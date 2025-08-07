VIDEO: Radioterapie hipofracționată, formă modernă a terapiei cancerului de sân, preferată de peste 90% dintre femei

Perioadă mai scurtă de tratament, confort psihic, rezultate estetice mai bune sunt o parte dintre avantajele pe care le oferă aplicarea radioterapiei hipofracționate pacientelor diagnosticate cu cancer de sân. La Spitalul Clinic Județean Mureș această terapie, comparativ cu radioterapia clasică, a fost preferată de peste 90% dintre pacientele care s-au adresat de la începutul anului pentru tratament.

Radioterapia hipofracționată presupune administrarea în doze mult mai mari a cantității de radiații, comparativ cu radioterapia clasică, astfel doza necesară pentru întreg tratamentul fiind administrată în mai puține ședințe.

”Radioterapia clasică constă în administrarea unei doze între 1,8- 2 Gy pe ședința de radioterapie, cu o durata a tratamentului uneori de cinci-șase până la opt săptămâni în diferite cancere, iar în cazul radioterapiei hipofracționate, datorită procesului tehnologic și a noilor tehnici de radioterapie, putem crește doza pe care o administrăm pe ședința de radioterapie, scurtând astfel foarte mult durata tratamentului. În cancerul de sân, un tratament clasic este de cinci săptămâni, uneori chiar șase, iar acum putem reduce totul la doar trei săptămâni de tratament”, a precizat Dr. Anamaria Hermina Gîrbovan, medic specialist radioterapeut la Clinica de Oncologie-Medicală și Radioterapie a Spitalului Clinic Județean Mureș, în cadrul emisiunii ”Mureșul Medical”, realizată în Studioul Zi de Zi Live, marți 5 august.

Multiple avantaje

Timpul redus pentru administrarea dozei recomandate duce și la un confort psihologic pentru pacienta care se poate reîntoace mai repede la viața normală. Terapia presupune prezența zilnică a pacientei, în fiecare zi în timpul săptămânii, pentru o ședință de 20-30 de minute, perioadă în care trebuie să stea dezbrăcată, un aspect deloc confortabil. Un alt avantaj îl reprezintă rezultatele estetice mult mai bune, cu mai puține modificări la nivelul pielii, ”hiperpigmentările, teleanjectaziile, reducerea volumului sânului după radioterapie care poate să apară, precum și riscul de linfedem”. Alte avantaje de amintit: se poate aplica imediat și după reconstrucția mamară, ce se realizaeză în cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș, și permite și începerea unui tratament sistemic adjuvant mult mai repede.

”Sunt anumite terapii care se pot asocia cu această radioterapie hipofracționată, în timp ce altele nu se pot asocial, și pacientele care necesită acest tratament sisetmic adjuvant sunt la risc de a deveni metastatice mai târziu, deci este spre binele pacientei să începem acest tratament sistemic adjuvant mai repede. (…) Administrarea acestui tratament a început o dată cu venirea noului aparat. În 2022 au fost câteva cazuri selecționate care au primit această radioterapie hipofracționată și mai frecvent acum, din ianuarie 2025, unde ne mândrim cu faptul că peste 90% din paciente au beneficiat de acest tratament, radioterapia hipofracțiunată”, a menționat invitata emisiunii ”Mureșul Medical”.

Referitor la efectele secundare, medicul susține că ”există un risc ca pielea să fie un pic mai afectată în timpul radioterapiei, dar toxicitatea pe termen lung nu este afectată și nici toxicitatea pulmonară sau cardiacă. Avem studii care ne arată că este o metodă sigură”.

În ceea ce privește indicațiile, acestea se referă la pacientele care au suferit o intervenție chirurgicală, care poate fi fie mastectomia, fie operația de conservare a sânului, în acest caz radioterapia hipofracționată fiind ”tratament adjuvant, menit să sterilizeze zona de eventualele celule microscopice rămase”.

Desigur, se adresează și pacientelor aflate în stadiu metastatic, unde nu mai există indicație pentru intervenția chirurgicală, iar radioterapia se efectuează pentru ”a controla tumora la nivelul sânului, să nu apară complicații mai târziu, suprainfecții, necroză”.

Riscul de recidivă

La fel ca în orice cancer, indiferent de tratamentul realizat, există și risc de recidivă.

”Riscul de recidivă depinde foarte mult de stadiul inițial al bolii în care a fost diagnosticată boala. Este mai mic pentru stadiile incipiente. Dar depinde și de histologie, există histologii mai agresive, cum este cancerul de sân triplu negativ, care are un risc de recidivă locală mai mare. Iar în ceea ce privește comparațiile între radioterapia convențională și radioterapia hipofracționată, studiile ne arată că riscul de recidivă locală este de 6,2% pentru radioterapia hipofracționată, respectiv 6,7% pentru radioterapia convențională. Deci riscurile de recidivă sunt similare, indiferent de tipul de radioterapie pe care îl utilizăm”, a explicat medicul specialist radioterapeut.

