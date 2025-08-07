Târgu Mureș: Soós Zoltán, din nou primar cu atribuții!

Suspendarea primarului Soós Zoltán și măsura controlului judiciar au fost ridicate, a anunțat joi, 7 august, Kovacs Mihaly Levente, viceprimar al municipiului Târgu Mureș.

”Începând de astăzi, primarul își poate exercita din nou toate atribuțiile în slujba Târgu Mureșului. Cu mare bucurie îi predau ștafeta. Această decizie e o recunoaștere nu doar pentru el, ci pentru toți cei care au rămas alături, cu încredere, cu calm și speranță. Pentru că am crezut mereu că onoarea are valoare și că ceea ce construim împreună trebuie să continue. Acum, putem continua din nou împreună: reabilităm școli, realizăm investiții, construim o comunitate mai puternică și mai unită. Târgu Mureș are nevoie de stabilitate – și de colaborare. Mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alături. De acum, muncim din nou împreună – pentru Târgu Mureș!”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Kovacs Mihaly Levente, un text intitulat ”A învins adevărul!”.

În aceeași zi, primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, a postat următorul text pe pagina sa de Facebook: ”E bine să fiu din nou aici. E bine să fiu din nou alături de dumneavoastră. De la miezul nopții am preluat în totalitate atribuțiile de primar. Le mulțumesc tuturor celor care au rămas alături de noi, au muncit, au avut încredere – în special colegilor mei și dumneavoastră, târgumureșenilor. Munca noastră comună nu s-a oprit, iar acum vom continua cu și mai multă energie. Construim împreună un oraș mai locuibil, în dezvoltare. Vă invit să continuați să aveți încredere în mine, în echipa mea și în viziunea noastră comună pentru un oraș demn, modern și bine condus. Greutățile nu ne slăbesc – ne întăresc.”

Pe aceeași temă, respectiv ”Ridicarea măsurii controlului judiciar în cazul primarului Soós Zoltán”, Serviciul Relații Interne și Internaționale din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș a remis următorul comunicat de presă: ”Primăria Municipiului Târgu Mureș informează opinia publică că, în data de 6 august 2025, la miezul nopții, s-a împlinit termenul aferent prelungirii măsurii controlului judiciar dispusă față de domnul primar Soós Zoltán. Ca urmare, acesta își poate relua integral atribuțiile legale în cadrul instituției, având în vedere faptul că nu a fost comunicată o nouă ordonanță de prelungire. Pe parcursul imposibilității temporare de exercitare a funcției, activitatea administrației locale a continuat neîntrerupt, iar proiectele orașului – inclusiv cele de infrastructură, finanțate din fonduri europene și naționale – au evoluat conform calendarului stabilit. Primăria Municipiului Târgu Mureș își reafirmă angajamentul ferm față de respectarea legii, transparență administrativă și apărarea interesului public.”

(Redacția)