Doi profesori mureșeni au elaborat manualul câștigător al licitației organizate de Ministerul Educației

Printre profesorii care au elaborat cele șase cărți din colecția „Atelier Didactic”, apărută la Editura Paralela 45 – colecție ce cuprinde manuale, caiete pentru elevi și ghiduri pentru profesori – se numără și doi profesori mureșeni: Claudia Petraș, profesoară a Liceului Teoretic „Bolyai Farkas” și Bogdan Rațiu, profesor al Liceului UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș. Colecția a fost finalizată în luna iulie, iar ceilalți autorii care au elaborat colecția sunt: Cristina Cergan, Diana Iacob și Ioana Tămăian.

„E un proiect ambițios, a cărui valoare reală se dezvăluie în sala de clasă: atunci când vezi cum prinde contur înțelegerea unui text, când la final de an remarci profunzimea gândirii fiecărui elev, când observi strategiile rafinate pe care le-au dobândit în analiza unui cuvânt, a unui fragment sau în procesul de redactare. Este un demers cu miză pe termen lung, solid, ancorat în tendințele actuale ale didacticii limbilor materne la nivel internațional”, a transmis Bogdan Rațiu pe pagina sa de Facebook.

Mai mult decât atât, conform informațiilor publicate de Editura Paralela 45, manualul de Limba și Literatura română pentru clasa a VIII-a elaborat de autori a fost câștigătorul licitației organizate de Ministerul Educației în 2025, cu un scor de 98,92 de puncte.

(A.B.)

sursa foto: Facebook – Editura Paralela 45