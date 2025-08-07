Thursday, 7 August 2025
VIDEO: Radioterapie hipofracționată, formă modernă a terapiei cancerului de sân, preferată de peste 90% dintre femei Sanatate
  • redactia
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

VIDEO: Radioterapie hipofracționată, formă modernă a terapiei cancerului de sân, preferată de peste 90% dintre femei

7 august 2025

Perioadă mai scurtă de tratament, confort psihic, rezultate estetice mai bune sunt o parte dintre avantajele pe care le oferă aplicarea radioterapiei hipofracționate pacientelor diagnosticate cu cancer de sân. La Spitalul Clinic Județean Mureș această terapie, comparativ cu radioterapia clasică, a fost preferată de peste 90% dintre pacientele care s-au adresat de la începutul anului pentru tratament.

Radioterapia hipofracționată presupune administrarea în doze mult mai mari a cantității de radiații, comparativ cu radioterapia clasică, astfel doza necesară pentru întreg tratamentul fiind administrată în mai puține ședințe. 

”Radioterapia clasică constă în administrarea unei doze între 1,8- 2 Gy pe ședința de radioterapie, cu o durata a tratamentului uneori de cinci-șase până la opt săptămâni în diferite cancere, iar în cazul radioterapiei hipofracționate, datorită procesului tehnologic și a noilor tehnici de radioterapie, putem crește doza pe care o administrăm pe ședința de radioterapie, scurtând astfel foarte mult durata tratamentului. În cancerul de sân, un tratament clasic este de cinci săptămâni, uneori chiar șase, iar acum putem reduce totul la doar trei săptămâni de tratament”, a precizat Dr. Anamaria Hermina Gîrbovan, medic specialist radioterapeut la Clinica de Oncologie-Medicală și Radioterapie a Spitalului Clinic Județean Mureș, în cadrul emisiunii ”Mureșul Medical”, realizată în Studioul Zi de Zi Live, marți 5 august.

Multiple avantaje

Timpul redus pentru administrarea dozei recomandate duce și la un confort psihologic pentru pacienta care se poate reîntoace mai repede la viața normală. Terapia presupune prezența zilnică a pacientei, în fiecare zi în timpul săptămânii, pentru o ședință de 20-30 de minute, perioadă în care trebuie să stea dezbrăcată, un aspect deloc confortabil. Un alt avantaj îl reprezintă rezultatele estetice mult mai bune, cu mai puține modificări la nivelul pielii, ”hiperpigmentările, teleanjectaziile, reducerea volumului sânului după radioterapie care poate să apară, precum și riscul de linfedem”. Alte avantaje de amintit: se poate aplica imediat și după reconstrucția mamară, ce se realizaeză în cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș, și permite și începerea unui tratament sistemic adjuvant mult mai repede.

”Sunt anumite terapii care se pot asocia cu această radioterapie hipofracționată, în timp ce altele nu se pot asocial, și pacientele care necesită acest tratament sisetmic adjuvant sunt la risc de a deveni metastatice mai târziu, deci este spre binele pacientei să începem acest tratament sistemic adjuvant mai repede. (…) Administrarea acestui tratament a început o dată cu venirea noului aparat. În 2022 au fost câteva cazuri selecționate care au primit această radioterapie hipofracționată și mai frecvent acum, din ianuarie 2025, unde ne mândrim cu faptul că peste 90% din paciente au beneficiat de acest tratament, radioterapia hipofracțiunată”, a menționat invitata emisiunii ”Mureșul Medical”.

Referitor la efectele secundare, medicul susține că ”există un risc ca pielea să fie un pic mai afectată în timpul radioterapiei, dar toxicitatea pe termen lung nu este afectată și nici toxicitatea pulmonară sau cardiacă. Avem studii care ne arată că este o metodă sigură”.

În ceea ce privește indicațiile, acestea se referă la pacientele care au suferit o intervenție chirurgicală, care poate fi fie mastectomia, fie operația de conservare a sânului, în acest caz radioterapia hipofracționată fiind ”tratament adjuvant, menit să sterilizeze zona de eventualele celule microscopice rămase”.

