Proiectul de reformă a administrației locale, publicat de Ministerul Dezvoltării. Posturi reduse și mandate limitate pentru funcțiile de conducere

Ministerul Dezvoltării a publicat, joi, 7 august, pe site-ul instituției, în transparență decizională propunerile reformei administrative care vor face parte din următorul pachet de măsuri al Guvernului PSD-PNL-USR-UDMR.

„După cum este cunoscut, ministrul dezvoltării, Cseke Attila, în prezența prim-ministrului Ilie Bolojan, a avut cinci întâlniri cu reprezentanții structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, în cadrul cărora au fost dezbătute propunerile de măsuri privind reforma administrației publice locale, propuse de Guvern.

Reforma administrativă prevede măsuri pentru colectarea taxelor și impozitelor în vederea asigurării echității sociale și a sustenabilității financiare a administrațiilor publice locale, eficientizarea autorităților, o disciplină financiară mai bună și măsuri care sporesc procesul de descentralizare”, este menționat în anunțul Ministerului Dezvoltării.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune în termen de 10 zile de la publicarea anunţului.

Reducere a numărului de posturi

Una dintre propuneri este reducerea cu 20% a numărului minim, mediu și maxim de posturi din aparatul administrativ local, adaptarea numerelor la recensământul 2021.

„Pentru reducerea cheltuielilor administrative, se va reanaliza numărul de posturi din cabinetele demnitarilor și aleșilor locali, iar structurile de audit intern, urbanism și achiziții publice vor fi redimensionate în funcție de specificul local, fără cerințe minime de personal stabilite unitar.

Ca atare, se propune eliminarea obligativității de organizare a structurilor din urbanism și audit la forme stricte (direcție generală, direcție, serviciu, birou), astfel încât structura să fie adaptată nevoilor specifice locale, în conformitate cu autonomia administrativă”, potrivit unei sinteze a proiectului realizată de Răzvan Diaconu, pentru site-ul cursdeguvernare.ro/.

Mandate limitate pentru funcțiile de conducere

„Proiectul introduce mandate limitate și mobilitate obligatorie sau voluntară pentru funcțiile publice de conducere considerate sensibile, în special din administrația centrală. Evaluarea profesională a acestor funcții va fi multianuală și bazată pe competențe manageriale. (…)

Durata mandatului – Funcțiile publice de conducere vor fi exercitate pentru o perioadă de 4 ani, conform noii reglementări propuse. Mandatul poate fi reînnoit o singură dată, în urma unei evaluări favorabile a performanței”, mai este menționat în articolul citat anterior.

Proiectul de act normativ poate fi consultat accesând linkul: https://shorturl.at/sunX8