Nu folosiți apa de la rețea pentru a uda grădinile!

Compania AQUASERV S.A. face acest apel insistent, pentru a preveni sau a reduce situațiile în care localități întregi rămân fără apă, din cauza debitului scăzut, cetățenii sunt sfătuiți să nu mai utilizeze apa potabilă pentru a uda grădinile, gazonul, pentru a umple piscinele sau pentru fermele de animale.

„În timpul sezonului călduros, experiența Compania AQUASERV S.A. arată că o parte importantă a apei potabile din rețeaua publică de distribuție, este folosită pentru udarea grădinilor, serelor, livezilor, curților sau pentru ferme de animale, ceea ce poate ocaziona lipsa de debit sau chiar lipsa totală a apei pentru satisfacerea nevoilor umane și gospodărești minime, pentru consumul celor aflați în aval de cei care folosesc apa în alte scopuri, privându-i astfel de un element vital.

Adresăm un apel insistent concetățenilor să nu mai utilizeze apa potabilă pentru scopuri agricole, de grădinărit sau zootehnic, utilizând pe cât posibil apa din alte surse (fântâni, puțuri, izvoare, apă de ploaie colectată etc). Dacă nu se fac eforturi de a folosi apa potabilă din rețea strict pentru scopuri gospodărești, alții vor suferi”, transmit reprezentanții AQUASERV S.A..

Într-un raport recent al Apelor Române, se subliniază faptul că este important ca populația să înțeleagă că sistemele de alimentare cu apă potabilă au fost dimensionate fără folosința de irigații și nu se recomandă udatul grădinilor și umplerea piscinelor cu apă potabilă.

„Rețelele de alimentare cu apă fiind dimensionate strict pentru uzul casnic al clienților, utilizarea apei în scopuri agricole sau zootehnice, duce la suprasolicitarea sistemului de alimentare cu apă și deci la incapacitatea acestuia de a face față acestui consum suplimentar semnificativ, respectiv la lipsa de debit pentru nevoile elementare de consum și igienă pentru mulți alți utilizatori”, mai precizează Compania AQUASERV S.A.

