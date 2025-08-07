Thursday, 7 August 2025
Sărbătoare a "cuplurilor de aur", la Iernut
  redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

Sărbătoare a ”cuplurilor de aur”, la Iernut

7 august 2025

Primăria Oraşului Iernut invită cuplurile cu domiciliul în Iernut, care în anul 2025 împlinesc 50 de ani de căsătorie, să participe la evenimentul festiv organizat cu ocazia ”Iernut Fest”, ce va avea loc în data de 23 august 2025.

”Sunt aşteptate să se înscrie: cuplurile care s-au căsătorit în Iernut şi au domiciliul în Iernut, cuplurile care s-au căsătorit în altă localitate, dar care au domiciliul stabil în Iernut şi împlinesc 50 de ani de la căsătorie în acest an. Documentele necesare: cartea de identitate a ambilor soţi, certificatul de căsătorie. Cei interesaţi sunt rugaţi să se prezinte la sediul Primăriei Iernut, până la data de 14 august 2025. Vă aşteptăm cu drag să luaţi parte la acest moment festiv dedicat vieţii de familie şi să celebrăm împreună frumuseţea unei vieţi trăite în doi!”, a informat prof. Horațiu-Ocravian Moldovan, primarul orașului Iernut.

(Redacția / Foto: www.depositphotos.com)

