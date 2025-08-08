🚫 Restricții de trafic în oraș

Administrație
🚫 Restricții de trafic în oraș8 august 2025
Primăria Municipiului Târgu Mureș a anunțat pe pagina sa de Facebook restricțiile de trafic cu ocazia Turului Ciclist al Ținutului Secuiesc 2025. Sâmbătă, 9 august, în intervalul orar 9:00 – 11:00, circulația va fi afectată în următoarea zonă: str. Bolyai – de la str. Justiției până la str. Franz Liszt.
Traseul bicicliștilor cuprinde: str. Bolyai – str. Ștefan cel Mare – B-dul 1 Decembrie 1918 – sens giratoriu Corina – str. Livezeni. Totodată, anunță primăria, parcarea din fața Tribunalului (între sensurile de mers) va fi eliberată de către organizator, cu sprijinul Poliției Locale.
sursa foto: Facebook – Primăria Târgu Mureș
