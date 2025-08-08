Friday, 8 August 2025
Oglinda din cuvinte. Ușa dintre lumi – întâlnirea cu noi înșine

8 august 2025

Dragă cititorule,

A fost odată o ușă veche, cu un mâner netezit de atâtea mâini care l-au atins. Ușa se afla prinsă între două lumi: înăuntru – unde domnea liniștea, și afară – unde viața pulsa cu toate culorile și zgomotele ei. În fiecare dimineață, se deschidea încet, lăsând lumina să pătrundă în casă. Seara se închidea cu un scârțâit blând, ca un memento că e timpul pentru odihnă.

Se spunea că ușa aceasta nu era doar din lemn și fier, ci un portal viu. Când o deschideai spre exterior, îți oferea curajul de a întâlni necunoscutul, de a explora, de a îndrăzni. Când o deschideai spre interior, îți oferea un loc sigur unde să te întâlnești cu gândurile și emoțiile tale, unde să-ți auzi vocea interioară.

Unii au trăit ani întregi fără să deschidă ușa spre interior, fugind mereu spre exterior, sperând că acolo vor găsi liniștea pe care o purtau deja înăuntru. Alții s-au baricadat în casă, temându-se să deschidă ușa spre lume, uitând că viața are nevoie de aerul proaspăt al întâlnirii cu ceilalți.

Adevărata magie a ușii s-a descoperit atunci când cineva a învățat să o deschidă în ambele sensuri: să meargă afară cu inima deschisă și să se întoarcă înăuntru cu recunoștință; să lase lumea să îl schimbe, dar fără să-și piardă sinele; să lase sinele să se vindece, dar fără să rămână izolat.

Astfel, ușa nu mai era doar o simplă barieră, ci un profesor tăcut: te învăța că viața înseamnă să pășești, din nou și din nou, înăuntru și afară, până când ambele devin un singur loc numit acasă.

Pragul dintre lume și sine

Ușa este mai mult decât un simplu obiect din viața de zi cu zi: ea reflectă moralitatea prin alegerile pe care le facem atunci când decidem ce lăsăm să intre sau ce alegem să ținem departe din viața noastră; cultura, prin semnificațiile pe care diferite comunități le-au atribuit ușilor ca simbol al ospitalității, protecției sau statutului; psihologia, prin faptul că ușa reprezintă accesul către spații interioare, oportunități sau bariere personale; iar terapia, prin puterea metaforică de a invita la explorare, de a redescoperi resurse ascunse și de a învăța să stabilim limite sănătoase. Astfel, ușa devine un simbol universal al transformării, al curajului de a păși către necunoscut și al înțelepciunii de a reveni mereu la un loc sigur, acela al sinelui.

Între trecut și prezent

Pentru mine, simbolul ușii este profund personal. În urmă cu patru ani, am fost nevoiți să dărâm căsuța de lemn pe care tatăl meu o construise cu două decenii în urmă în curtea noastră. În interior, exista un mic dulăpior cu o ușiță. La rugămintea fiicei mele, am păstrat acea ușiță ca amintire. Ieri, după mult timp, am ținut-o în mâini. În acel moment, am simțit un fir nevăzut care mă lega de tatăl meu, plecat dintre noi, dar și de fiica mea, care a intuit importanța acestui gest. Acea ușă, odinioară banală, a devenit pentru mine o poartă a memoriei, un simbol al iubirii și al continuității între generații, o mărturie că unele uși rămân deschise în suflet chiar și atunci când casele dispar.

Uși deschise în suflet – reflecții

Poate că și în viața ta există o ușă simbolică: o alegere, un pas, un gând pe care l-ai ținut închis sau o oportunitate pe care ai ezitat să o deschizi.

Cum ar fi să te oprești o clipă și să te întrebi: spre ce deschizi mai des ușa ta – spre lume sau spre tine?

Ce ai descoperi dacă ai privi fiecare ușă nu ca pe un simplu prag, ci ca pe o invitație de a te regăsi?

Ai putea fi tu însuți o ușă deschisă pentru cineva care are nevoie să fie primit cu bunătate?

Ce ai învățat în ultima perioadă despre tine, din felul în care deschizi sau închizi uși în fața altora?

Cu gânduri senine,

Ramona CRĂCIUN

