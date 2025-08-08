Friday, 8 August 2025
INTERVIU. Oana Bianca Sebestian, șefă de promoție, Studii de Securitate, UMFST- "Studiile de Securitate nu au venit doar ca o curiozitate intelectuală, ci ca o alegere asumată"
8 august 2025

Niciodată în viață nu este prea târziu să înveți, să cunoști lucruri, locuri și oameni noi, cu atât mai mult atunci când acest lucru vine ca un mod firesc de a redefini parcursul profesional. Motivată de dorința de a încerca ceva nou, dincolo de profesia de jurnalist, în urmă cu trei ani, Oana Bianca Sebestian (Mărginean) s-a înscris la programul de licență Studii de Securitate, a Facultății de Științe și Litere ”Petru Maior”, din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș, cu ambiția de a se forma într-un domeniu ce necesită gândire critică, analiza riscurilor și înțelegerea mecanismelor complexe ale securității. A finalizat anii de facultate cu media 9,79, devenind șef de promoție a generației sale. Cum au fost anii de facultate la UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș, ce oportunități și facilități a identificat și ce urmează în viitor, Oana Bianca Sebestian a oferit mai multe detalii într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi.

Reporter: În ce moment al vieții ai luat decizia să aplici pentru programul Studii de Securitate la UMFST Târgu Mureș? Ce te-a atras la acest program și ce a influențat decizia ta?

Oana Bianca Sebestian (Mărginean): Decizia de a aplica pentru programul de Studii de Securitate la UMFST Târgu Mureș a venit într-un moment de răscruce al vieții mele profesionale și personale. Mă aflam într-o etapă în care, după ani de muncă în presă și în marketing, simțeam nevoia unei reconfigurări intelectuale. Aveam în față două opțiuni: să continui pe o traiectorie firească, înscriindu-mă la un doctorat în domeniul deja familiar al jurnalismului și comunicării, sau să aleg provocarea unei explorări noi, a unui domeniu care mă atrăsese dintotdeauna: studiile de Securitate. Am ales a doua cale. A fost o surpriză reală să aflu că o astfel de specializare există la Târgu Mureș – un program solid, interdisciplinar, adaptat provocărilor de azi. Studiile de Securitate nu au venit doar ca o curiozitate intelectuală, ci ca o alegere asumată. Pentru mine nu a fost vorba doar despre un nou drum profesional, ci despre o direcție care a însemnat o reașezare a valorilor, o deschidere către întrebări esențiale, care cer răspunsuri, date cu toată maturitatea și experiența acumulate în timp.

Rep.: Descrie, te rog, despre ce este vorba în cadrul acestui program, pentru ce meserii te pregătește?

O.B.S.: Programul de Studii de Securitate este unul interdisciplinar, care abordează în mod integrat concepte și realități esențiale din sfera securității, de la dimensiunile clasice, precum cea militară sau geopolitică, până la cele emergente: securitate cibernetică, societală, economică. Accentul nu cade doar pe înțelegerea amenințărilor, ci și pe analiza strategiilor de prevenție, gestionare a crizelor și consolidare a rezilienței. Este un program care pregătește studenții pentru o varietate de roluri profesionale, atât în sectorul public, cât și în cel privat. Totodată, dezvoltă competențe esențiale pentru cei care activează sau doresc să lucreze în domeniul comunicării strategice, al diplomației sau al analizei de risc. Este, în fond, un program care, dincolo de specializare, oferă o nouă perspectivă asupra lumii, antrenând capacitatea de a lucra cu incertitudinea și de a înțelege complexitatea cu discernământ.

Rep.: Cum au fost experiențele din anii de facultate, stagiile de practică, schimbul de experiență, interacțiunea cu colegii, cadrele didactice. Cu ce provocări te-ai confruntat în acești ani?

O.B.S.: Experiențele din anii de facultate au fost intense și formative. M-am înscris în program cu o curiozitate sinceră și cu dorința de a învăța, dar am primit mult mai mult decât atât: un cadru academic deschis, exigent și dinamic. Școala de vară „Securitatea europeană și comunitățile multiculturale”, desfășurată în anul 2023, a fost fără îndoială unul dintre cele mai valoroase și memorabile momente din parcursul meu universitar. Organizată de UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș, prin Jean Monnet Center of Excellence in European Security and Disinformation in Multicultural Societies, a fost o experiență de excepție, care a adus împreună studenți, cadre didactice și experți din domeniul securității. Pe durata evenimentului am participat la vizite de studiu extrem de relevante – la Guvernul României, Comandamentul Diviziei Multinaționale de Sud-Est NATO, Poliția de Frontieră, precum și la o ședință a Comisiei de Apărare din Senatul României. Evenimentul a fost gândit ca o platformă de dialog și analiză asupra modificărilor din mediul de securitate european și impactului acestora asupra comunităților multiculturale. Pentru mine a fost o oportunitate concretă de a înțelege aplicabilitatea reală a cunoștințelor dobândite în facultate și o confirmare că am ales un domeniu actual, complex și necesar.

