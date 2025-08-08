Friday, 8 August 2025
Investiție "verde" în pregătire în Lechincioara (Șincai)
Investiție "verde" în pregătire în Lechincioara (Șincai)

8 august 2025

Comisia de Analiză Tehnică din cadrul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate Mureș a decis, recent, că proiectul ”Realizarea unei capacități noi de producere a energiei electrice din surse solare, propus a fi amplasat în comuna Șincai, sat Lechincioara, pe un teren identificat prin C.F. nr. 50297 – Lechincioara, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Conform Proiectului pentru Decizia etapei de încadrare, document făcut public pe pagina web a Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate Mureș, investiția este propusă de SC Canserv Accent SRL Corunca și prevede instalarea unei capacităţi operaţionale nou instalate de producere a energiei din surse regenerabile de 0,90 MW, prin instalarea unei centrale fotovoltaice formată din 1.664 de bucăți de panouri fotovoltaice de 600 Wp.

”Pentru realizarea acestei investiţii sunt necesare următoarele lucrări: centrală fotovoltaică de 0,90 MW cu panouri fotovoltaice din siliciu cristalin pe sistem de montare fix ce cuprinde: montarea pe structură metalică direct la sol cu prindere mecanică; montarea pe structura metalică a 1.664 bucăți de panouri fotovoltaice de 600 Wp pe suport metalic special galvanizat, cu înclinaţie de 15 grade, cu deviere maximă de la azimut de zero grade cu o orientare sudică; montarea a nouă bucăți de invertoare trifazate 100 kVA a unui tablou electric de protecţie c.a. și c.c. la supratensiune atmosferică și la supracurent; montarea unui tablou electric de adunare pentru conectarea invertoarelor; legăturile între tablourile de protecţie și tabloul de adunare se vor face aparent și se vor folosi tuburi de protecţie si jgheaburi metalice pentru toate elementele ascunse; racordarea la reţea se va face direct în tabloul de distribuţie a postului de transformare existent ce urmează a fi reamenajat; sistemul de protecţie împotriva descărcărilor atmosferice va fi realizat prin montarea de paratrăsnete legate la o reţea de platbandă la care se racordează și structura metalică de montare a modulelor fotovoltaice”, se precizează în document.

În același document se mai arată că viitorul parc fotovoltaic va avea suprafaţa de 5.409 de metri pătrați ”care va fi ocupată de panouri, echipamente, drum acces și împrejmuire.”

Alex TOTH

Foto: www.depositphotos.com

