Pistă pentru biciclete între Bălăușeri și Chendu

Conducerea Primăriei Comunei Bălăușeri anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de actualizare a Deciziei etapei de încadrare nr. 12643 din 26 iulie 2024, pentru proiectul ”Realizare pistă pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare între localitățile Bălăușeri și Chendu, în comuna Bălăușeri, județul Mureș”.

”Decizia autorității de mediu, precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate Mureș din localitatea Târgu Mureş, strada Podeni nr. 10, în zilele de luni între orele 9.00 – 15.00, marți – vineri între orele 9.00 – 12.00, și la sediul titularului de proiect din localitatea Bălăușeri nr. 42, precum şi la următoarea adresă de internet: apmms.anpm.ro. Observațiile/ contestatiile publicului se primesc la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate Mureș din localitatea Târgu Mureș, strada Podeni nr. 10 în termen de zece zile de la publicarea anunțului pe pagina de internet a Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate Mureș”, se menționează într-un anunț făcut public pe pagina web a Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate Mureș.