Interacțiunea cu colegii a fost una dintre cele mai frumoase surprize ale acestor ani de studiu. Am avut privilegiul de a fi alături de tineri extraordinari, inteligenți, curioși, implicați, care m-au inspirat prin felul lor de a gândi și de a se raporta la lume. Această experiență mi-a întărit convingerea că avem o generație tânără în care merită să credem, o generație pregătită, lucidă și atentă la realitățile lumii în care trăim. A fost un privilegiu să învăț alături de ei.

Cadrele didactice au fost, fără îndoială, unul dintre pilonii care au făcut ca acest program să fie atât de valoros. Am întâlnit profesori cu o pregătire academică solidă, dar și cu o extraordinară capacitate de comunicare și empatie. Am apreciat enorm echilibrul între exigență și sprijin, între rigoarea academică și deschiderea umană. Pentru toate acestea, le sunt profund recunoscătoare.

Provocările au existat, desigur. Una dintre cele mai mari a fost gestionarea timpului, întrucât am urmat studiile în paralel cu activitatea profesională și responsabilitățile familiale. Însă, cu sprijinul celor apropiați, care mereu m-au susținut în orice demers, și cu motivația interioară de a duce lucrurile până la capăt, am transformat acele obstacole în pași de creștere personală. Privind înapoi, pot spune că acești ani au fost mai mult decât un parcurs academic; au fost o etapă de reconstrucție, de învățare autentică și de validare personală.

Rep.: Ce ți s-a părut greu sau mai puțin greu în curricula pe care ai parcurs-o an de an? Ce materii te-au atras mai mult?

O.B.S.: Curricula programului a fost nu doar interesantă, ci și extrem de relevantă. Mi-a plăcut tot ce a ținut de relațiile internaționale și studiile de securitate – de la teoriile fundamentale, până la studiile de caz și analiza actorilor globali. Fiecare materie a adus un plus de înțelegere și nu pot spune că a existat vreuna care să nu-mi placă. Am apreciat coerența programului și felul în care disciplinele s-au completat reciproc, oferind o imagine de ansamblu solidă și actuală asupra lumii în care trăim și a problemelor de securitate cu care ne confruntăm.

Rep.: Ce oportunități de dezvoltare educațională ți-a oferit UMFST și în ce măsură ai accesat toate beneficiile oferite?

O.B.S.: UMFST mi-a oferit oportunități educaționale solide și diversificate, adaptate unui domeniu atât de dinamic cum este cel al studiilor de securitate. În plus, am avut acces la evenimente academice, conferințe, workshopuri, stagii de practică și vizite de studiu, care au completat în mod concret pregătirea teoretică. De asemenea, am contribuit la luarea de decizii relevante în calitate de student membru în Consiliul Facultății. Pentru mine, UMFST nu a fost doar un loc unde am urmat cursuri, ci un spațiu care m-a încurajat să cresc, să pun întrebări, să învăț într-un mod integrat și ancorat în realitate; practic a oferit cadrul, dar și resursele, pentru un parcurs educațional complet.

Una dintre cele mai importante experiențe a fost și este, în continuare, implicarea mea în ASAFSL Târgu Mureș – Asociația Studenților și Absolvenților din cadrul Facultății de Științe și Litere a UMFST. Sunt unul dintre membrii fondatori și ocup funcția de director al Departamentului de resurse umane din cadrul acesteia. Scopul acestei asociații este să sprijine dezvoltarea personală și profesională a studenților, să creeze legături între aceștia și mediul academic, dar și să promoveze inițiative culturale, civice și educaționale. Prin activitatea din cadrul ASAFSL am avut șansa să contribui la crearea unui mediu universitar mai dinamic și mai conectat la nevoile studenților. Este un proiect de suflet și sunt profund impresionată de motivația membrilor și de felul în care reușim, împreună, să transformăm ideile în proiecte concrete, cu impact în comunitatea academică.

Rep.: Fiecare student are un mentor de suflet? Cine a fost mentorul care ți-a ghidat pașii și ți-a deschis apetitul pentru o anumită disciplină?

O.B.S.: Un gând special de mulțumire și profundă recunoștință se îndreaptă către toate cadrele didactice pentru efortul, implicarea și exigența cu care ne-au format în toți acești ani. Însă un reper real în parcursul meu universitar a fost Conf. Univ. Dr. Habil. Mihaela Daciana Natea, decanul nostru de suflet, care ne-a inspirat, ne-a încurajat, ne-a valorizat și ne-a arătat, cu generozitate, că umanitatea și profesionalismul pot merge mână în mână. Este, pentru mine și pentru mulți dintre noi, un model de echilibru, excelență și eleganță profesională, un exemplu care va rămâne în formarea noastră, dincolo de orice cuvinte. Prin modul în care ne-a ghidat, a dat conținut ideii de excelență academică și a consolidat în mine convingerea că educația este una dintre cele mai serioase forme de responsabilitate publică.