Desigur, se adresează și pacientelor aflate în stadiu metastatic, unde nu mai există indicație pentru intervenția chirurgicală, iar radioterapia se efectuează pentru ”a controla tumora la nivelul sânului, să nu apară complicații mai târziu, suprainfecții, necroză”.  

Riscul de recidivă

La fel ca în orice cancer, indiferent de tratamentul realizat, există și risc de recidivă.

”Riscul de recidivă depinde foarte mult de stadiul inițial al bolii în care a fost diagnosticată boala. Este mai mic pentru stadiile incipiente. Dar depinde și de histologie, există histologii mai agresive, cum este cancerul de sân triplu negativ, care are un risc de recidivă locală mai mare. Iar în ceea ce privește comparațiile între radioterapia convențională și radioterapia hipofracționată, studiile ne arată că riscul de recidivă locală este de 6,2% pentru radioterapia hipofracționată, respectiv 6,7% pentru radioterapia convențională. Deci riscurile de recidivă sunt similare, indiferent de tipul de radioterapie pe care îl utilizăm”, a explicat medicul specialist radioterapeut.

Feedback pozitiv

După finalizarea tratamentului pacientele sunt urmărite o perioadă de timp, mai ales pentru a fi observate posibilele efecte adverse ce pot să apară.

”Noi am avut anumite reticențe cu toxicitatea acută, cât de agresiv va fi la nivelul pielii radiate. Pacientele sunt urmărite săptămânal de către medicul radioterapeut, apoi mai avem o consultație de urmărire la două săptămâni de la finalizarea radioterapiei, pentru că știm că efectele pot să apară și după ce am terminat tratamentul, după care le mai urmărim la două luni, la șase luni și feedback-ul pacientelor, în principiu, a fost unul foarte bun. Nu am avut radiodermite-toxicitate la nivelul pielii, și pacientele au fost foarte încântate de faptul că au terminat acest tratament mult mai repede. Ele, din păcate, vin foarte stresate când ajung la noi pentru radioterapie. Le explicăm ce urmează să facem și deja după prima săptămână vedem cum se relaxează și când ajungem în a treia săptămâna sunt fericite că au terminat acest tratament”, a continuat invitata emisiunii ”Mureșul Medical”.

Radioterapia hipofracționată, o opțiune, la alegere

Înainte de inițierea tratamentului, pacientelor le sunt prezentate ambele opțiuni, respectiv radioterapia clasică, dar și radioterapia hipofracționată, pentru a alege varianta care li se potrivește.

”Eu am început să le explic că există ambele variante pentru că consider că, până la urmă, pacientul decide. Pacientul își alege medicul, își alege clinica și trebuie să-și aleagă și tratamentul. Face parte din drepturile lui. Inițial poate că începusem mult mai entuziasmată pentru radioterapia hipofracționată, dar acum am decis că le explic ambele variante și le las pe paciente să aleagă. Vreau să vă zic că 99% optează pentru radioterapia hipofracționată. Le explic în ce constă, le explic datele pe care le avem, ce ne arată studiile, pentru că noi facem medicină bazată pe dovezi, deci trebuie să știm de ce alegem un tratament și ce poate să apară și le explicăm și beneficiile acestei radioterapii. Desigur, există paciente care consideră că sunt foarte sensibile sau pielea lor este mult mai sensibilă și atunci s-a întâmplat o singură dată să am o pacientă care să zică, prefer să fac varianta clasică, tradițională (…) Le explicăm pacientelor că de fapt diferența de doză nu este foarte mare. Este undeva la 0,5 Gy pe ședință, 0,6, față de 2, dăm 2,5-2,6, și că în principiu studiile arată că toxicitatea pe termen lung, la zece ani, nu afectează mai mult plămânii sau inima, care sunt organe care se află în apropierea țesutului iradiat. Dar există această reticență și întrebarea apare foarte des în cabinetul de consultație”, a mai spus invitata emisiunii ”Mureșul Medical”.  