Feedback pozitiv

După finalizarea tratamentului pacientele sunt urmărite o perioadă de timp, mai ales pentru a fi observate posibilele efecte adverse ce pot să apară.

”Noi am avut anumite reticențe cu toxicitatea acută, cât de agresiv va fi la nivelul pielii radiate. Pacientele sunt urmărite săptămânal de către medicul radioterapeut, apoi mai avem o consultație de urmărire la două săptămâni de la finalizarea radioterapiei, pentru că știm că efectele pot să apară și după ce am terminat tratamentul, după care le mai urmărim la două luni, la șase luni și feedback-ul pacientelor, în principiu, a fost unul foarte bun. Nu am avut radiodermite-toxicitate la nivelul pielii, și pacientele au fost foarte încântate de faptul că au terminat acest tratament mult mai repede. Ele, din păcate, vin foarte stresate când ajung la noi pentru radioterapie. Le explicăm ce urmează să facem și deja după prima săptămână vedem cum se relaxează și când ajungem în a treia săptămâna sunt fericite că au terminat acest tratament”, a continuat invitata emisiunii ”Mureșul Medical”.

Radioterapia hipofracționată, o opțiune, la alegere

Înainte de inițierea tratamentului, pacientelor le sunt prezentate ambele opțiuni, respectiv radioterapia clasică, dar și radioterapia hipofracționată, pentru a alege varianta care li se potrivește.

”Eu am început să le explic că există ambele variante pentru că consider că, până la urmă, pacientul decide. Pacientul își alege medicul, își alege clinica și trebuie să-și aleagă și tratamentul. Face parte din drepturile lui. Inițial poate că începusem mult mai entuziasmată pentru radioterapia hipofracționată, dar acum am decis că le explic ambele variante și le las pe paciente să aleagă. Vreau să vă zic că 99% optează pentru radioterapia hipofracționată. Le explic în ce constă, le explic datele pe care le avem, ce ne arată studiile, pentru că noi facem medicină bazată pe dovezi, deci trebuie să știm de ce alegem un tratament și ce poate să apară și le explicăm și beneficiile acestei radioterapii. Desigur, există paciente care consideră că sunt foarte sensibile sau pielea lor este mult mai sensibilă și atunci s-a întâmplat o singură dată să am o pacientă care să zică, prefer să fac varianta clasică, tradițională (…) Le explicăm pacientelor că de fapt diferența de doză nu este foarte mare. Este undeva la 0,5 Gy pe ședință, 0,6, față de 2, dăm 2,5-2,6, și că în principiu studiile arată că toxicitatea pe termen lung, la zece ani, nu afectează mai mult plămânii sau inima, care sunt organe care se află în apropierea țesutului iradiat. Dar există această reticență și întrebarea apare foarte des în cabinetul de consultație”, a mai spus invitata emisiunii ”Mureșul Medical”.

Vârsta la care cancerul de sân apare a scăzut mult, susține medicul radioterapeut, există paciente și de 20-30 de ani, motiv pentru care recomandă femeilor screening-ul, autopalparea, iar la cele mai mici formațiuni suspecte, resimțite la nivelul sânului, să apeleze la medic pentru un consult de specialitate.

Utilizată și în tratamentul cancerului de prostate

Nu doar în cazul cancerului de sân poate fi aplicată cu succes această terapie. Poate fi administrată și în cancerul de prostată, tratamentul fiind redus de la 38-40 de ședințe, într-o perioadă de opt săptămâni, la 20 de ședințe, efectuate în patru săptămâni. Vestea bună este că în viitor tratamentul va putea fi redus la doar cinci ședințe, prin aplicarea radioterapiei ultra-hipofracționată, reprezentată de stereotaxie.

”În cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș s-a câștigat un proiect european care are în vedere dotarea, în continuare, a secției de Oncologie-Medicală și Radioterapie, care este o completare a investiției care s-a realizat în anii trecuți. Și odată cu acest proiect se va achiziționa un al doilea aparat de radioterapie, care va permite realizarea și acestor tehnici de iradiere, mai conformațională, stereotaxia, care are anumite indicații, mai ales în cazul cancerului de prostată, în anumite tumori pulmonare și în cazul bolii oligometastatice pentru metastazele la nivel cerebral, metastaze la nivel pulmonar, hepatic”, a mai adăugat Dr. Anamaria Gîrbovan, cu speranța că acest tratament va fi disponibill până la sfârșitul anului 2026.

Arina TOTH

Ioana TURC