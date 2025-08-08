Friday, 8 August 2025
Asociația Pro Infrastructură întreabă: „Centura Rghin: corupție sau incompetență?” Administratie
  • Valentin Covaciu
  • 0 comentarii
  • Vizualizări

Asociația Pro Infrastructură întreabă: „Centura Rghin: corupție sau incompetență?”

8 august 2025

Asociația Pro Infrastructură a publicat un text despre situația în care se află licitația pentru proiectarea și execuția Variantei de Ocolire A Municipiului Reghin. Conform datelor de pe platforma pentru licitații publice, SEAP (e-licitatie.ro), în 5 august a fost finalizată etapa de „Evaluare calificare și tehnică”, termenul limită pentru următoarea etapă (Evaluare financiară) fiind 20 august, ora 18:00.

„Centura Reghin: corupție sau incompetență crasă în formă continuată?

În 15 ani de monitorizare am văzut nenumărate exemple de prostie cruntă, rea voință și dorință acerbă de a ieși „cine trebuie”. Dar chiar și noi suntem mirați că, de peste doi ani de zile, Primăria Reghin se ambiționează să scape de toți concurenții de la licitația centurii municipiului, cu excepția unuia.
După trei etape cu eliminarea completă a concurenței în beneficiul unui favorit, toate desființate de justiție, meciul intră în repriza a patra, putând culmina chiar cu anularea licitației. Ce se întâmplă acum la Centura Reghin pute atât de tare a corupție încât ne vedem nevoiți să cerem organelor de control abilitate să investigheze cazul.
Lansată în 17.12.2022, procedura de achiziție publică a proiectării (12 luni) și execuției (36 luni) Variantei de Ocolire Reghin este derulată de primăria orașului după ce în iulie 2022 autoritățile centrale (CNAIR și MT) le-au lăsat pe cele locale să o implementeze. Sunt 12,7 kilometri de drum cu o singură bandă pe sens cu o valoare estimată de 495 milioane lei fără TVA.

În aprilie 2023 depun oferte șase competitori: Automagistral, Dimex, Strabag, Geiger, Frasinul și Far. Din start treaba devine dubioasă: în decembrie 2023, între Crăciun și Revelion, primăria descalifică fără nicio clarificare prealabilă, cerută de lege, 5 din cei 6 ofertanți. Rămâne în cursă unul singur, Dimex, automat câștigător.
Nu mai puțin de patru constructori (Automagistral, Far, Frasinul și Geiger) depun contestații și toate sunt admise de Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) în martie-aprilie 2024. În mai, Curtea de Apel Târgu Mureș (CATM) confirmă decizia CNSC, desființează pretinsele motive de descalificare și obligă Primăria Reghin să reevalueze ofertele.

Runda 2. În iulie 2024, primăria încearcă iar să elimine concurența, deși orice autoritate contractantă ar trebui să fie mulțumită că primește oferte tehnice bune din care să o aleagă pe cea cu prețul cel mai mic. Găsește alte motive de descalificare, contrar legii.
La reevaluare, beneficiarul e obligat să se rezume doar la aspectele tranșate în instanță, fără a redeschide elementele tehnice pe care nu le-a considerat problematice anterior. Trei antreprenori contestă și evident se ajunge iar la Curtea de Apel Târgu Mureș care, în octombrie 2024, spune exact ce-am scris noi în fraza precedentă.

Runda 3. În aprilie 2025, Primăria Reghin descalifică din nou toți competitorii rămași în cursă cu excepția Dimex, evident. De ce? O pretinsă necorelare între resursele umane și materiale prezentate în textul ofertei și forma grafică de eșalonare calendaristică a acestor resurse. Adică fix motivul desființat inițial de justiție.
Cu alte cuvinte, primăria ignoră pur și simplu argumentele instanței, sperând că antreprenorii rămași în competiție se vor lăsa păgubași. Parțial îi reușește, în aprilie 2025 fiind depuse doar două contestații, de către Geiger și Far. În iunie, CNSC admite acțiunea Geiger și o respinge pe cea a Far. CATM menține decizia CNSC, definitiv.

Runda 4. Din informațiile noastre, primăria schimbă tactica. Nu îi mai descalifică pe cei de la Geiger, ci îi depunctează fix cât să pice sub favoriții de la Dimex. Motivul: garanția suplimentară acordată pe lucrări. Ilegal, din nou, fiindcă ofertanții au prevăzut garanția maximă solicitată. Și, din experiența noastră, constructorii dau garanția maximă fiindcă e cea mai simplă modalitate de a obține puncte bonus.
Pe SEAP licitația a trecut recent în faza de evaluare financiară, cu 20 august dată limită care poate fi amânată, desigur. Oare cine va fi declarat câștigător? Oare cine va contesta, din nou? Este cert cine va pierde în continuare: cetățenii”, este textul postat pe Facebook de Asociația Pro Infrastructură, joi, 7 august.

Am încercat să obținem o declarație din partea Primarului Municipiului Reghin, însă nu am reușit acesta fiind în concediu.