Vârsta la care cancerul de sân apare a scăzut mult, susține medicul radioterapeut, există paciente și de 20-30 de ani, motiv pentru care recomandă femeilor screening-ul, autopalparea, iar la cele mai mici formațiuni suspecte, resimțite la nivelul sânului, să apeleze la medic pentru un consult de specialitate.

Utilizată și în tratamentul cancerului de prostate

Nu doar în cazul cancerului de sân poate fi aplicată cu succes această terapie. Poate fi administrată și în cancerul de prostată, tratamentul fiind redus de la 38-40 de ședințe, într-o perioadă de opt săptămâni, la 20 de ședințe, efectuate în patru săptămâni. Vestea bună este că în viitor tratamentul va putea fi redus la doar cinci ședințe, prin aplicarea radioterapiei ultra-hipofracționată, reprezentată de stereotaxie.

”În cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș s-a câștigat un proiect european care are în vedere dotarea, în continuare, a secției de Oncologie-Medicală și Radioterapie, care este o completare a investiției care s-a realizat în anii trecuți. Și odată cu acest proiect se va achiziționa un al doilea aparat de radioterapie, care va permite realizarea și acestor tehnici de iradiere, mai conformațională, stereotaxia, care are anumite indicații, mai ales în cazul cancerului de prostată, în anumite tumori pulmonare și în cazul bolii oligometastatice pentru metastazele la nivel cerebral, metastaze la nivel pulmonar, hepatic”, a mai adăugat Dr. Anamaria Gîrbovan, cu speranța că acest tratament va fi disponibill până la sfârșitul anului 2026.

Arina TOTH

Ioana TURC

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere! Inainte de a posta, cititi aici regulamentul: Termeni legali si Conditii

Recomandări zi de zi

Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

Art&The City, la Uzina Foto din Târgu Mureș

7 august 2025
Gențiana, în concert la Târgu Mureș

Gențiana, în concert la Târgu Mureș

7 august 2025
Sărbătoare a ”cuplurilor de aur”, la Iernut

Sărbătoare a ”cuplurilor de aur”, la Iernut

7 august 2025
Mureșenii pornesc spre faza națională a Cupei Socca

Mureșenii pornesc spre faza națională a Cupei Socca

5 august 2025
Secția de Pediatrie a Spitalului Municipal Sighișoara NU se închide

Secția de Pediatrie a Spitalului Municipal Sighișoara NU se închide

5 august 2025
Număr uriaș de vizitatori la Zoo Târgu Mureș

Număr uriaș de vizitatori la Zoo Târgu Mureș

5 august 2025

Administratie

Târgu Mureș: Soós Zoltán, din nou primar cu atribuții!

Târgu Mureș: Soós Zoltán, din nou primar cu atribuții!

7 august 2025
Execuții bugetare potențial catastrofale pentru municipiile din județul Mureș

Execuții bugetare potențial catastrofale pentru municipiile din județul Mureș

7 august 2025
Drum important de legătură între Câmpia Mureșeană și județul Cluj, modernizat cu succes

Drum important de legătură între Câmpia Mureșeană și județul Cluj, modernizat cu succes

6 august 2025
CL Sighișoara. Discuție despre variantele de comasare a școlilor

CL Sighișoara. Discuție despre variantele de comasare a școlilor

6 august 2025
Aproape 200 de mp din clădirea Primăriei Sighișoara, în folosință gratuită unei fundații din Maramureș. Consilierii locali s-au opus

Aproape 200 de mp din clădirea Primăriei Sighișoara, în folosință gratuită unei fundații din Maramur...

