Stand Up Paddle (SUP) pe râul Mureș. Seri pline de SUPer activități

Firma Backpackers România, care a luat naștere la Târgu Mureș din dorința de a creiona amintiri de neuitat în natură, invită târgumureșenii – și nu numai – la o seară petrecută alături de familie, în cadrul „SUPer activităților” propuse de ei. Joi, 7 august și vineri, 8 august, începând cu ora 17:00, cei de la Backpackers România vă așteaptă pe râul Mureș, vizavi de GoKart Racing, în zona bacului, pe str. Plutelor din Sângeorgiu de Mureș, pentru a trăi experiența Stand Up Paddle (SUP) într-un mediu distractiv și sigur. Programările se fac la numărul de telefon: 0741-184.286.

„SUP este un sport care se învață extrem de repede și poate fi practicat de oricine, chiar și de cei care nu știu să înoate. Apa este caldă, numai bună să ne răcorim în aceste zile toride. Dacă ai cumva frică de apă sau nu știi să înoți – fii fără grijă! Vei fi echipat cu vestă de salvare și vom fi alături de tine să te învățăm cum se practică acest sport”, au transmis reprezentanții firmei pe pagina de Facebook a Backpackers România.

(A.B.)

sursa foto: Facebook – Backpackers România