Rep.: Ai finalizat anii de facultate în calitate de șef de promoție. Câtă muncă se află în spatele acestei realizări? Ce sacrificii au existat?

O.B.S.: A încheia studiile în calitate de șef de promoție reprezintă, desigur, o onoare, dar pentru mine a fost mai ales o confirmare a unui parcurs asumat, construit cu răbdare, disciplină și respect față de domeniul ales. Dacă este să vorbim despre sacrificii, atunci cele mai importante au fost legate de timp, mai ales în contextul în care am avut de echilibrat studiile cu activitatea profesională și viața de familie. Dar aceste alegeri au fost făcute cu convingerea asumării unei etape de formare necesară, pe care am dorit să o onorez cu seriozitate. În definitiv, cred că tocmai aici se află sensul acestei reușite, nu în titlul în sine, ci în drumul parcurs până la el, în echilibrul găsit între efort, pasiune și responsabilitate.

Rep.: Ce urmează în continuare ca și formare, planurile de viitor, cum îți vezi parcursul profesional? Ce perspective de dezvoltare profesională crezi că îți va aduce această specialitate? În ce măsură crezi că te va ajuta într-o carieră de viitor, având în vedere contextul geo politic pe care îl joacă România, dar și nevoile din mediul de securitate?

O.B.S.: În acești ani am înțeles că adevărata formare nu se încheie niciodată. Este un proces care se construiește în timp, cu răbdare, perseverență și cu disponibilitatea sinceră de a învăța continuu, indiferent de vârstă sau de etapa profesională. Pentru mine, acesta este poate cel mai important câștig; formarea continuă este o nevoie profundă, dar firească, un mod de a rămâne conectat la realitate, de a construi sens, de a nu deveni spectator într-o lume care se schimbă în ritm alert.

Lucrarea mea de licență a explorat rolul educației în consolidarea rezilienței sociale, într-un context tot mai marcat de dezinformare și polarizare. Nu a fost o alegere întâmplătoare. Educația este un domeniu care mă pasionează și în care mă regăsesc, cu atât mai mult cu cât ea devine astăzi un instrument de securitate. Această specializare mi-a oferit cadrul în care gândirea critică, analiza riscurilor și înțelegerea mecanismelor complexe ale securității au devenit parte din modul meu de a privi lumea. Voi continua să mă perfecționez în această direcție și îmi doresc să pun această formare în slujba comunității, poate printr-o carieră didactică, în proiecte educaționale, în cercetare sau în mediul academic. Nu privesc această etapă ca pe un punct final, ci ca pe o construcție care continuă. Pentru că, în cele din urmă, nu titlurile sunt cele care definesc un parcurs, ci curajul de a rămâne în formare, de a învăța cu sens și de a pune tot ce ai acumulat în slujba celorlalți. Iar acesta, cred, este marele câștig al vieții!

Rep.: Ce competențe și calități sunt necesare pentru a deveni un bun analist în studii de Securitate?

O.B.S.: Pentru a deveni un analist credibil în domeniul studiilor de securitate este nevoie de discernământ, rigoare metodologică și o înțelegere profundă a contextului. Nu este un rol care se bazează pe opinii, ci pe capacitatea de a lucra cu incertitudini, de a analiza structurat și de a formula evaluări bine argumentate. Gândirea critică, autonomia intelectuală și claritatea conceptuală sunt esențiale, alături de disponibilitatea de a asculta, de a pune întrebări și de a revizui ipoteze. Într-un domeniu în care nuanțele contează, superficialitatea devine un risc în sine. Un bun analist nu doar observă, ci înțelege implicațiile și știe că fiecare evaluare are consecințe. Tocmai de aceea, echilibrul, responsabilitatea și integritatea nu sunt calități opționale, ci fundamentale!

Rep.: Dacă ai sta de vorbă cu un absolvent de liceu, proaspăt ”boboc” la Studii de Securitate, ce sfaturi i-ai da?

O.B.S.: Unui student aflat la început de drum i-aș spune, cu toată sinceritatea, că studiul Securității nu reprezintă un program obișnuit și că va învăța lucruri care nu se predau doar din manuale. Va fi provocat să gândească diferit, să pună întrebări incomode, să renunțe la răspunsuri facile și să caute sens, nu doar informație. L-aș încuraja să fie curios, să nu îi fie teamă de complexitate, pentru că exact acolo începe formarea reală! L-aș sfătui să citească mult, să caute legături între domenii, între idei, între oameni. Și dacă tratează această etapă cu seriozitate și cu deschidere nu va ieși din facultate doar cu o diplomă, ci cu o altă structură a gândirii. Iar acest lucru, în societatea de azi, este un atu real.

A consemnat Arina TOTH