6 august 2025
Concurență acerbă pentru contractul de reabilitare a DJ 153 Eremitu-Sovata

Concurență acerbă pentru contractul de reabilitare a DJ 153 Eremitu-Sovata

6 august 2025

Social

Comedie și muzică alături de Flavius Buzilă la Târgu Mureș

Comedie și muzică alături de Flavius Buzilă la Târgu Mureș

7 august 2025
Stand Up Paddle (SUP) pe râul Mureș. Seri pline de SUPer activități

Stand Up Paddle (SUP) pe râul Mureș. Seri pline de SUPer activități

7 august 2025
Accident cu trei victime pe DN 15, în Răstolița

Accident cu trei victime pe DN 15, în Răstolița

7 august 2025
Mureșeanca Andrea Kiss și-a expus sculpturile în Cluj-Napoca: „Mesajul meu ajunge la sufletul oamenilor”

Mureșeanca Andrea Kiss și-a expus sculpturile în Cluj-Napoca: „Mesajul meu ajunge la sufletul oameni...

7 august 2025
Ești iubitor de artă? Tabăra Legături aduce arta pe ulițele din Saschiz: „Punem în legătură Arta, Patrimoniul și Comunitatea”

Ești iubitor de artă? Tabăra Legături aduce arta pe ulițele din Saschiz: „Punem în legătură Arta, Pa...

7 august 2025
Gențiana, în concert la Târgu Mureș

Gențiana, în concert la Târgu Mureș

7 august 2025

Politic

Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi de doliu național

Sicriul cu trupul lui Ion Iliescu, pe catafalc în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. 7 august - zi d...

6 august 2025
Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

Adrian Năstase: ”A murit Ion Iliescu și a luat cu el aproape un secol de istorie romanească”

5 august 2025
S-a stins din viață Ion Iliescu, fost președinte al României

S-a stins din viață Ion Iliescu, fost președinte al României

5 august 2025
Adrian Giurgiu, deputat USR de Mureș, raport de activitate pentru prima sesiune parlamentară a anului 2025

Adrian Giurgiu, deputat USR de Mureș, raport de activitate pentru prima sesiune parlamentară a anulu...

4 august 2025
Péter Magyar, la Adrianu Mare: România în Grupul de la Visegrád și nouă întrebări pentru Viktor Orbán. O parte din presă nu a fost lăsată să intre

Péter Magyar, la Adrianu Mare: România în Grupul de la Visegrád și nouă întrebări pentru Viktor Orbá...

3 august 2025
Péter Magyar a ajuns în Târgu Mureș. Următoarele puncte pe hartă: Praid și Adrianu Mare

Péter Magyar a ajuns în Târgu Mureș. Următoarele puncte pe hartă: Praid și Adrianu Mare

1 august 2025

Business

FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la drum

FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mureș, pornește la drum

7 august 2025
Demers pentru recertificarea echipamentelor de control de securitate de la Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș

Demers pentru recertificarea echipamentelor de control de securitate de la Aeroportul ”Transilvania”...

7 august 2025
O brutărie din Sânpetru de Câmpie a decis să nu majoreze prețul la pâine pe fondul creșterii TVA

O brutărie din Sânpetru de Câmpie a decis să nu majoreze prețul la pâine pe fondul creșterii TVA

7 august 2025
Noaptea Companiilor la Târgu Mureș, alături de carismaticul Daniel Buzdugan

Noaptea Companiilor la Târgu Mureș, alături de carismaticul Daniel Buzdugan

6 august 2025
Evoluție nefavorabilă a industriei județului Mureș

Evoluție nefavorabilă a industriei județului Mureș

6 august 2025
Proiect imobiliar pe un teren al fostei fabrici Zamur Târgu Mureș

Proiect imobiliar pe un teren al fostei fabrici Zamur Târgu Mureș

6 august 2025

Sanatate

Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

7 august 2025
Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale – nou program de studii la UMFST

Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale – nou program de studii la UMFST

7 august 2025
Conferința Națională de Farmacoeconomie și Management Sanitar (CNFMS) 2025 organizată la Târgu Mureș

Conferința Națională de Farmacoeconomie și Management Sanitar (CNFMS) 2025 organizată la Târgu Mureș

6 august 2025
Servicii medicale gratuite, la Policlinica Medex

Servicii medicale gratuite, la Policlinica Medex

6 august 2025
Administratori noi la Spitalul Orășenesc ”Dr. Valer Russu” Luduș

Administratori noi la Spitalul Orășenesc ”Dr. Valer Russu” Luduș

6 august 2025
Începe admiterea la Facultatea de Farmacie a UMFST. Câte locuri au rămas pentru sesiunea de toamnă?

