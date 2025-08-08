Interviu cu Petrică-Claudiu Pilca, șef de promoție la master: „Am preferat cursul de la 8:00 dimineața mai mult decât o cafea”

Petrică-Claudiu Pilca a absolvit recent programul de masterat în cadrul Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației, specializarea Managementul Sistemelor de Energie și a devenit șef de promoție în generația sa. În interviul de mai jos, a vorbit deschis despre cum a reușit să-și împartă timpul între studii și alte responsabilități, despre provocările din timpul studiilor, dar și despre planurile pe care le are mai departe.

Reporter: Ce te inspiră zilnic să înveți și să devii o versiune mai bună a ta?

Petrică-Claudiu Pilca: Dorința de a evolua atât personal, cât și profesional, de a face lucrurile cât mai bine cu putință și de a pune cât mai mult suflet.

Rep.: Cum ți-ai împărțit timpul între facultate și alte responsabilități pentru a menține un parcurs constant?

P.C.P.: Am încercat pe cât posibil să pun „școala” pe primul loc, apoi locul de muncă. Consider că în școală, acolo unde te dezvolți intelectual, înveți noțiunile care te vor ajuta la locul de muncă și respectiv, munca ar trebui sa fie subordonată educației.

Rep.: Care a fost provocarea academică cea mai dificilă cu care te-ai confruntat până acum?

P.C.P.: Cred că lucrarea de disertație, nu din cauza complexității ei în sine, ci din cauza lăsării „pe ultima sută de metri”, când totul devine mai palpitant și plin de adrenalină, știind că se apropie deadline-ul.

Rep.: Cum ai reușit să faci față perioadelor stresante sau încărcate din timpul facultății?

P.C.P.: De fel sunt un om credincios și cred că Dumnezeu a aranjat lucrurile astfel încât, să iasă cât mai bine. Când totul este mai aglomerat, atunci trebuie să iei o pauză.

Rep.: A existat un profesor sau un curs care ți-a schimbat perspectiva sau ți-a influențat traseul educațional?

P.C.P.: De la fiecare profesor ai ceva de învățat. Iportant este să „furi” doar ceea ce este mai bun și să aplici în viață.

Rep.: Ce calități personale consideri că ți-au fost cele mai utile în parcursul tău academic?

P.C.P.: Perseverența, punctualitatea și optimismul. Cu acestea am făcut eu față celor șase ani de studii superioare.

Rep.: Ce direcție vrei să urmezi acum, după ce ai finalizat studiile?

P.C.P.: Vreau să mai urmez un program de masterat, cel mai probabil SACPI.

Rep.: Ai avut momente în care ai simțit că ai pierdut ceva din studenție în favoarea performanței?

P.C.P.: Ooooo, daaaaa! Multe ieșiri cu colegii, multe cafele, dar am preferat cursul de la 8:00 dimineața mai mult decât o cafea.

Rep.: Dacă ar fi să le lași un singur sfat viitorilor studenți, ce le-ai spune?

P.C.P.: Cu puținul fiecăruia putem schimba lumea, important este să ne dorim asta și să fim perseverenți: „Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea” – Nelson Mandela.

Diana CĂRBUREAN