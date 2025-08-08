Friday, 8 August 2025
FOTOREPORTAJ SPECIAL. 80 de ani de la Hiroshima și Nagasaki – o lecție pe care nu ne permitem să o uităm

8 august 2025

În urmă cu doar câteva zile, mă aflam în Hiroshima. Orașul părea suspendat într-o liniște apăsătoare. Nu doar domul bombei atomice, una dintre puținele clădiri rămase în picioare, ci fiecare piatră, fiecare copac, fiecare om păstra în el o parte din suferința căzută din cer la ora 8 si 14 minute, în acea dimineață de 6 august 1945. Locul acesta nu e doar un punct geografic, ci un simbol al distrugerii, al durerii, dar și al speranței.

În Hiroshima, oamenii se pregăteau pentru comemorarea celor 80 de ani scurși de la fatidicul moment. Mișunau în zona clădirii domului ca niște roboței tăcuți. În acea liniște am întâlnit un bărbat cu o poveste care m-a impresionat profund. Un german care, timp de cinci ani, străbătuse lumea pe bicicletă. Nu în căutarea gloriei, ci promovând pacea și înțelegerea între popoare. Destinația sa finală: Hiroshima, 6 august 2025. Ajunsese cu câteva zile mai devreme, istovit și emoționat. Nu-l aștepta nimeni. La capătul acestui drum obositor, nu era nicio fanfară, nicio primire oficială. Era doar el, bicicleta lui încărcată de bagaje, și o bătrână care aduna semnături pentru interzicerea armelor nucleare.

M-am oferit să-l ajut. Mâinile îi tremurau în timp ce încerca să-și scoată telefonul pentru o poză simbolică. Apoi, mi-a povestit. Iar în spatele acelui accent german și al oboselii adunate în privire, am simțit o umanitate atât de sinceră, atât de curată, încât mi-a fost rușine de toate clipele în care am lăsat frica, cinismul sau indiferența să-mi dicteze reacțiile.

În acel moment am realizat cât de frumoși pot fi oamenii simpli și cât de naivi. Dar e o naivitate care vindecă. O naivitate care schimbă lumea. O naivitate care nu ar trebui niciodată disprețuită.

Cu acest gând m-am dus spre Muzeul Păcii. Nu știam că va fi atât de greu. Hainele arse, jucăriile copiilor, bicicletele contorsionate, și rămășițele umane pulverizate ca niște umbre pe ziduri, toate povesteau în tăcere despre copilării furate și despre tragedii pe care nicio carte de istorie nu le pot reda pe deplin. Un nod mi-a crescut în gât. Am coborât la cafeneaua muzeului să beau o apă, sperând, în van, că-mi va aluneca emoția din minte.

Astăzi lumea se uită din nou cu teamă la ce se întâmplă în jurul nostru. Tensiunile geopolitice ating noi praguri. Pe fondul războiului din Ucraina, Trump a reacționat spunând că declarațiile lui Medvedev sunt „inflamatorii” și a ordonat suplimentar două submarine nucleare în apropierea apelor rusești, un pas extrem de periculos. Ca răspuns Kremlinul avertizează că nu mai percepe restricții asupra desfășurării propriului arsenal nuclear, amenințând cu dislocarea rachetei hipersonice Oreshnik în Belarus, capabilă să transporte focoase convenționale și nucleare.

Prin urmare se vorbește, din nou, despre arme nucleare, ba ca strategie de descurajare, ba ca „ultimă soluție”. Într-un fel sau altul, repetăm experimentele trecutului, sperând să ajungem la rezultate diferite.

Dar nu va fi așa. Dacă uităm ce s-a întâmplat la Hiroshima și Nagasaki, chiar și pentru o clipă, riscăm să devenim călăii propriului viitor.

Povestea bărbatului cu bicicleta și a bătrânei cu petiția ne arată că există încă speranță. Că pacea nu e un cuvânt gol, ci un drum pe care trebuie să-l parcurgem, chiar și atunci când pare imposibil. Poate nu toți vom merge cinci ani pe bicicletă. Poate nu vom aduna semnături în soare. Dar putem alege, zi de zi, să fim mai buni. Mai empatici și mai conștienți.

La 80 de ani de la Hiroshima si Nagasaki, nu ne permitem să uităm. Pentru că ceea ce s-a întâmplat atunci nu e doar istorie, e un avertisment.

Și poate că lumea va fi salvată nu de marii lideri, ci de oamenii simpli. Cei naivi, cu inima deschisă. Cei ca el, ca ea și ca noi.

Prof. Dr. Ciprian NĂPRĂDEAN