Începe admiterea la Facultatea de Farmacie a UMFST. Câte locuri au rămas pentru sesiunea de toamnă?

5 august 2025

Invatamant

INTERVIU cu Nicoleta-Teodora Borșan, șefă de promoție, Asistență medicală, linia română, UMFST Târgu Mureș

INTERVIU cu Nicoleta-Teodora Borșan, șefă de promoție, Asistență medicală, linia română, UMFST Târgu...

7 august 2025
Cel mai bun din promoție, la 49 de ani: Silviu Covaci, 10 pe linie în Inteligență Artificială

Cel mai bun din promoție, la 49 de ani: Silviu Covaci, 10 pe linie în Inteligență Artificială

7 august 2025
INTERVIU cu Victor Horațiu Natea, șef de promoție la Liceul Teoretic “Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș

INTERVIU cu Victor Horațiu Natea, șef de promoție la Liceul Teoretic “Gheorghe Marinescu” Târgu Mure...

7 august 2025
Conducerea unei școli mureșene solicită instalarea de camere video

Conducerea unei școli mureșene solicită instalarea de camere video

7 august 2025
Protest masiv în educație. Profesorii cer demisia ministrului Daniel David

Protest masiv în educație. Profesorii cer demisia ministrului Daniel David

6 august 2025
UMFST anunță calendarul admiterii din septembrie 2025

UMFST anunță calendarul admiterii din septembrie 2025

6 august 2025

Sport

Liga a II-a: CSC Șelimbăr 1599 - ASA Târgu Mureș, meci abordat la victorie de mureșeni

Liga a II-a: CSC Șelimbăr 1599 - ASA Târgu Mureș, meci abordat la victorie de mureșeni

7 august 2025
Tir cu arcul: Ioana Nevodar, debut reușit la European Youth Cup

Tir cu arcul: Ioana Nevodar, debut reușit la European Youth Cup

6 august 2025
Ziua porților deschise la Jaguar Academy Mureș

Ziua porților deschise la Jaguar Academy Mureș

6 august 2025
Citadela Cup revine la Sighișoara

Citadela Cup revine la Sighișoara

6 august 2025
CSM Târgu Mureș se desparte de patru jucători de bază

CSM Târgu Mureș se desparte de patru jucători de bază

5 august 2025
Kickbox-ul revine la Târgu Mureș

Kickbox-ul revine la Târgu Mureș

5 august 2025

Citește și:

Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

7 august 2025
Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale – nou program de studii la UMFST

Medicină stomatologică pentru pacienții cu nevoi speciale – nou program de studii la UMFST

7 august 2025
Conferința Națională de Farmacoeconomie și Management Sanitar (CNFMS) 2025 organizată la Târgu Mureș

Conferința Națională de Farmacoeconomie și Management Sanitar (CNFMS) 2025 organizată la Târgu Mureș

6 august 2025
Servicii medicale gratuite, la Policlinica Medex

Servicii medicale gratuite, la Policlinica Medex

6 august 2025
Administratori noi la Spitalul Orășenesc ”Dr. Valer Russu” Luduș

Administratori noi la Spitalul Orășenesc ”Dr. Valer Russu” Luduș

6 august 2025
Începe admiterea la Facultatea de Farmacie a UMFST. Câte locuri au rămas pentru sesiunea de toamnă?

Începe admiterea la Facultatea de Farmacie a UMFST. Câte locuri au rămas pentru sesiunea de toamnă?

5 august 2025
INTERVIU cu Eliza Andrieș, șefă de promoție la Inginerie medicală - UMFST: „Am fost mereu motivată să dau tot ce pot”

INTERVIU cu Eliza Andrieș, șefă de promoție la Inginerie medicală - UMFST: „Am fost mereu motivată s...

