzdui cea de-a XVI-a ediție a evenimentului „Cântecul Popular Patriotic la Oarba și la Iernut”, o manifestare culturală de tradiție, dedicată comemorării eroilor neamului și promovării folclorului autentic românesc.

Conform informațiilor dintr-o postare pe Facebook a Ansamblului Artistic „Mureșul”, evenimentul va începe la ora 13.00, la Monumentul Eroilor din Oarba, unde va avea loc un moment solemn: intonarea imnului național, o slujbă religioasă de pomenire (Tedeum) și depunerea de coroane de flori.

Cuvântul de deschidere va fi susținut de prezentatorii Codruța Turcu și Iulian Praja.

De la ora 14.00, atmosfera se va muta pe Scena Mare din Iernut, unde vor urca pe scenă nume de referință ale muzicii populare românești: Veta Biriș, Mihaela și Ciprian Istrate, Delia Jude-Alin Ioldeş, Ina Todoran și Ovidiu Furdea, alături de Ansamblul „Răsunetul Zarandului”, Raluca Focșa Bogătean, Diana Todea, Larisa Codreac, Nelu Șopterean, Ciprian Ilie și mulți alții.

Evenimentul promite o după-amiază de neuitat, cu muzică patriotică, folclor autentic și emoție, în compania Ansamblului Artistic Profesionist „Mureșul”.

(A.I.B)