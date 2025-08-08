Doi profesori mureșeni au elaborat manualul câștigător al licitației organizate de Ministerul Educației

- redactia
- 0 comentarii
- Vizualizări
Doi profesori mureșeni au elaborat manualul câștigător al licitației organizate de Ministerul Educației8 august 2025
Printre profesorii care au elaborat cele șase cărți din colecția „Atelier Didactic”, apărută la Editura Paralela 45 – colecție ce cuprinde manuale, caiete pentru elevi și ghiduri pentru profesori – se numără și doi profesori mureșeni: Claudia Petraș, profesoară a Liceului Teoretic „Bolyai Farkas” și Bogdan Rațiu, profesor al Liceului UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș. Colecția a fost finalizată în luna iulie, iar ceilalți autorii care au elaborat colecția sunt: Cristina Cergan, Diana Iacob și Ioana Tămăian.
„E un proiect ambițios, a cărui valoare reală se dezvăluie în sala de clasă: atunci când vezi cum prinde contur înțelegerea unui text, când la final de an remarci profunzimea gândirii fiecărui elev, când observi strategiile rafinate pe care le-au dobândit în analiza unui cuvânt, a unui fragment sau în procesul de redactare. Este un demers cu miză pe termen lung, solid, ancorat în tendințele actuale ale didacticii limbilor materne la nivel internațional”, a transmis Bogdan Rațiu pe pagina sa de Facebook.
Mai mult decât atât, conform informațiilor publicate de Editura Paralela 45, manualul de Limba și Literatura română pentru clasa a VIII-a elaborat de autori a fost câștigătorul licitației organizate de Ministerul Educației în 2025, cu un scor de 98,92 de puncte.
(A.B.)
sursa foto: Facebook – Editura Paralela 45
Recomandări zi de zi
Administratie
Social
Politic
Business
Sanatate
Invatamant
Sport
Citește și:
Recomandari
|
|
Lasă un comentariu