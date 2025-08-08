Jakab Samuel concurează la Campionatul European din Finlanda

Jakab Samuel de la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Târgu Mureș a cucerit recent două medalii de argint la Campionatul Național de atletism, competiție desfășurată la Craiova. Rezultatele i-au asigurat prezența la Campionatul European U20 2025, care se desfășoară la Tampere, Finlanda. Sportivul mureșean va intra în concurs, vineri, 8 august, de la ora 11:10, în proba de 200 metri plat, iar sâmbătă, 9 august, de la ora 19:40, în cea de ștafetă de 4×100 metri. Concursul poate fi urmărit accesând link-ul: https://hdsportstvplay.com/.

(A.B.)