5 august 2025
Tratament modern prin radioterapie a cancerului de sân la Spitalul Județean Mureș

Tratament modern prin radioterapie a cancerului de sân la Spitalul Județean Mureș

4 august 2025
PROMO. ”Mureșul Medical”, cu Arina Toth. Invitată: Dr. Anamaria Hermina Gîrbovan, medic specialist Radioterapie

PROMO. ”Mureșul Medical”, cu Arina Toth. Invitată: Dr. Anamaria Hermina Gîrbovan, medic specialist R...

4 august 2025
Acțiune de donare de sânge la Reghin

Acțiune de donare de sânge la Reghin

4 august 2025
Investiții PNRR în 37 de cabinete de medicină de familie din județul Mureș

Investiții PNRR în 37 de cabinete de medicină de familie din județul Mureș

4 august 2025
Hrana ancestrală în vremea trendurilor alimentare

Hrana ancestrală în vremea trendurilor alimentare

4 august 2025
Dan Ștefan Sîmpălean, managerul Spitalului din Sighișoara: “Compartimentul de pneumologie NU a fost închis”

Dan Ștefan Sîmpălean, managerul Spitalului din Sighișoara: “Compartimentul de pneumologie NU a fost ...

3 august 2025
Cum va fi calculată suma acordată pentru concedii medicale

Cum va fi calculată suma acordată pentru concedii medicale

1 august 2025
Precizări privind calitatea de asigurat începând cu luna august

Precizări privind calitatea de asigurat începând cu luna august

1 august 2025
INTERVIU. Vladimir Ioan, șef de promoție Medicină, linia română, UMFST: ”Fiecare examen îl luam pe rând și îmi propuneam să dau maxim”

INTERVIU. Vladimir Ioan, șef de promoție Medicină, linia română, UMFST: ”Fiecare examen îl luam pe r...

1 august 2025
FOTOREPORTAJ: Momente speciale pentru absolvenții anului IV de la Medicină Militară, UMFST Târgu Mureș

FOTOREPORTAJ: Momente speciale pentru absolvenții anului IV de la Medicină Militară, UMFST Târgu Mur...

1 august 2025
Spectacolul vieții. Șantierul noului Institut al Inimii, de la prima excavație până astăzi

Spectacolul vieții. Șantierul noului Institut al Inimii, de la prima excavație până astăzi

31 iulie 2025

Recomandari

Recent
Popular
Etichete

FOTO: ART3 Café, cea mai nouă cafenea din Târgu Mu...

7 august 2025

VIDEO: Radioterapie hipofracționată, formă modernă...

7 august 2025

Târgu Mureș: Soós Zoltán, din nou primar cu atribu...

7 august 2025

Fără bilet de trimitere la medicul specialist!

7 august 2025

Comedie și muzică alături de Flavius Buzilă la Târ...

7 august 2025

Stand Up Paddle (SUP) pe râul Mureș. Seri pline de...

7 august 2025

Accident cu trei victime pe DN 15, în Răstolița

7 august 2025

O nouă ediție a festivalului „Cântecul Popular Pat...

7 august 2025

”Iernut Fest” 2025, sărbătoarea reinventată a comunității din Iernut

4 august 2025

Deputatul Dobre solicită ca sediul Direcției Silvice Transilvania Cent...

1 august 2025

Sincere condoleanțe!

2 august 2025

Péter Magyar a ajuns în Târgu Mureș. Următoarele puncte pe hartă: Prai...

1 august 2025

Delegare în funcție la conducerea DNA Târgu Mureș

4 august 2025

Interviu cu Ana-Raisa Macarie, șef de promoție în Administrație public...

5 august 2025

PROMO. ”Mureșul Medical”, cu Arina Toth. Invitată: Dr. Anamaria Hermin...

4 august 2025

INTERVIU. Elena Țeranu, șefă de promoție, Medicină Militară, UMFST: ”A...

6 august 2025


Citeste Zi de Zi Online









 

 

 

 

 




Print




Transilvania Business

ARHIVE

© Drepturile editoriale a materialelor prezente pe site apartin Sc Zi de Zi Events Srl. Confidentialitate
error: Content is protected !!